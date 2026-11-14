Igli Tare'den Rafael Leao için flaş sözler: Futbol önceliği olmaktan çıktı
İtalya Serie A temsilcisi Milan'da 1 yıl sportif direktörlük yapan Igli Tare, Rafael Leao ile ilgili flaş sözler sarf etti. Portekizli yıldızdan hep daha fazlasını beklediğini kaydeden Tare, 27 yaşındaki oyuncunun futbolu önceliklendirmeyi bıraktığını söyledi.
İtalya Serie A ekiplerinden Milan'ın 2025-2026 yıllarında sportif direktörlüğünü üstlenen Igli Tare, Galatasaray'a transfer olan Rafael Leao ile ilgili konuştu.
Sky Sport'un Calcio Unplugged programına konuşan Igli Tare, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"HEPİMİZ DAHA FAZLASINI BEKLİYORDUK"
Rafael Leao'yu şahsen tanıyordum. Onunla şahsen tanışma fırsatı bulduğumda, harika bir insan olduğunu fark ettim ve ondan gerçekten hoşlandım ancak o, hepimizin daha fazlasını beklediği oyunculardan biriydi.
"FUTBOL ÖNCELİĞİ OLMAKTAN ÇIKTI"
Bence bir noktada futbol, onun için bir öncelik olmaktan çıktı. Futbol dışında hayatında pek çok şey vardı: müzik, moda...
"FİZİKSEL SORUNLARI VARDI"
Ancak Milan'a olan sadakatinden asla şüphe etmedim. Milan için oynamayı seviyordu, işler yolunda gitmediğinde üzülüyordu. Ayrıca fiziksel sorunları da vardı ve her zaman bunları göz önünde bulundurarak oynuyordu.
"OYNAMAK İSTEDİĞİNİ HİSSEDİYORDUM AMA..."
Onunla diğer oyunculara göre daha fazla birebir konuşma yapmaya çalıştım ve her seferinde olumlu izlenimlerle ayrıldım. Gerçekten oynamak istediğini hissediyordum ancak bu istek bazen tek başına yeterli olmuyor.
38 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU
Galatasaray sezon başında Rafael Leao için Milan'a 38 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Ayrıca sarı-kırmızılılar İtalyan temsilcisine, bir sonraki satışın kârından yüzde 20 pay verecek.
YILLIK MALİYETİ 10 MİLYON EURO
Galatasaray'la 4 yıllık sözleşme imzalayan Portekizli yıldız, her sezon 10 milyon Euro net maaş alacak.
Güncel piyasa değeri 40 milyon Euro olan Rafael Leao'nun, Galatasaray'la 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor...