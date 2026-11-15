Avrupa'da protesto dalgası!

Kolluk kuvvetlerine ait bir helikopterin havada devriye gezdiği gösterinin güzergahındaki sokaklarda esnaf, dükkanlarının vitrinlerini ahşap levhalarla kapladı.

Göstericiler, "Polis veya ordu için değil, üniversiteler ve liseler için para" ve "Macron ve polisi bizimle savaşıyor ancak ülkeyi abluka altına almak için kararlıyız" sloganları attı.