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        Haberler Spor Basketbol Milli Takım İsrail: 67 - Türkiye: 76 | MAÇ SONUCU

        İsrail: 67 - Türkiye: 76 | MAÇ SONUCU

        A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2027 Avrupa Şampiyonası elemeleri 2. tur I Grubu'ndaki ikinci maçında İsrail'i 76-67 yenerek 2'de 2 yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Kasım 2026 - 22:35 Güncelleme:
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        Potanın Perileri, İsrail'i devirdi!

        Potanın Perileri, Avrupa Şampiyonası elemelerinde yoluna doludizgin devam ediyor... A Milli Kadın Basketbol Takımımız, 2027 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Tur I Grubu'ndaki ikinci maçında Letonya'da karşılaştığı İsrail'i 76-67 yenerek 2'de 2 yaptı.

        Ay-yıldızlılar aynı zamanda başantrenör Frederic Dusart yönetimindeki ikinci maçından da galibiyetle ayrılmış oldu.

        Milliler, gruptaki üçüncü maçında 17 Kasım Salı günü Polonya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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