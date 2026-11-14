Şehit Binbaşı Kulaksız'ın faili yakalandı
Muş'ta 27 Temmuz 2015'te ailesinin yanında şehit edilen Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız'ın firari faillerinden biri, Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenen ortak operasyonla yakalandı. Şüpheliye yardım ve yataklık eden 2 kişi de gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medyadan yayımladığı mesajda "Yapılanın hesabı yarına kalır ama yapanın yanına kalmaz. Şehitlerimizin kanı yerde bırakılmaz, sorumlulardan er ya da geç hesap sorulur! Aradan 11 yıl geçse de devletimizin hafızası da iradesi de ilk günkü kadar güçlüdür" ifadelerini kullandı
27 Temmuz 2015 tarihinde ailesinin yanında şehit edilen Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız'ın firari faillerinden biri, Bitlis'in Tatvan ilçesinde yakalandı. Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı ile Muş İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Muş ve Bitlis İl Emniyet Müdürlüklerinin katılımıyla ortak operasyon düzenlendi.
FİRARİ ŞÜPHELİ TATVAN'DA YAKALANDI
Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şehit edilmesine ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında firari şüpheli İ.Y., Bitlis'in Tatvan ilçesinde saklandığı adreste yakalandı. Operasyonun devamında, şüpheliye yardım ve yataklık ettiği tespit edilen 2 kişi de aynı ilçede yakalandı. Böylece ortak operasyonda toplam 3 şüpheli yakalanmış oldu.
BAKAN ÇİFTÇİ: DEVLETİMİZ UNUTMAZ
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de gelişmeyle ilgili olarak sosyal medyadan bir mesaj paylaştı. Bakan Çiftçi mesajında "Devletimiz unutmaz.
Yapılanın hesabı yarına kalır ama yapanın yanına kalmaz. Şehitlerimizin kanı yerde bırakılmaz, sorumlulardan er ya da geç hesap sorulur! Aradan 11 yıl geçse de devletimizin hafızası da iradesi de ilk günkü kadar güçlüdür. Aziz şehidimiz Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız’ı rahmet ve minnetle yâd ediyor; operasyonda emeği geçen kahraman Jandarmamıza ve Emniyetimize yürekten teşekkür ediyorum.Şehitlerimizin hatırası milletimizin gönlünde, kıymetli aileleri devletimizin himayesindedir.