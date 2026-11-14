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        Haberler Gündem Üsküdar'da dev dalgaların ıslattığı gençlerin videosu 46 milyon kez izlendi

        Üsküdar'da dev dalgaların ıslattığı gençlerin videosu 46 milyon kez izlendi

        İstanbul Üsküdar'da lodos nedeniyle oluşan dev dalgaların altında kalan 3 gencin görüntüleri sosyal medyada milyonlarca kez izlendi. O anları kaydeden içerik üreticisi Yusuf Albayrak, videonun 46 milyon izlenmeye ulaştığını belirterek, "Arkadaşlarım sayesinde şu an izlenme rekoru kırdım" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14 Kasım 2026 - 20:32 Güncelleme:
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        Dev dalga videosu rekor kırdı

        İstanbul'un Üsküdar ilçesinde lodosun etkisiyle oluşan dev dalgaların altında kalan 3 gencin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

        Selami Berke Kaya ve Metin Başar'ın haberine göre, olay dün akşam saatlerinde Üsküdar Sahili'nde meydana geldi. Denizde metrelerce yükselen dalgaları gören 3 genç, hatıra fotoğrafı çektirmek için kıyıda poz verdi. Bu sırada dev bir dalganın kıyıya vurmasıyla gençler sular altında kaldı. Yaşananları içerik üreticisi Yusuf Albayrak (39) cep telefonuyla kaydetti. Sosyal medyada kısa sürede yayılan video milyonlarca kez izlenirken, görüntüleri kaydeden Albayrak ve 3 genç yaşadıklarını anlattı.

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        "46 MİLYON İZLETTİK, HALA DAHA İZLENİYOR"

        Görüntüleri kaydeden içerik üreticisi Yusuf Albayrak, lodoslu havalarda dalga videoları çektiğini belirterek, "O gün de Üsküdar'a gelmiştim. Video çekiyorken arkadaşlar buradaydı, burada ıslanıyorlardı. Onlara dedim ki, 'Sizi ben bir video çekeyim, milyonluk izleteyim sizi.' Ama biz biraz abarttık, 46 milyon izlettik, hala daha izleniyor. O arkadaşlarım sayesinde şu an izlenme rekoru kırdım. Çok sevinçliyim video izlendi diye. Bir emeğimin karşılığını aldım. Video sonrası arkadaşları en son kafeye getirdim, güzel bir çay ısmarladım onlara, sonra evlerine gönderdim onları" dedi.

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        DEV DALGALARIN ALTINDA KALAN GENÇLER KONUŞTU

        Dalgaların altında kalan gençlerden Ekrem Azze (16), "Tam burada biz eğlenirken Yusuf abimizi gördük, video çekiyordu. Dalgaların arasında güzel bir manzara karşılığında video çektik, bir günde yayıldı. Bütün Türkiye'de, Fransa'da görülmüş durumda" diye konuştu.

        Yusuf Bertan (17) ise sahilde eğlendikleri sırada Albayrak ile karşılaştıklarını belirterek, "Burada eğleniyorduk sahilde, deniz kenarında. Ondan sonra Yusuf abi ile karşılaştık, birlikte video çektik. Yani sular falan çok fazlaydı, dalga vardı ama anı bence çok güzeldi. Birkaç kişi daha vardı gazeteciler, insanlar bizi takip etti, izledi. Ondan sonra yayıldı video" ifadelerini kullandı.

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        Gençlerden Abdurrahman Bozok (16) da yaşadıkları anın kendileri için güzel bir hatıra olduğunu belirterek, "Böyle bir anımız olsun istedik. Güzeldi, eğlendik" dedi.

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