Igli Tare'den Rafael Leao için flaş sözler: Futbol önceliği olmaktan çıktı

"FİZİKSEL SORUNLARI VARDI"

Ancak Milan'a olan sadakatinden asla şüphe etmedim. Milan için oynamayı seviyordu, işler yolunda gitmediğinde üzülüyordu. Ayrıca fiziksel sorunları da vardı ve her zaman bunları göz önünde bulundurarak oynuyordu.