İki kişiyi öldürdü ve fırında yaktı! 1950'lerde yanık kokusuyla ortaya çıkan vahşet!

Yıl 1955... İstanbul'un en hareketli semtlerinden biri olan Beşiktaş, çarşısı, küçük esnaf dükkânları ve kalabalık sokaklarıyla şehrin önemli ticaret merkezlerinden biriydi. Sinanpaşa Mahallesi'nde fırınlar, kahvehaneler ve çeşitli iş yerleri bulunuyordu. Semtin tanınmış esnaflarından biri de Börekçi Ali'ydi. Ancak eylül ayının son günlerinde bu mahallede yaşanan korkunç bir olay, İstanbul'un gündemine oturacaktı.

KOMİSER YANIK KOKUSUNDAN ŞÜPHELENDİ

Tarih yaprakları 27 Eylül'ü gösteriyordu. Beşiktaş'ın Sinanpaşa semtinden geçen Cinayet Masası Şefi Komiser Vedat Sokullu, çevreye yayılan ağır bir yanık kokusu fark etti. Kokunun nereden geldiğini anlamaya çalışan Komiser Sokullu, çevrede araştırma yaptı. Aynı saatlerde mahalle sakinlerinden de benzer kokuyla ilgili polise şikayetler geliyordu. Durumdan şüphelenen Komiser Sokullu, Beşiktaş'taki polis karakoluna giderek yanına birkaç polis aldı ve kokunun kaynağını araştırmaya başladı.

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KOKU BÖREKÇİ DÜKKÂNINDAN GELİYORDU

Komiser Vedat Sokullu ve beraberindeki polisler, çevrede yaptıkları araştırmada yanık kokusunun bir börek imalathanesinden geldiği üzerinde durdu. İş yerinin sahibi, Beşiktaş'ta Börekçi Ali olarak tanınıyordu. Polisler dükkâna gittiklerinde kapının kapalı olduğunu gördü. Bunun üzerine dükkân açılarak içeride arama yapıldı. Fırın ve imalathanenin diğer bölümleri incelendi. Ancak yanık kokusunun kaynağını açıklayacak herhangi bir bulguya rastlanmadı. Polis, iş yerini mühürleyerek ayrıldı.

İKİ ÇUVALDAN YANMIŞ CESETLER ÇIKTI

Bir gün sonra ise Beşiktaş'ta korkunç bir manzara ortaya çıktı. Sabah saat 08.50 sıralarında Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesi'nde, Değirmen Sokağı ile Salihefendi Sokağı'nın birleştiği yerde bulunan iki tahta sandık dikkat çekti. Bir kahvehanenin yanına bırakılan sandıklardan şüphelenen vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polisler, sandıkları açtıklarında içlerinde iki ayrı çuval bulunduğunu gördü. Çuvalların açılmasıyla korkunç bir manzara ortaya çıktı. Her iki çuvalın içinde de kısmen yanmış birer erkek cesedi vardı. Yapılan ilk incelemelerde cesetlerin öldürüldükten sonra yakıldığı ve daha sonra çuvallara konularak sokağa bırakıldığı anlaşıldı.

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YANIK KOKUSUYLA CESETLER ARASINDAKİ BAĞLANTI

İki cesedin bulunmasının ardından soruşturmayı Komiser Vedat Sokullu üstlendi. Cesetlerin yanmış olması, Komiser Sokullu'nun bir gün önce Beşiktaş'ta fark ettiği ağır yanık kokusunu yeniden gündeme getirdi. Polis, Börekçi Ali'nin imalathanesinden yayılan kokuyla çuvallarda bulunan cesetler arasında bağlantı olabileceği ihtimali üzerinde durdu. Özellikle cesetlerin yakılmış olması ve börekçi dükkânındaki kokunun kaynağının açıklanamaması dikkat çekiyordu. Komiser Sokullu, bu ihtimal üzerine araştırmalarını derinleştirdi.

BÖREKÇİ ALİ ORTADAN KAYBOLDU

Polis, şüphelerin yöneldiği börek imalathanesinin sahibi Börekçi Ali'ye ulaşmak istedi. Ancak semtin tanınmış börekçisinin ortadan kaybolduğu ortaya çıktı. Dükkânının kapalı olması, yanık kokusu ve iki cesedin bulunmasının ardından iş yeri sahibine ulaşılamaması şüpheleri artırdı. Komiser Vedat Sokullu ve ekibi, Börekçi Ali'nin nerede olduğunu araştırırken diğer yandan öldürülen iki kişinin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı.

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CESETLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Cinayet soruşturmasında ilk önemli gelişme, öldürülen kişilerin kimliklerinin belirlenmesiyle yaşandı. Polis, iki kişinin kim olduğunu öğrenmek amacıyla çevrede ve ticaret merkezlerinde araştırma yaptı. Tahtakale esnafının verdiği bilgiler ve yapılan teşhis çalışmaları sonucunda cesetlerin, seyyar çuval ticareti yapan 60 yaşındaki Seyit Ahmet T. ile 25 yaşındaki Tahsin Y.'ye ait olduğu ortaya çıktı. İki tüccarın son günlerde kimlerle görüştükleri ve nerelere gittikleri araştırılmaya başlandı.

POLİS BÖREKÇİ ALİ'NİN PEŞİNE DÜŞTÜ

Soruşturma ilerledikçe Börekçi Ali'ye yönelik şüpheler güçlendi. Polis, iki çuval tüccarının öldürülmesiyle börek imalathanesi arasında bağlantı bulunabileceğini değerlendirerek börekçi hakkında yakalama çalışması başlattı. Komiser Vedat Sokullu'nun yürüttüğü araştırmada, şüphelinin İstanbul'dan kaçmış olabileceği üzerinde duruldu. Yapılan çalışmalar sonucunda Börekçi Ali'nin deniz yoluyla Yalova'ya geçtiği, buradan da Kocaeli'nin Karamürsel ilçesine gittiği bilgisine ulaşıldı.

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DÖRT GÜNLÜK TAKİPLE KARAMÜRSEL'DE YAKALANDI

Komiser Vedat Sokullu ve ekibi, Börekçi Ali'nin kaçış güzergahını belirlemek için filmleri aratmayan bir takip başlattı. Şüphelinin Yalova üzerinden Karamürsel'e geçtiğini ortaya çıkaran Cinayet Masası dedektifleri, araştırmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı. Dört gün süren çalışmalar sonucunda Börekçi Ali'nin saklandığı yer tespit edildi. 1 Ekim 1955 tarihinde Karamürsel'de yakalanan Börekçi Ali, İstanbul'a getirildi. Emniyette sorguya alınan şüphelinin iki çuval tüccarını neden öldürdüğü, cesetleri nasıl yaktığı ve neden sokağa bıraktığı araştırılmaya başlandı.

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CİNAYETİ GÜNLER ÖNCE PLANLAMIŞ

Börekçi Ali, poliste verdiği ifadede iki kişiyi öldürdüğünü itiraf etti. Şüphelinin anlatımları, cinayetin önceden planlandığını ortaya çıkardı. Börekçi Ali'nin ifadesine göre olaydan üç dört gün önce Tahtakale'deki bir kahvehanede otururken çuval ticareti yapan iki kişinin kendi aralarında konuşmalarına tanık oldu. Seyit Ahmet T. ile Tahsin Y.'nin birbirlerine yüklü miktarda para gösterdiklerini gördü. İki tüccarın üzerlerinde çok para taşıdığını düşünen Börekçi Ali, paralarını ele geçirmek için plan yapmaya başladı.

ÇUVAL SATIN ALMA BAHANESİYLE ÇAĞIRDI

İki tüccarla yeniden görüşen Börekçi Ali, Beşiktaş'ta bir börek imalathanesi işlettiğini ve çuval satın almak istediğini söyledi. Ardından Seyit Ahmet T. ile Tahsin Y.'yi alışveriş yapmak üzere iş yerine davet etti. İki tüccar, çuval satacaklarını düşünerek börek imalathanesine gitti. Ancak Börekçi Ali'nin amacı çuval satın almak değil, üzerlerinde bulunduğunu düşündüğü paraları ele geçirmekti. Şüpheli, iki kişinin iş yerine gelmesiyle hazırladığı planı uygulamaya koydu.

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KAZMA SAPIYLA BAŞLARINA VURDU

Börekçi Ali, polisteki ifadesinde iki tüccarı kazma sapıyla başlarına vurarak öldürdüğünü anlattı. Ardından üzerlerini arayarak paralarını aldı. Ancak şüphelinin beklediği kadar para çıkmadı. İki kişinin üzerinde toplam 470 lira vardı. Tahtakale'deki kahvehanede gördüğü paralar nedeniyle büyük miktarda para ele geçireceğini düşünen Börekçi Ali, iki kişiyi öldürmesine rağmen beklediği parayı bulamadı.

CESETLERİ YAKARAK YOK ETMEK İSTEDİ

Börekçi Ali, iki tüccarı öldürdükten sonra bu kez cesetlerden kurtulmak için harekete geçti. Cinayetin ortaya çıkmasını önlemek amacıyla cesetleri börek imalathanesinde yakmaya karar verdi. Bunun için cesetlerin üzerine gaz dökerek ateşe verdi. Ancak yanma sırasında ortaya çıkan ağır koku çevreye yayıldı. Yükselen alevler de dikkat çekmeye başladı. Cesetleri tamamen yok edemeyen Börekçi Ali, yakma işlemini sürdürmekten vazgeçti. Yanmış cesetleri ayrı ayrı çuvallara koyduktan sonra iki tahta sandığa yerleştirdi. Ardından sandıkları iş yerinden uzaklaştırarak yok etmeyi planladı.

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DENİZE ATMAK İSTERKEN KORKTU

Börekçi Ali'nin amacı, cesetlerin bulunduğu çuvalları denize atarak cinayetin izlerini ortadan kaldırmaktı. Cesetlerin bulunduğu iki sandığı iş yerinden çıkararak denize götürmek üzere yola çıktı. Ancak yolda birileri tarafından görülmekten korktu. Bunun üzerine iki sandığı Sinanpaşa Mahallesi'nde Değirmen Sokağı ile Salihefendi Sokağı'nın birleştiği yerde, bir kahvehanenin yakınında bırakarak kaçtı. Ertesi sabah vatandaşların bulduğu iki sandığın sırrı, Börekçi Ali'nin polisteki itirafıyla açıklığa kavuştu.

MAHKEMEDE SESSİZ KALDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanan Börekçi Ali hakkında iki kişiyi öldürmek suçundan dava açıldı. İlk duruşma 6 Şubat 1956 tarihinde yapıldı. Ancak poliste cinayeti itiraf eden Börekçi Ali, mahkemede farklı bir tutum sergiledi. Hakimin sorularına çoğu zaman yanıt vermedi. Duruşmalarda sessiz kalması ve alışılmadık davranışları üzerine sanığın akıl sağlığıyla ilgili inceleme yapılmasına karar verildi. Adli tıp tarafından hazırlanan raporda Börekçi Ali'nin cezai sorumluluğunu ortadan kaldıracak bir akıl hastalığının bulunmadığı bildirildi.

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"BEN ÖLDÜRMEDİM" DEDİ

Yargılamanın ilerleyen duruşmalarında Börekçi Ali ilk kez cinayetle ilgili konuştu. Ancak bu kez poliste verdiği itirafı reddetti. Kesik kesik konuşan sanık, iki tüccarın kendisini dövdüğünü ve parasını aldıklarını ileri sürdü. Mahkemede yaptığı savunmada şu ifadeleri kullandı:

"Ben öldürmedim... Nasıl oldu bilmiyorum. Onlar geldiler... Gelmeselerdi... Ben kime ne yaptım... Beni sopa ile dövdüler... Dövmeselerdi... Ben de onları dövdüm... Rahat dursalardı... Paramı aldılar... Almasalardı... Ölmeselerdi..."

POLİSTEKİ İFADESİNİ İNKAR ETTİ

Börekçi Ali'nin mahkemedeki sözleri, emniyette verdiği ifadeyle çelişiyordu. Mahkeme başkanının, poliste cinayeti itiraf ettiğini hatırlatması üzerine sanık, iki tüccardan para almadığını savundu. Aksine kendi parasının alındığını ileri sürdü. Börekçi Ali'nin avukatı da müvekkilinin sağlık sorunları bulunduğunu ve iki cesedi taşıyabilecek fiziksel güce sahip olmadığını öne sürdü. Mahkeme, sanığın çelişkili ifadelerini değerlendirirken tanıkları yeniden dinledi. Sağlık durumuna ilişkin incelemeler ve savunmalar nedeniyle yargılama uzadı.

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KOMİSER VEDAT SOKULLU TANIKLIK YAPTI

Cinayeti ortaya çıkaran soruşturmayı yürüten Komiser Vedat Sokullu da mahkemede tanık olarak dinlendi. Komiser Sokullu, soruşturma sırasında elde edilen bulgular ve şüphelinin yakalanmasına ilişkin çalışmalar hakkında bilgi verdi. Öldürülen iki tüccarın kimliklerinin belirlenmesini sağlayan Tahtakale esnafının ifadeleri de dosyada yer aldı. Mahkeme, sanığın polisteki itirafını, tanık anlatımlarını ve soruşturma sırasında elde edilen delilleri birlikte değerlendirdi.

İDAM CEZASINA ÇARPTIRILDI

5 Mart 1957 tarihinde Börekçi Ali hakkındaki karar açıklandı. Mahkeme, iki çuval tüccarını paralarını ele geçirmek amacıyla öldürdüğü sonucuna vararak sanığı idam cezasına çarptırdı. Böylece 1955 yılında Beşiktaş'ta işlenen çifte cinayetle ilgili yargılama önemli bir aşamaya geldi. Ancak idam cezasının uygulanabilmesi için gerekli hukuki sürecin tamamlanması gerekiyordu. Börekçi Ali, cezaevinde infaz kararını beklemeye başladı.

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İDAM KARARI 1960 YILINDA ONAYLANDI

Türkiye'de 27 Mayıs 1960 tarihinde darbe meydana geldi. Darbeden sonra kurulan Milli Birlik Komitesi, yasama yetkisini de kullanıyordu. Bu dönemde infazı bekleyen idam cezaları da komitenin gündemine geldi. 21 Aralık 1960 tarihinde görüşülen dosyalar arasında Börekçi Ali hakkındaki idam kararı da bulunuyordu. Milli Birlik Komitesi, Börekçi Ali'nin idam cezasını onayladı. Beşiktaş'ta işlediği iki cinayetin üzerinden beş yılı aşkın süre geçmişti.

"HANİ AF VARDI?"

24 Aralık 1960 günü sabaha karşı Börekçi Ali'nin kaldığı cezaevinde infaz hazırlıkları başladı. Cezaevi müdürü, zabıt katibi, imam ve gardiyanların da aralarında bulunduğu görevliler, Börekçi Ali'nin hücresine giderek idam kararının uygulanacağını bildirdi. Ancak Börekçi Ali, bu karara tepki gösterdi. Affedileceğini düşündüğünü belirten mahkum, dönemin devlet başkanı Cemal Gürsel'e mektup yazdığını ve yanıt beklediğini söyledi.

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Börekçi Ali, görevlilere "Hani af vardı? Cemal Paşa'ya mektup yazmıştım. Yanıtını beklememiz lazım. Böyle bir şey olamaz" diyerek karşı çıktı. İnfaza götürülmemek için direnen Börekçi Ali, görevliler tarafından cezaevinden çıkarılarak askeri araca bindirildi.

EMİNÖNÜ MEYDANI'NDA İDAM HAZIRLIĞI

Börekçi Ali'nin idam edileceği yer, İstanbul'un en kalabalık noktalarından biri olan Eminönü Meydanı'ydı. Meydana darağacı kurulmuş, infazı izlemek için binlerce kişi toplanmıştı. Börekçi Ali'yi taşıyan askeri araç, 24 Aralık sabahı saat 04.25 sıralarında meydana ulaştı. Görevliler tarafından araçtan indirilen Börekçi Ali, darağacına götürüldü. İnfaz için baş cellat ve yardımcısı da hazır bekliyordu.

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"ALLAH BİLE ASILMAMI İSTEMİYOR"

İnfaz sırasında beklenmedik bir olay yaşandı. Alkollü olduğu belirtilen baş cellat, idam ilmeğini Börekçi Ali'nin boynuna geçirmekte zorlandı. Bunun üzerine Börekçi Ali'nin, "Allah bile asılmamı istemiyor" dediği aktarıldı. Celladın ilmeği geçirememesi üzerine infaz yerinde bulunan Komiser Muzaffer müdahale etti. İdam ilmeğini Börekçi Ali'nin boynuna geçiren Komiser Muzaffer'in müdahalesinin ardından infaz gerçekleştirildi. Börekçi Ali'nin darağacında ölmesi yaklaşık yedi dakika sürdü.

CESEDİ BEŞ BUÇUK SAAT BEKLETİLDİ

Börekçi Ali'nin cesedi, idamın ardından hemen kaldırılmadı. Yaklaşık beş buçuk saat boyunca Eminönü Meydanı'ndaki darağacında bırakıldı. Daha sonra görevliler tarafından indirilen ceset defnedildi. 24 Aralık 1960 tarihinde gerçekleştirilen bu infaz, İstanbul'da halkın önünde yapılan son idam olarak tarihe geçti.

*Haberin görseli yapay zekayla oluşturulmuştur.