Pendik'te otomobil sürücüsü, tartıştığı motokuryeyi bıçak göstererek ölümle tehdit etti
İstanbul Pendik'te trafikte tartıştığı motokuryeye bıçak çeken otomobil sürücüsü, "Ben senin boğazını keseceğim" diyerek tehditler savurdu. Yaşananlar motokuryenin kask kamerasına yansıdı
İstanbul'un Pendik ilçesinde otomobil sürücüsü, trafikte tartıştığı motokuryeyi bıçakla tehdit etti.
İsa Almaçayır ve Hiba Hakbilir'in haberine göre, olay saat 09.30 sıralarında Kaynarca Mahallesi D-100 Karayolu yan yolda meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki motokurye ile otomobil sürücüsü arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Araçlarını yol kenarına çeken taraflar, birbirlerine küfrederek tartışmayı sürdürdü. Bu sırada bıçak çıkaran otomobil sürücüsü, motokuryeye "Ben senin boğazını keseceğim" diyerek tehditler savurdu.
BIÇAKLI TEHDİT KASK KAMERASINA YANSIDI
Pendik'te yaşanan tartışma, motokuryenin kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otomobil sürücüsünün elindeki bıçağı göstererek motokuryeyi tehdit ettiği anlar yer aldı. Tartışmanın ardından taraflar olay yerinden ayrıldı.