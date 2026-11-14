Vedat Muriqi için PSG itirafı!
Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi için dikkat çeken bir itiraf geldi. Muriqi'nin Lazio'ya transfer olduğu dönem İtalyan ekibinin sportif direktörlüğünü yapan Igli Tare, yıldız santrforun PSG'yi reddettiğini söyledi.
Fenerbahçe'ye sezon başında geri dönen Vedat Muriqi için Paris Saint-Germain itirafı geldi.
Kosovalı golcüyü 2020 yılında Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer eden o dönemki sportif direktör Igli Tare, Muriqi hakkında yaptığı açıklamada yıldız santrforun PSG'nin kapısından döndüğünü söyledi
Muriqi'nin Lazio'da tam olarak kendini gösteremediğini belirten Tare, "Oyunu yorumlama şekliyle olağanüstü bir santrfordan bahsediyoruz. Çeşitli nedenlerden dolayı Lazio'da verebileceğinin tamamını veremedi." diye konuştu.
"LAZIO İÇİN PSG'Yİ REDDETTİ"
Muriqi için Paris Saint-Germain itirafında da bulunan Igli Tare, "PSG'ye gitmek üzere Paris'e giden özel bir uçağı vardı. Ancak o, Lazio'ya gelmek için bunu reddetti." dedi.
Muriqi'nin o dönem Lazio için farklı teklifleri de reddettiğini söyleyen Igli Tare, "Başka kulüpler tarafından maaşının iki katından fazlası da teklif edildi ancak İtalya'ya gelmek için bunları reddetti." ifadesini kullandı.
"ÖNÜMDE IMMOBILE VARDI"
Muriqi, sezon başında Fenerbahçe'ye imza attıktan sonra, "Lazio'da oynama fırsatı bulamadım. Önümde o dönemin Altın Ayakkabı sahibi Ciro Immobile vardı." ifadelerini kullanmıştı.