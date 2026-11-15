Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Avrupa'da protesto dalgası!

        Avrupa'da protesto dalgası!

        Avrupa'da başlayan protesto dalgası sürüyor. Berlin'de sosyal harcamalardaki kesintilere ve hükümetin zorunlu askerlik planına karşı düzenlenen eylemde polis göstericilere sert müdahale etti, Fransa'da çok sayıda kentte sokağa inen göstericilere polis biber gazıyla müdahalede bulundu, İtalya genelinde de hayat pahalılığı, silahlanma ve Filistinlilere yönelik soykırımı protesto yürüyüşleri düzenlendi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 15 Kasım 2026 - 10:06 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Almanya’nın başkenti Berlin’de sosyal harcamalardaki kesintilere ve hükümetin zorunlu askerlik planına karşı düzenlenen eylemde polis göstericilere sert müdahale etti.

        2

        Almanya'da "Z kuşağı düzenliyor (Gen Z regelt)" adlı gençlik inisiyatifi, sosyal harcamalardaki kesintileri, artan yaşam maliyetlerini ve hükümetin zorunlu askerlik planını protesto etmek için gösteri düzenledi.

        3

        Savigny Meydanı’nda toplanan yaklaşık 1500 kişi daha sonra Halensee metro istasyonuna kadar yürüdü.

        Eyleme katılanlar "Biz gelecek istiyoruz, zenginler savaş", "Filistin'e özgürlük" ve "(Almanya Başbakanı) Friedrich Merz cepheye" şeklinde sloganlar attı.

        4

        Berlin’in ünlü alışveriş caddelerinden Kurfürstendamm’da polis göstericilere sert müdahale etti. Göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı.

        5

        Göstericilerin havai fişek ve sis bombası kullandığı eylemde çok sayıda kişi gözaltına alındı.

        6

        Caddedeki bazı lüks mağazalara yönelik önlem alan polis yürüyüş sırasında mağazaların önünde köpeklerle görev yaptı.

        7

        FRANSA'DA BİNLERCE KİŞİ SOKAĞA ÇIKTI

        Fransa'da çeşitli sendikaların ve Sarı Yelekliler'in çağrısıyla başkent Paris, Lyon, Rouen dahil çok sayıda kentte sokağa inen göstericilere polis biber gazıyla müdahalede bulundu.

        8

        Fransa'da işçi ve öğrenci sendikalarının yanı sıra Sarı Yelekliler'in çağrısıyla çeşitli kentlerde gösteriler düzenlendi.

        9

        Hayat pahalılığına karşı sokağa inen göstericiler, hükümetin eğitim için daha fazla bütçe ayırmasını ve çocukların her türlü şiddete karşı korunmasını talep etti.

        10

        Göstericiler ayrıca Fransa'da güvenlik güçlerinin silah kullanımına ilişkin meşru müdafaa "zırhı" sağlayan yasa tasarısından vazgeçilmesini istedi.

        Paris, Nantes ve Lyon kentlerinde polis ve göstericiler arasında gerilim arttı.

        11

        Kolluk kuvvetlerine ait bir helikopterin havada devriye gezdiği gösterinin güzergahındaki sokaklarda esnaf, dükkanlarının vitrinlerini ahşap levhalarla kapladı.

        Göstericiler, "Polis veya ordu için değil, üniversiteler ve liseler için para" ve "Macron ve polisi bizimle savaşıyor ancak ülkeyi abluka altına almak için kararlıyız" sloganları attı.

        12

        Paris'te polis, gösterinin bitiş noktası yakınlarında göstericilere copla müdahale etti. Ulusal basındaki haberlere göre Lyon, Nantes, Rouen ve Bordo kentlerinde de kolluk kuvvetleri göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

        13

        Lyon kentinde bazı göstericiler ve polis arasında gerilim artarken bazı çöp bidonları ateşe verildi. Bir polis, bir gösterici ile başka bir polis arasındaki gerginliği yatıştırmaya gelen göstericilerden birini copladı.

        14

        Fransa genelindeki gösteriler kapsamında 70 bin polis ve jandarma görevlendirildi.

        15

        Fransa İçişleri Bakanlığı verilerine göre ülke genelindeki gösterilere 106 bin kişi katılırken şu ana kadar 121 kişi gözaltına alındı.

        16

        Sendikalar, gösterilere 200 bin kişinin katıldığını açıkladı.

        17

        İTALYA

        İtalya’da birçok kentte hayat pahalılığı, silahlanma ve Filistinlilere yönelik soykırımı protesto yürüyüşleri düzenlendi.

        18

        Ülkenin ikinci büyük kenti Milano’da toplanan binlerce kişi, hayat pahalılığına, silahlanma politikalarına tepki göstermek ve Filistin'le dayanışmalarını göstermek için meydanlara indi.

        19

        “Katlanamayacak kadar yorgun, değişim yaratacak kadar güçlüyüz” yazılı pankart açan göstericiler, Milano Politeknik Üniversitesi önünden Padova Caddesi'ne kadar yürüdü.

        20

        Yürüyüş boyunca hayat pahalılığı, silahlanma politikaları ve hükümeti protesto eden göstericiler, ellerinde taşıdıkları Filistin bayraklarıyla Filistin’e desteklerini de gösterdi.

        21

        Göstericiler, sık sık hükümet aleyhinde sloganlar ile "Filistin'e özgürlük" sloganı da attı.

        22

        Roma'da iklim değişikliğiyle mücadele yürüyüşü

        Başkent Roma'da da hükümete iklim değişikliğiyle mücadele etme çağrısında bulunan binlerce kişi yürüyüş yaptı.

        23

        Yürüyüşe, iklim ve sosyal adalet ile fosil yakıtların hızlı ve adil bir şekilde aşamalı olarak ortadan kaldırılmasını talep eden çevre dernekleri ve sivil toplum kuruluşları destek verdi.

        24

        Vittorio Emanuele Meydanı'ndan öğleden sonra başlayan yürüyüşte göstericiler, Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetini iklim değişikliğine karşı gerekli önlemi almadığı için protesto etti.

        25

        Torino kentinde de silahlanma politikaları ve hayat pahalılığına karşı yapılan yürüyüşün son bölümünde, bir grup gösterici, protestolarını bir süreliğine bir süpermarketin içine taşıdı.

        26

        Ulusal basındaki haberlere göre, ülkede önceki haftalarda şiddet olaylarına sahne olan gösteriler sebebiyle, İtalyan polisinin özel operasyonlar birimi (DIGOS) önleyici tedbir kapsamında 13 kentte 50'den fazla noktada aramalar gerçekleştirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sergen Yalçın'dan Arda Güler sözleri: "Omuzlarında büyük yük olacak"

        A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup 5. maçında Belçika'ya 2-1 mağlup oldu. Uluslar A Ligi'nde henüz galibiyetle tanışamayan ay-yıldızlılarda Teknik Direktör Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

        #avrup
        #protesto
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İki kişiyi öldürdü ve fırında yaktı! 1950'lerde yanık kokusuyla ortaya çıkan vahşet!
        İki kişiyi öldürdü ve fırında yaktı! 1950'lerde yanık kokusuyla ortaya çıkan vahşet!
        Meteoroloji'den sağanak ve rüzgar açıklaması ile bazı iller için uyarı!
        Meteoroloji'den sağanak ve rüzgar açıklaması ile bazı iller için uyarı!
        A Milli Takım Fransa deplasmanında!
        A Milli Takım Fransa deplasmanında!
        Netanyahu'dan Eisenkot'a çağrı
        Netanyahu'dan Eisenkot'a çağrı
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Cevdet Yılmaz'dan fon açıklaması
        Cevdet Yılmaz'dan fon açıklaması
        Potanın Perileri, İsrail'i devirdi!
        Potanın Perileri, İsrail'i devirdi!
        Şehit Binbaşı Kulaksız'ın faili yakalandı
        Şehit Binbaşı Kulaksız'ın faili yakalandı
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Anne ve baba öldü, çocuklar yaralandı
        Anne ve baba öldü, çocuklar yaralandı
        "Ülkemizin galibiyete ihtiyacı var"
        "Ülkemizin galibiyete ihtiyacı var"
        Dev dalga videosu rekor kırdı
        Dev dalga videosu rekor kırdı
        İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 16 tutuklama
        İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 16 tutuklama
        Trafikte bıçak çekip tehdit etti
        Trafikte bıçak çekip tehdit etti
        ChatGPT artık ödeme yapabilecek
        ChatGPT artık ödeme yapabilecek
        Muriqi için PSG itirafı!
        Muriqi için PSG itirafı!
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        "Savunma planlarını artıracağız"
        "Savunma planlarını artıracağız"
        Leao için flaş sözler: Futbol önceliği olmaktan çıktı
        Leao için flaş sözler: Futbol önceliği olmaktan çıktı
        Gerçek yüzü ortaya çıktı
        Gerçek yüzü ortaya çıktı