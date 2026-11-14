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        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka ChatGPT Wallet duyuruldu: ChatGPT artık ödeme yapabilecek

        ChatGPT Wallet duyuruldu: ChatGPT artık ödeme yapabilecek

        OpenAI, yapay zeka ajanlarının kullanıcılar adına alışveriş yapmasına olanak sağlayan ChatGPT Wallet adlı dijital cüzdanını duyurdu. American Express, Mastercard ve Visa iş birliğiyle geliştirilen sistemde, kullanıcıların kart bilgileri yapay zeka ile paylaşılmadan ödeme yapılabilecek. Her işlem için kullanıcı onayı gerektiren özellik, ilk etapta ABD'deki ChatGPT Pro abonelerine sunulacak

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 14 Kasım 2026 - 17:13 Güncelleme:
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        ChatGPT artık ödeme yapabilecek

        ABD merkezli yapay zeka şirketi OpenAI, American Express, Mastercard ve Visa iş birliğiyle geliştirdiği ChatGPT Wallet adlı dijital cüzdanını duyurdu. Yeni sistem, yapay zeka ajanlarının kullanıcıların gerçek kart bilgilerine erişmeden alışverişlerde ödeme yapmasına imkan tanıyacak.

        OpenAI tarafından yapılan açıklamaya göre, ChatGPT Wallet ilk aşamada ABD'deki sınırlı sayıda ChatGPT Pro abonesine, şirketin "dots" adlı kişisel yapay zeka ajanı üzerinden sunulacak.

        CHATGPT ARTIK ALIŞVERİŞİ DE TAMAMLAYACAK

        OpenAI, ChatGPT'nin haftalık 1,2 milyar kullanıcıya ulaştığını ve kullanıcıların önemli bir bölümünün ürün araştırmak, seçenekleri karşılaştırmak ve satın alma kararı vermek için yapay zekadan yararlandığını belirtti.

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        Şirket, ChatGPT Wallet ile bu süreci bir adım ileri taşıyarak kullanıcıların alışverişlerini doğrudan yapay zeka ajanları aracılığıyla tamamlayabilmesini amaçlıyor.

        Yeni sistemle yapay zeka ajanları, işletmelerin mevcut ödeme altyapıları üzerinden satın alma işlemlerini gerçekleştirebilecek.

        ÖDEME NASIL YAPILACAK?

        ChatGPT Wallet'ı kullanmak isteyenler, banka veya kredi kartlarını sisteme bir kez ekleyecek. Sonraki alışverişlerde kart bilgilerini yeniden girmelerine gerek kalmayacak.

        Her satın alma işleminden önce kullanıcıya alınacak ürünler, toplam tutar ve ödeme yapılacak kart gösterilecek. İşlemin tamamlanabilmesi için Face ID veya parmak izi gibi biyometrik doğrulama yöntemleriyle onay verilmesi gerekecek.

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        Böylece yapay zeka ajanları alışveriş sürecini yürütebilecek ancak kullanıcının onayı olmadan ödeme tamamlanamayacak.

        KART BİLGİLERİ PAYLAŞILMAYACAK

        OpenAI'nin açıklamasına göre, kullanıcıların gerçek kart bilgileri yapay zeka ajanlarıyla veya alışveriş yapılan işletmelerle paylaşılmayacak.

        Kullanıcı işlemi onayladıktan sonra ödeme ağı, gerçek kart bilgilerinin yerine geçen ve "token" olarak adlandırılan dijital ödeme bilgisi oluşturacak. Bu bilgi, ödeme için kullanılacak kart numarası, güvenlik kodu ve son kullanma tarihini içerecek.

        Ödeme kullanıcının seçtiği karttan alınacak ancak gerçek kart bilgileri işletmeye veya yapay zeka ajanına aktarılmayacak.

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        İŞLETMELERİN DE SİSTEMLERİNİ UYUMLU HALE GETİRMESİ GEREKECEK

        OpenAI, işletmelerin yapay zeka ajanları üzerinden alışveriş yapan müşterilere hizmet verebilmesi için çeşitli araçlar ve rehberler de yayımladı.

        Şirketin açıklamasında, internet sitelerinin yapay zeka ajanlarını yanlışlıkla engellememesi, ödeme ve güvenlik sistemlerinin ise bu ajanlar tarafından yapılan geçerli satın alma işlemlerini tanıyabilmesi gerektiği belirtildi.

        Bu sayede işletmelerin mevcut ödeme altyapılarını kullanarak yapay zeka aracılığıyla yapılan alışverişleri kabul edebilmesi hedefleniyor.

        GELECEKTE KULLANICI ONAYI OLMADAN DA ALIŞVERİŞ YAPABİLECEK

        OpenAI, ilerleyen dönemde kullanıcıların belirli sınırlar koyarak alışveriş işlemlerini tamamen yapay zeka ajanlarına bırakabilmesini planlıyor.

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        Buna göre kullanıcılar, harcama limitleri, satın alınabilecek ürün kategorileri veya belirli zaman aralıkları belirleyerek işlemlere önceden izin verebilecek.

        Ancak bu özellik henüz kullanıma sunulmadı. Mevcut sistemde her satın alma işleminin kullanıcı tarafından ayrı ayrı onaylanması gerekiyor.

        İLK ETAPTA SINIRLI SAYIDA KULLANICIYA SUNULACAK

        ChatGPT Wallet, başlangıçta ABD'deki sınırlı sayıda ChatGPT Pro abonesinin kullanımına açılacak.

        OpenAI, bu süreçte elde edilecek kullanıcı deneyimlerinden yararlanarak sistemin farklı alışveriş siteleriyle uyumunu ve güvenilirliğini artırmayı hedefliyor.

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        #chatgpt
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