Ünlülerden yeni yıl mesajı
Ünlü isimler, 2024'ü geride bırakıp 2025'e girmeye hazırlanırken yeni yılın sağlık ve huzur dolu bir yıl olmasını diledi
Hülya Koçyiğit: 2025 yılının bize ve tüm dünyaya barış, mutluluk, huzur, iyilik, güzellik getirmesini diliyorum. Sizlere, sevdiklerinizle bir arada sağlıkla, başarılarla, şansla, bereketle dolu bir yıl diliyorum.
Erol Evgin: Sevgili dostlar; 2025 yılının ülkemize huzur, hepimize sağlık ve mutluluk, dünyaya barış getirmesini diliyorum. Yeni yılınız kutlu olsun.
Demet Akbağ: Hepimize iyi gelecek bir sene olsun.