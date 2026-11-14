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        Haberler Dünyadan Avril Lavigne anne oldu

        Avril Lavigne anne oldu

        Bir döneme damga vuran şarkıcı Avril Lavigne, ilk kez annelik heyecanı yaşadı. 42 yaşındaki Lavigne, mutluluğunu takipçileriyle paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Kasım 2026 - 15:04 Güncelleme:
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        Ünlü şarkıcı anne oldu

        2000’li yılların en popüler müzisyenlerinden olan Avril Lavigne ilk kez anne oldu. 'Sk8er Boi' ve 'Complicated' gibi şarkılarıyla tanınan Kanadalı sanatçı, bir kız bebek dünyaya getirdiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

        42 yaşındaki şarkıcı, paylaştığı karelere “Bizim minik prensesimiz geldi” notunu düştü.

        Lavigne, kızının ismini ve doğum tarihini de açıklamadı. Kanadalı şarkıcının partnerinin ünlü biri olmadığı konuşuluyor.

        İKİ EVLİLİK YAPTI

        Avril Lavigne ilk evliliğini, 2006 ile 2009 arasında meslektaşı Deryck Whibley ile yaptı. Ünlü şarkıcı 2013 - 2015 yıllarında arasında ise Chad Kroeger ile evli kaldı.

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        2002 yılında çıkardığı 'Let Go' albümüyle büyük bir çıkış yakalayan Avril Lavigne, pop-punk türü müziğin önemli isimlerinden biri olarak gösteriliyordu.

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        #Avril Lavigne
        #şarkıcı
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