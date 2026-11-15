Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

Ege'nin kuzey kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile İskenderun Körfezi ve Sinop çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında da önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve kuzey kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

İstanbul Kısmen Güneşli 15° Ankara Parçalı bulutlu 15° İzmir Parçalı Bulutlu 21° Antalya Güneşli 23° Trabzon Yağmurlu 16° Bursa Parçalı bulutlu 13° Adana Güneşli 25° Diyarbakır Güneşli 19° Gaziantep Güneşli 20° Ağrı Parçalı Bulutlu 10°

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İKİ ÖNEMLİ UYARI

Yağışların, Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Rüzgarın da, Marmara ve Kuzey Ege’de kuzeydoğu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yine tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Fotoğraf: AA