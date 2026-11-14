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        Haberler Gündem Güvenlik Uyuşturucu operasyonunda örgüt elebaşının da aralarında bulunduğu 16 şüpheli tutuklandı

        Uyuşturucu operasyonunda örgüt elebaşının da aralarında bulunduğu 16 şüpheli tutuklandı

        İzmir merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 16'sı tutuklandı. Tutuklananlar arasında 7 yıldır 13 ayrı suçtan aranan ve 272 suç kaydı bulunan örgüt elebaşının da yer aldığı öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Kasım 2026 - 21:38 Güncelleme:
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        İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 16 tutuklama

        İzmir merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, aralarında örgüt elebaşı olduğu belirtilen şüphelinin de bulunduğu 16 kişi tutuklandı. Örgütlü uyuşturucu madde ticareti suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 10 ve 12 Kasım'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        7 YILDIR ARANAN ŞÜPHELİNİN 272 SUÇ KAYDI ÇIKTI

        Örgütün elebaşı olduğu iddiasıyla tutuklanan şüphelinin, 7 yıldır 13 ayrı suçtan arandığı ve 272 suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Şüphelinin İzmir'in Menderes ilçesinde saklandığı adreste yakalandığı belirtildi.

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        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince İzmir'in Karşıyaka, Çiğli, Konak, Buca ve Menderes ilçeleri ile Muğla'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 1 ton 367 kilogram sentetik uyuşturucu, 57 bin uyuşturucu hap ve reçetesiz satışı yasak olan 2 kilo 120 gram pregabalin ele geçirilmişti.

        FOTO: DHA

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