Yeni Zelanda, 2025'e "merhaba" dedi
Her yıl olduğu gibi bu yıl da Güney Pasifik Okyanusu'ndaki ülkeler 2025'i ilk karşılayanlar oldu. Yeni Zelanda, TSİ 14.00'da 2025 yılına girdi. Başkent Auckland başta olmak üzere birçok kentte yeni yıl coşkuyla kutlandı.
Pasifik’teki ada ülkesi Yeni Zelanda, TSİ 14.00'te 2025'e ‘merhaba’ dedi.
Yeni yıl, Yeni Zelanda'nın Auckland ve Wellington kentlerinde havai fişek gösterileriyle karşılandı.
Yeni Zelanda'nın en büyük şehri Auckland'da binlerce kişi şehir merkezini doldurdu ve havai fişek gösterilerini izlemek için şehrin volkanik tepeler halkasına tırmandı.
Kentte yerli kabilelerinini yansıtan bir ışık gösterisi yapıldı. Bu gösteri, 5 milyonluk ülkede Māori haklarına ilişkin protestoların damgasını vurduğu bir yılı bitirirken gerçekleşti.
Yeni Zelanda'nın ardından Avustralya, TSİ 16.00'da 2025'e girecek.