Meteoroloji'den sağanak ve rüzgar açıklaması ile bazı iller için uyarı!
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre bugün birçok ilde sağanak ve kuvvetli rüzgar bekleniyor. Açıklamada yağışların, Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olacağı kaydedilirken, şiddetli rüzgarın da Marmara ve Kuzey Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında etkisini göstereceği ifade edildi. İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu..
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.
Ege'nin kuzey kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile İskenderun Körfezi ve Sinop çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında da önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve kuzey kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
İKİ ÖNEMLİ UYARI
Yağışların, Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Rüzgarın da, Marmara ve Kuzey Ege’de kuzeydoğu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yine tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.
Fotoğraf: AA