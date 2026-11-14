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        Haberler Spor Futbol Milli Takım UEFA Uluslar Ligi'nde Bizim Çocuklar'ın rakibi Fransa!

        UEFA Uluslar Ligi'nde Bizim Çocuklar'ın rakibi Fransa!

        UEFA Uluslar A Ligi'nin 6. ve son haftasında A Milli Futbol Takımımız, deplasmanda Fransa ile karşı karşıya gelecek. İlk 5 maçta puanla tanışamayan ay-yıldızlılar, rakibini mağlup ederek güzel bir kapanış yapmak ve A Ligi'nde kalmak için tek ihtimalini gerçekleştirmek istiyor...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Kasım 2026 - 11:21 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
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        A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki 6.ı ve son maçında yarın deplasmanda Fransa ile karşı karşıya gelecek.

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        Mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh yönetecek. Kavanagh'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Dan Cook ve Ian Hussin yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Robert Jones olacak.

        Grubun diğer maçında Belçika ile İtalya, Brüksel'de TSİ 22.45'te karşılaşacak.

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        A MİLLİ TAKIM'IN 660. MAÇI

        A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 660'ıncı müsabakaya çıkacak.

        Türkiye, 103 yıllık tarihinde 370'i resmi, 289'u özel 659 maç oynayıp 1'i hükmen 260 galibiyet, 151 beraberlik, 248 yenilgi yaşadı.

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        SON 8 MAÇTA 1 GALİBİYET

        Ay-yıldızlı ekip, oynadığı son 8 maçta yalnızca 1 galibiyet elde etti.

        Sekiz maçta 7 yenilgi yaşayan ve yalnızca ABD'yi yenebilen milli takım, bu süreçte kalesinde 18 gol görürken, sadece 5 gol atabildi.

        ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nda Avustralya ve Paraguay'a mağlup olan milli takım, ABD galibiyetiyle grubu tamamladı.

        Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'nde de Kocaeli'de Fransa'ya 1-0, Bursa'da İtalya'ya 4-1, deplasmanda Belçika'ya 3-0, Bologna'da İtalya'ya 3-1 ve İzmir'de Belçika'ya 2-1 yenildi.

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        FRANSA İLE 8. RANDEVU

        Türkiye ile Fransa, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 6. maçında oynayacakları maçla 8. kez karşılaşacak.

        Geride kalan 7 maçta Türkiye 1, Fransa 5 kez galip geldi, 1 maç da beraberlikle sona erdi.

        Dördü resmi, üçü özel olmak üzere geride kalan 7 maçta Fransa 14, Türkiye ise 5 gol attı.

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        GRUPTA SON SIRADA YER ALIYOR

        A Ligi'nde oynadığı ilk 5 maçı da kaybeden milli takım 1. Grup'ta puansız olarak son sırada yer alıyor.

        Türkiye, Kocaeli'de Fransa'ya 1-0, Bursa'da İtalya'ya 4-1, deplasmanda Belçika'ya 3-0, Bologna'da İtalya'ya 3-1 ve İzmir'de Belçika'ya 2-1 kaybetti.

        Grupta İtalya ve Fransa'nın 10'ar, Belçika'nın ise 9 puanı bulunuyor.

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        A LİGİ'NDE KALMA İHTİMALİ

        A Milli Futbol Takımı'nın, grupta oynadığı 5 maçı da kaybetmesine rağmen A Ligi'nde kalma ihtimali sürüyor.

        A Ligi'ndeki dört grubun son sırasında yer alan 4 takımdan en kötü puan ve averaja sahip 2 takım doğrudan B Ligi'ne düşecek, diğer 2 takım B Ligi'nden gelen 2 takımla play-off oynayacak.

        Son maçlar öncesinde 1. Grup'ta Türkiye (-10 averaj), 2. Grup'ta Sırbistan (-7 averaj), 3. Grup'ta Çekya'nın (-10 averaj) puanı bulunmuyor. 4. Grup'taki Norveç ise 3 puana sahip.

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        ABDÜLKERİM DÖNÜYOR, OZAN CEZALI

        Ay-yıldızlı ekipte kart cezası biten Abdülkerim Bardakcı, Fransa karşısında forma giyebilecek.

        Belçika maçında gördüğü kartla cezalı duruma düşen ve kamptan ayrılan Ozan Kabak ise Fransa karşısında sahada olamayacak.

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        A MİLLİ TAKIM'IN ADAY KADROSU

        Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki Türkiye'nin 24 kişilik aday kadrosu şöyle:

        Kaleci: Berke Özer (Lille), Ersin Destanoğlu (Al Jazira), Serhat Öztaşdelen (Kocaelispor), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

        Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al Ahli), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Zeki Çelik (Roma)

        Orta saha: Arda Güler (Real Madrid), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü, Salih Özcan (Beşiktaş)

        Forvet: Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Yunus Akgün (Galatasaray), Enes Ünal (Getafe), İlhan Fakılı (Beşiktaş), Oğuz Aydın (Fenerbahçe)

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        FRANSA'NIN ADAY KADROSU

        Teknik direktör Zinedine Zidane yönetimindeki Fransa'nın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

        Kaleci: Mike Maignan (Milan), Guillaume Restes (Toulouse), Robin Risser (Lens)

        Defans: Andy Diouf (Inter), Malo Gusto (Chelsea), Jeremy Jacquet (Liverpool), Pierre Kalulu (Juventus), Ibrahima Konate (Real Madrid), Adrien Truffert (Bournemouth) Dayot Upamecano (Bayern Münih), Leny Yoro (Manchester United)

        Orta Saha: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Rayan Cherki (Manchester City), Lucas Da Cunha (Como), Adrien Rabiot (Milan), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (PSG)

        Forvet: Bradley Barcola (Liverpool), Desire Doue (PSG), Kylian Mbappe (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Münih), Pablo Pagis (Paris), Marcus Thuram (Inter)

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