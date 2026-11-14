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        Haberler Gündem Birecik'te kepçeyle çarpışan otomobilde çocuklar yaralandı, anne ve baba ise hayatını kaybetti

        Birecik'te kepçeyle çarpışan otomobilde çocuklar yaralandı, anne ve baba ise hayatını kaybetti

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobilin kepçeyle çarpışması sonucu meydana gelen kazada, anne ve baba hayatını kaybetti, 2 çocuk yaralandı. Yaralı çocuklar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14 Kasım 2026 - 20:54 Güncelleme:
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        Anne ve baba öldü, çocuklar yaralandı

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobil ile kepçenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 çocuk yaralandı.

        Kaza, Cumhuriyet Mahallesi muayene istasyonu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah Polat yönetimindeki 63 AJR 398 plakalı otomobil, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen kepçeye çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Abdullah Polat ile eşi Seher Polat olay yerinde hayatını kaybetti.

        YARALI ÇOCUKLAR HASTANEYE KALDIRILDI

        Kazada otomobilde bulunan 2 çocuk da yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı çocuklara ilk müdahaleyi yaptı. Ardından ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuklar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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