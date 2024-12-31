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        Haberler Magazin Ünlülerden yeni yıl mesajı - Magazin haberleri

        Ünlülerden yeni yıl mesajı

        Ünlü isimler, 2024'ü geride bırakıp 2025'e girmeye hazırlanırken yeni yılın sağlık ve huzur dolu bir yıl olmasını diledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2024 - 11:47 Güncelleme: 31.12.2024 - 11:47
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        1

        Hülya Koçyiğit: 2025 yılının bize ve tüm dünyaya barış, mutluluk, huzur, iyilik, güzellik getirmesini diliyorum. Sizlere, sevdiklerinizle bir arada sağlıkla, başarılarla, şansla, bereketle dolu bir yıl diliyorum.

        2

        Erol Evgin: Sevgili dostlar; 2025 yılının ülkemize huzur, hepimize sağlık ve mutluluk, dünyaya barış getirmesini diliyorum. Yeni yılınız kutlu olsun.

        3

        Demet Akbağ: Hepimize iyi gelecek bir sene olsun.

        4

        Tarkan: Yeni bir yıl değil, yeni alışkanlıklarınız değiştirir sizi. Değiştirin hoşunuza gitmeyen alışkanlıklarınızı, yenileyin kendinizi. Kuru yeni yıldan medet ummayın.

        5

        Merve Dizdar: 2024 güzel bittin. Benim için çook hem de.

        #tarkan
        #yeni yıl
        #Hülya Koçyiğit
        #Erol Evgin
        #Merve Dizdar
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