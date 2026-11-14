İsrail: 67 - Türkiye: 76 | MAÇ SONUCU
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2027 Avrupa Şampiyonası elemeleri 2. tur I Grubu'ndaki ikinci maçında İsrail'i 76-67 yenerek 2'de 2 yaptı.
Giriş: 14 Kasım 2026 - 22:35 Güncelleme:
Potanın Perileri, Avrupa Şampiyonası elemelerinde yoluna doludizgin devam ediyor... A Milli Kadın Basketbol Takımımız, 2027 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Tur I Grubu'ndaki ikinci maçında Letonya'da karşılaştığı İsrail'i 76-67 yenerek 2'de 2 yaptı.
Ay-yıldızlılar aynı zamanda başantrenör Frederic Dusart yönetimindeki ikinci maçından da galibiyetle ayrılmış oldu.
Milliler, gruptaki üçüncü maçında 17 Kasım Salı günü Polonya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
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