Yeni Zelanda, 2025'e "merhaba" dedi Her yıl olduğu gibi bu yıl da Güney Pasifik Okyanusu'ndaki ülkeler 2025'i ilk karşılayanlar oldu. Yeni Zelanda, TSİ 14.00'da 2025 yılına girdi. Başkent Auckland başta olmak üzere birçok kentte yeni yıl coşkuyla kutlandı.

Habertürk Giriş: 31.12.2024 - 14:26 Güncelleme: 31.12.2024 - 14:26 facebook

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