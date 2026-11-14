'Kızılcık Şerbeti'nde Lider'in gerçek yüzü ortaya çıktı

SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti', dün akşam yayınlanan bölümüyle soluksuz izlendi. 'Kızılcık Şerbeti'; ABC1’de 6.58 izlenme oranı, 18.19 izlenme payı, Total grubunda 6.45 izlenme oranı, 17.84 izlenme payı AB’de ise 6.22 izlenme oranı, 19.16 izlenme payı ile yükselişini sürdürdü. Sosyal medyada da beğeni toplayan bölüm, #KızılcıkŞerbeti etiketi ile yaklaşık 1 saat TT listesinde yer alarak gündeme oturdu. Yayınlanan bölümde Ünalları iflasa sürükleyen Lider’in gerçek yüzünü ortaya çıkaran Ömer’e silah doğrultması geceye damga vurdu.

146'NCI BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Cemo’nun babasının Lider olduğunu öğrenen Fatih hayal kırıklığı yaşadı. Bu gerçeğin kendisinden gizlenmesini kabullenemeyen Fatih, Başak sağlığına kavuştuğunda boşanacağını açıkladı. İkilinin tartışmasına kulak misafiri olan Elif’in duyduklarını ifşa etmesiyle Başak köşkü terk etti. Doktorundan tedavi sürecinin olumlu ilerlediğine dair iyi haberler alan Başak ise Fatih’e bir an önce boşanmak istediğini dile getirdi.

Başak’ın geçmişi Ünal ailesinin gündemine oturdu;

Cemo için Abdullah’ın karşısına çıkan Lider, gerçek niyetini de açık etti. Yıllar önce iflas edip intihar eden babasının intikamını Ünalları bitirerek almak isteyen Lider, tüm kinini Abdullah’a kustu. Bu yüzleşmenin ardından Abdullah ve Nursema, Asil’in arkasındaki kişinin Lider olmasından şüphelendi. Asil ise Nursema’dan bir şans daha istedi. Aynı esnada Asil’i Lider’in aramasıyla Nursema şüphesinden emin oldu.

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Lider’in Abdullah’a karşı yıllardır biriktiği öfke;

Alyans alışverişi yapan Emir ve Ayşin’i kuyumcuda gören Çimen, şoke oldu. Yaşadığı üzüntü ve mide bulantıları üzerine Belgin’in ısrarıyla test yapan Çimen, hamile olduğunu öğrendi. Diğer yandan Salkım, Emir’le evlenmek isteyen Ayşin’in hamileliğinin sahte olduğunu öğrendi. Emir’in Çimen’e dönmesini istemeyen Salkım bu yalanı saklamaya karar verdi.

Buğra, Ayşin’le ilgili gerçeği Salkım’a söylüyor;

Ömer, Asil’in parasını da alarak yurt dışına kaçma planı yapan Lider’in evini bastı. Tüm planını ve oteldeki zehirlenme tuzağını itiraf eden Lider, konuşmasını gizlice kayda alan Ömer’e silah doğrulttu. O sırada Ömer’i merak edip eve gelen Kıvılcım ise gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Yaşanan arbedede Lider’in silahının ateş almasıyla yaşanan gelişmeler büyük merak konusu oldu.

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İşte geceye damga vuran final sahnesi;

YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

“AYŞİN HAMİLE DEĞİLMİŞ!”

Dizinin yayınlanan yeni bölüm tanıtımında; Ömer’in yaralanmasının ardından kaçan Lider polis tarafından yakalanıyor. Yaşananların ardından Başak, Fatih’e hesap sorarken Ünallar köşkünde düzenlenen şükür mevlidine kaos hakim oluyor. Salkım’ın, Kıvılcım’ı davet ettiği geceyi Çimen’in basmasıyla tansiyon yükseliyor.

Çimen’in, Ayşin’in hamileliğinin sahte olduğunu ve Salkım’ın bu yalanı sakladığını açıklaması gerilimi zirveye taşıyor. Kızını korumaya çalışan Kıvılcım ile Salkım arasında patlak veren tartışmanın ardından Abdullah’ın Salkım’a dönerek söylediği "Ben bugünü unutmam" sözleri, yeni bölümde suların durulmayacağının sinyalini veriyor.

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Senaryosunu Ozan Yurdakul, Meryem Gür, Burcu Över ve Caner Güler’in kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Sevimli’nin üstlendiği “Kızılcık Şerbeti” her Cuma saat 20.00’de SHOW TV’de!

'Kızılcık Şerbeti'nin 147'nci Bölüm Tanıtımı;