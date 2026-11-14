Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, fon ödemeleri ve soruşturmadaki son durumu anlattı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TRT 1'de yaptığı açıklamalarda Antalya'da düzenlenen COP31 Zirvesi ile fon soruşturmasında gelinen son durumu değerlendirdi. Türkiye'nin 2026 yılında önemli uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaptığını belirten Yılmaz, COP31'in 1 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladığını söyledi. Fon soruşturmasına ilişkin de açıklamalarda bulunan Yılmaz, 28 Ağustos'ta Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan yeni fon rehberiyle uzun süredir biriken sorunların gün yüzüne çıktığını belirtti. Yılmaz, süreç kapsamında 7 şirketin 131 fonunun tasfiye kapsamına alındığını, yatırımcıların haklarının korunması amacıyla kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

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FON KOORDİNASYON KURULU 10'UNCU TOPLANTISINI YAPTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantının ardından Devlet Denetleme Kurulunun (DDK) görevlendirildiğini belirten Yılmaz, kurumlarda incelemelerin sürdüğünü söyledi. Sorumluluğu bulunan kamu görevlilerinin tespit edilmesi halinde haklarında soruşturma başlatıldığını aktaran Yılmaz, adli sürecin de kapsamlı şekilde devam ettiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla oluşturulan Fon Koordinasyon Kuruluna başkanlık ettiğini belirten Yılmaz, kurulun 10'uncu toplantısını gerçekleştirdiğini ve ilgili kurumların koordinasyon içinde çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı.

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1 MİLYON TL'YE KADAR ÖDEME YAPILACAK

Fon tasfiye sürecinde özellikle para piyasası fonlarındaki yatırımcıların ve küçük yatırımcıların korunmasına öncelik verdiklerini belirten Yılmaz, hazırlanan ve yasalaşan düzenlemeyle 1 milyon TL'ye kadar ödeme yapılmasının öngörüldüğünü söyledi. Ödemelerin kamu bütçesinden karşılanmayacağını vurgulayan Yılmaz, fonlarda kalan varlıkların değerlendirilmesi ve haksız kazanç elde eden kişilerden geri alınacak kaynakların kullanılması ilkesini benimsediklerini ifade etti.

Yılmaz, fonlarda yaşanan sorunlarla sermaye piyasalarının genel işleyişinin birbirinden ayrılması gerektiğini belirterek, "Sapla samanı karıştırmamak gerekiyor" dedi. Manipülasyon yapan kişilerle meşru yatırımcıların aynı şekilde değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, soruşturma ve tasfiye süreçlerinin borsaya olumsuz etki oluşturmayacak şekilde yürütülmesine önem verdiklerini söyledi.

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"BÜTÇEDEN TEK BİR LİRA KULLANILMADI"

Tasfiye kapsamındaki fonlarda bugüne kadar gerçekleştirilen ara ödemelerde Hazine veya bütçe kaynaklarının kullanılmadığını açıklayan Yılmaz, "Bugüne kadar da bütün bu ara ödemelerde tek bir lira bütçeden, hazineden bir kaynak kullanılmadı" ifadelerini kullandı. Yılmaz, fonlarda kalan likit varlıkların ve nakde çevrilebilecek kaynakların değerlendirilmesinin yanı sıra haksız kazançların geri alınmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Her fonun hesabının ayrı tutulduğunu anlatan Yılmaz, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesinde 131 ayrı hesap ve bir genel hesap açıldığını söyledi. Fon işlemlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu verileri üzerinden takip edildiğini belirten Yılmaz, yatırımcıların sisteme giriş ve çıkışları ile gerçekleştirdikleri işlemlerin kayıt altında olduğunu vurguladı. Haksız kazançların geri alınması sürecinde TMSF'nin yanı sıra adli makamlar ve Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) da çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

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YILMAZ'DAN COP31 AÇIKLAMASI

Antalya'da düzenlenen COP31 Zirvesi'ne de değinen Yılmaz, organizasyonun Türkiye açısından önemli bir başarı olduğunu belirtti. Zirvenin liderler bölümünün tamamlandığını, teknik müzakereler ve etkinliklerin ise 20 Kasım'a kadar devam edeceğini söyledi. Türkiye'nin 2026 yılında NATO Zirvesi, Türk Devletleri Zirvesi ve Antalya Diplomasi Forumu gibi önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptığını hatırlatan Yılmaz, COP31'in çevre ve iklim gündemini yeniden öne çıkardığını ifade etti.

Yılmaz, zirvede 2035 yılına kadar enerji tüketiminin yüzde 35'inin elektrikten karşılanmasını hedefleyen "35'te 35" yaklaşımının gündeme taşındığını belirtti. Türkiye'nin önerdiği BRIDGE mekanizmasıyla da finansman arayan nitelikli projeler ile yatırım yapmak isteyen kaynak sahiplerinin buluşturulmasının hedeflendiğini anlattı. Yılmaz, elektrikli araçlar, yenilenebilir enerji ve elektrik şebekelerine yönelik yatırımların artırılması gerektiğini vurguladı.