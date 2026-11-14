Paylaşımı tepki çeken Elvin Levinler: Yanlış anlaşıldım

"BEN PAYLAŞTIĞIMDA HENÜZ SEL OLMAMIŞTI"



Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Elvin Levinler, önceki gün Bebek’te görüntülendi. Paylaşımının yanlış anlaşıldığını belirten Levinler, "Biraz yanlış bir eleştiri aldım. Çünkü benim paylaştığım zaman sel felaketi olmamıştı. Ben de sel felaketi olacağından habersizdim. O yüzden herkes gibi ben de yağmurla ilgili bir paylaşım yaptım. Felakete dönüştüğü esnada da zaten paylaşımı kaldırmıştım. Ama herkes o esnada belki suçlayacak bir şey arıyordu. Daha sonra zaten herkes gördü ki ben onu sabah kaldırmıştım ve felakete döndüğünde de çoktan kaldırmıştım. Aslında bir yanlış anlaşılma” ifadelerini kullandı.