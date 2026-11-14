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        Haberler Magazin Paylaşımı tepki çeken Elvin Levinler: Yanlış anlaşıldım

        Paylaşımı tepki çeken Elvin Levinler: Yanlış anlaşıldım

        Geçtiğimiz ay İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak yağış sırasında yaptığı paylaşımla tepki çeken Elvin Levinler, gelen eleştiriler ile ilgili konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Kasım 2026 - 11:21 Güncelleme:
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        Oyunculuk kariyerinin ardından dijital içerik üreticisi olarak da tanınan Elvin Levinler, 14 Ekim'de İstanbul'da etkisini gösteren şiddetli sağanak yağış sırasında yaptığı paylaşımla sosyal medyada gündem olmuştu.

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        Elvin Levinler, eşi Bülent Kocamanoğlu ile yer aldığı videosunu, "Arabada mahsur kalmışızdır. Burada kiminle vakit geçirmek isterdiniz?" sorusunu içeren bir paylaşım yaptı.

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        Kent genelinde vatandaşların zor anlar yaşadığı ve olumsuzlukların yaşandığı bir sırada yapılan bu paylaşım, kullanıcılar tarafından duyarsız bulunduğu gerekçesiyle kısa sürede büyük tepki topladı.

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        "BEN PAYLAŞTIĞIMDA HENÜZ SEL OLMAMIŞTI"

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Elvin Levinler, önceki gün Bebek’te görüntülendi. Paylaşımının yanlış anlaşıldığını belirten Levinler, "Biraz yanlış bir eleştiri aldım. Çünkü benim paylaştığım zaman sel felaketi olmamıştı. Ben de sel felaketi olacağından habersizdim. O yüzden herkes gibi ben de yağmurla ilgili bir paylaşım yaptım. Felakete dönüştüğü esnada da zaten paylaşımı kaldırmıştım. Ama herkes o esnada belki suçlayacak bir şey arıyordu. Daha sonra zaten herkes gördü ki ben onu sabah kaldırmıştım ve felakete döndüğünde de çoktan kaldırmıştım. Aslında bir yanlış anlaşılma” ifadelerini kullandı.

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        Levinler, "Gerçekten böyle bir felakete döneceğini zaten kimse beklemiyordu. Hepimiz çok hazırlıksızdık. Ben de günün devamında o felakette yolda kaldım. Ama onu kaydedenler, sanki ben o felakette kendim keyif yapıyormuşum gibi göstermeye çalıştılar" dedi.

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        #Elvin Levinler
        #istanbul
        #yağmur
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