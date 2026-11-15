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        Haberler Dünya Eisenkot, Netanyahu'nun ulusal birlik hükümeti teklifini "yeni bir algı operasyonu" olarak niteledi

        Eisenkot, Netanyahu'nun ulusal birlik hükümeti teklifini "yeni bir algı operasyonu" olarak niteledi

        İsrail geçici Başbakanı Netanyahu, hükümet kurmakla görevlendirilen Yashar Partisi lideri Eisenkot'a "ön koşulsuz" masaya oturarak ulusal birlik hükümeti kurması çağrısında bulundu. Eisenkot ise Netanyahu'nun çağrısını "yeni bir algı operasyonu" olarak nitelendirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Kasım 2026 - 09:31 Güncelleme:
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        Netanyahu'dan Eisenkot'a çağrı

        İsrail'de hükümet kurmakla görevlendirilen Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, geçici Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ulusal birlik hükümeti için masaya ön koşulsuz oturma çağrısının "yeni bir algı operasyonu" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

        Eisenkot, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun ulusal birlik hükümeti çağrısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        İsrailli lider, Netanyahu'yu algı operasyonu yürütmekle suçlayarak, Yashar ile Likud partilerinin müzakere heyetlerinin yarın için önceden planlanmış bir toplantısı olduğunu kaydetti.

        Netanyahu'nun birlik istediğini iddia etmesine rağmen "yarınlar yokmuşçasına toplumu böldüğünü ve kışkırttığını" vurgulayan Eisenkot, "İyi deneme ama bu numaralar bana sökmez. İsrail vatandaşlarına da sökmez." ifadelerini kullandı.

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        Netanyahu'nun kendisine karşı çıkan İsrail vatandaşları ve milletvekillerinin "mutlak bir çoğunluk" oluşturduğunu bildiği için yeni hükümetin kurulmasını engellemeye çalıştığını söyleyen Eisenkot, Likud Partisinin kendisinin kuracağı koalisyon hükümetine ancak "ortaya koyduğu ilkeleri benimsemesi ve aşırılık yanlılarıyla bağlarını koparması halinde" katılabileceğini vurguladı.

        Eisenkot, aşırılık yanlıları ifadesiyle geçici Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e atıf yaptı.

        Netanyahu'nun partisi için bir sonraki sınavın, Yashar Partisi milletvekili Matan Kahana'nın "Değişim Bloğu'nun" adayı olarak Meclis Başkanı seçilmesi için yapılacak oylama olduğunu savunan Eisenkot, Dini Siyonizm ve Likud partilerinin "gerçekten iddia ettikleri gibi samimi bir ortaklık istiyorlarsa demokratik sürecin planlandığı şekilde işlemesine izin ve milletvekillerine Kahana'nın seçilmesini destekleme talimatı vermeleri gerektiğini" belirtti.

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        İsrail'de 27 Ekim'de yapılan seçimlerde, geçici hükümetin Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bloğu İsrail Meclisindeki 120 sandalyeden 53'ünü kazanmıştı. Yahudi muhalefet partileri 48, Arap partileri ise 19 sandalye elde etmişti.

        İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un 8 Kasım'da hükümet kurma yetkisi vermesiyle Eisenkot'a koalisyon hükümeti kurmak için tanınan 28 günlük süre başlamıştı.

        Bu süre, ihtiyaç duyulması halinde bir defaya mahsus olmak üzere 14 gün uzatılabiliyor. İsrail'de hükümetin kurulabilmesi için 120 sandalyeli Knesset'te en az 61 milletvekilinin güvenoyunu almak gerekiyor.

        İsrail Meclisindeki 120 sandalyenin 67'sini elinde bulunduran Yahudi ve Arap muhalefet partileri, yasa tasarılarını kabul ettirmek için gerekli çoğunluğa sahip bulunuyor.

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        #israil
        #Netanyahu
        #haberler
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