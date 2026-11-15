Avrupa'da protesto dalgası!
Avrupa'da başlayan protesto dalgası sürüyor. Berlin'de sosyal harcamalardaki kesintilere ve hükümetin zorunlu askerlik planına karşı düzenlenen eylemde polis göstericilere sert müdahale etti, Fransa'da çok sayıda kentte sokağa inen göstericilere polis biber gazıyla müdahalede bulundu, İtalya genelinde de hayat pahalılığı, silahlanma ve Filistinlilere yönelik soykırımı protesto yürüyüşleri düzenlendi
Almanya’nın başkenti Berlin’de sosyal harcamalardaki kesintilere ve hükümetin zorunlu askerlik planına karşı düzenlenen eylemde polis göstericilere sert müdahale etti.
Almanya'da "Z kuşağı düzenliyor (Gen Z regelt)" adlı gençlik inisiyatifi, sosyal harcamalardaki kesintileri, artan yaşam maliyetlerini ve hükümetin zorunlu askerlik planını protesto etmek için gösteri düzenledi.
Savigny Meydanı’nda toplanan yaklaşık 1500 kişi daha sonra Halensee metro istasyonuna kadar yürüdü.
Eyleme katılanlar "Biz gelecek istiyoruz, zenginler savaş", "Filistin'e özgürlük" ve "(Almanya Başbakanı) Friedrich Merz cepheye" şeklinde sloganlar attı.
Berlin’in ünlü alışveriş caddelerinden Kurfürstendamm’da polis göstericilere sert müdahale etti. Göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı.
Göstericilerin havai fişek ve sis bombası kullandığı eylemde çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Caddedeki bazı lüks mağazalara yönelik önlem alan polis yürüyüş sırasında mağazaların önünde köpeklerle görev yaptı.
FRANSA'DA BİNLERCE KİŞİ SOKAĞA ÇIKTI
Fransa'da çeşitli sendikaların ve Sarı Yelekliler'in çağrısıyla başkent Paris, Lyon, Rouen dahil çok sayıda kentte sokağa inen göstericilere polis biber gazıyla müdahalede bulundu.
Fransa'da işçi ve öğrenci sendikalarının yanı sıra Sarı Yelekliler'in çağrısıyla çeşitli kentlerde gösteriler düzenlendi.
Hayat pahalılığına karşı sokağa inen göstericiler, hükümetin eğitim için daha fazla bütçe ayırmasını ve çocukların her türlü şiddete karşı korunmasını talep etti.
Göstericiler ayrıca Fransa'da güvenlik güçlerinin silah kullanımına ilişkin meşru müdafaa "zırhı" sağlayan yasa tasarısından vazgeçilmesini istedi.
Paris, Nantes ve Lyon kentlerinde polis ve göstericiler arasında gerilim arttı.
Kolluk kuvvetlerine ait bir helikopterin havada devriye gezdiği gösterinin güzergahındaki sokaklarda esnaf, dükkanlarının vitrinlerini ahşap levhalarla kapladı.
Göstericiler, "Polis veya ordu için değil, üniversiteler ve liseler için para" ve "Macron ve polisi bizimle savaşıyor ancak ülkeyi abluka altına almak için kararlıyız" sloganları attı.
Paris'te polis, gösterinin bitiş noktası yakınlarında göstericilere copla müdahale etti. Ulusal basındaki haberlere göre Lyon, Nantes, Rouen ve Bordo kentlerinde de kolluk kuvvetleri göstericilere biber gazıyla müdahale etti.
Lyon kentinde bazı göstericiler ve polis arasında gerilim artarken bazı çöp bidonları ateşe verildi. Bir polis, bir gösterici ile başka bir polis arasındaki gerginliği yatıştırmaya gelen göstericilerden birini copladı.
Fransa genelindeki gösteriler kapsamında 70 bin polis ve jandarma görevlendirildi.
Fransa İçişleri Bakanlığı verilerine göre ülke genelindeki gösterilere 106 bin kişi katılırken şu ana kadar 121 kişi gözaltına alındı.
Sendikalar, gösterilere 200 bin kişinin katıldığını açıkladı.
İTALYA
İtalya’da birçok kentte hayat pahalılığı, silahlanma ve Filistinlilere yönelik soykırımı protesto yürüyüşleri düzenlendi.
Ülkenin ikinci büyük kenti Milano’da toplanan binlerce kişi, hayat pahalılığına, silahlanma politikalarına tepki göstermek ve Filistin'le dayanışmalarını göstermek için meydanlara indi.
“Katlanamayacak kadar yorgun, değişim yaratacak kadar güçlüyüz” yazılı pankart açan göstericiler, Milano Politeknik Üniversitesi önünden Padova Caddesi'ne kadar yürüdü.
Yürüyüş boyunca hayat pahalılığı, silahlanma politikaları ve hükümeti protesto eden göstericiler, ellerinde taşıdıkları Filistin bayraklarıyla Filistin’e desteklerini de gösterdi.
Göstericiler, sık sık hükümet aleyhinde sloganlar ile "Filistin'e özgürlük" sloganı da attı.
Roma'da iklim değişikliğiyle mücadele yürüyüşü
Başkent Roma'da da hükümete iklim değişikliğiyle mücadele etme çağrısında bulunan binlerce kişi yürüyüş yaptı.
Yürüyüşe, iklim ve sosyal adalet ile fosil yakıtların hızlı ve adil bir şekilde aşamalı olarak ortadan kaldırılmasını talep eden çevre dernekleri ve sivil toplum kuruluşları destek verdi.
Vittorio Emanuele Meydanı'ndan öğleden sonra başlayan yürüyüşte göstericiler, Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetini iklim değişikliğine karşı gerekli önlemi almadığı için protesto etti.
Torino kentinde de silahlanma politikaları ve hayat pahalılığına karşı yapılan yürüyüşün son bölümünde, bir grup gösterici, protestolarını bir süreliğine bir süpermarketin içine taşıdı.
Ulusal basındaki haberlere göre, ülkede önceki haftalarda şiddet olaylarına sahne olan gösteriler sebebiyle, İtalyan polisinin özel operasyonlar birimi (DIGOS) önleyici tedbir kapsamında 13 kentte 50'den fazla noktada aramalar gerçekleştirdi.