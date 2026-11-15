Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji'den sağanak ve rüzgar açıklaması ile bazı iller için uyarı!

        Meteoroloji'den sağanak ve rüzgar açıklaması ile bazı iller için uyarı!

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre bugün birçok ilde sağanak ve kuvvetli rüzgar bekleniyor. Açıklamada yağışların, Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olacağı kaydedilirken, şiddetli rüzgarın da Marmara ve Kuzey Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında etkisini göstereceği ifade edildi. İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Kasım 2026 - 09:06 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Meteoroloji'den sağanak ve rüzgar açıklaması ile bazı iller için uyarı!

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

        Ege'nin kuzey kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile İskenderun Körfezi ve Sinop çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        Yağışların, Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında da önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve kuzey kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 15°

        Ankara

        Parçalı bulutlu 15°

        İzmir

        Parçalı Bulutlu 21°

        Antalya

        Güneşli 23°

        Trabzon

        Yağmurlu 16°

        Bursa

        Parçalı bulutlu 13°

        Adana

        Güneşli 25°

        Diyarbakır

        Güneşli 19°

        Gaziantep

        Güneşli 20°

        Ağrı

        Parçalı Bulutlu 10°
        REKLAM

        İKİ ÖNEMLİ UYARI

        Yağışların, Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        Rüzgarın da, Marmara ve Kuzey Ege’de kuzeydoğu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yine tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

        Fotoğraf: AA

        ÖNERİLEN VİDEO

        Fatih Sultan Mehmet'ten ilham aldı, teknesini karada yüzdürecek

        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yaşayan emekli polis memuru Ayhan İnan, sahilden 14 kilometre uzaktaki evinin önünde kendi imkanlarıyla 13-14 metre uzunluğunda motor yat inşa ediyor. Fatih Sultan Mehmet'in gemileri karadan yürütmesinden ilham alan İnan, teknesini denize indirmeden önce karada oluştura...
        #son dakika
        #hava durumu
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İki kişiyi öldürdü ve fırında yaktı! 1950'lerde yanık kokusuyla ortaya çıkan vahşet!
        İki kişiyi öldürdü ve fırında yaktı! 1950'lerde yanık kokusuyla ortaya çıkan vahşet!
        Meteoroloji'den sağanak ve rüzgar açıklaması ile bazı iller için uyarı!
        Meteoroloji'den sağanak ve rüzgar açıklaması ile bazı iller için uyarı!
        A Milli Takım Fransa deplasmanında!
        A Milli Takım Fransa deplasmanında!
        Netanyahu'dan Eisenkot'a çağrı
        Netanyahu'dan Eisenkot'a çağrı
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Cevdet Yılmaz'dan fon açıklaması
        Cevdet Yılmaz'dan fon açıklaması
        Potanın Perileri, İsrail'i devirdi!
        Potanın Perileri, İsrail'i devirdi!
        Şehit Binbaşı Kulaksız'ın faili yakalandı
        Şehit Binbaşı Kulaksız'ın faili yakalandı
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Anne ve baba öldü, çocuklar yaralandı
        Anne ve baba öldü, çocuklar yaralandı
        "Ülkemizin galibiyete ihtiyacı var"
        "Ülkemizin galibiyete ihtiyacı var"
        Dev dalga videosu rekor kırdı
        Dev dalga videosu rekor kırdı
        İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 16 tutuklama
        İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 16 tutuklama
        Trafikte bıçak çekip tehdit etti
        Trafikte bıçak çekip tehdit etti
        ChatGPT artık ödeme yapabilecek
        ChatGPT artık ödeme yapabilecek
        Muriqi için PSG itirafı!
        Muriqi için PSG itirafı!
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        "Savunma planlarını artıracağız"
        "Savunma planlarını artıracağız"
        Leao için flaş sözler: Futbol önceliği olmaktan çıktı
        Leao için flaş sözler: Futbol önceliği olmaktan çıktı
        Gerçek yüzü ortaya çıktı
        Gerçek yüzü ortaya çıktı