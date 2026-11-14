Zeynep Casalini ile Tahsin Berk yeniden evlendi
Şarkıcı Zeynep Casalini, 10 yıl önce boşandığı Tahsin Berk ile yeniden dünyaevine girdi. Casalini, "Anlatılmaz yaşanır" sözleriyle mutluluğunu dile getirdi
Giriş: 14 Kasım 2026 - 10:00 Güncelleme:
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Zeynep Casalini, 2010 yılında işletmeci Tahsin Berk ile Bodrum'da
evlenmişti. Ünlü şarkıcı evlendikten sonra, "Dünyanın en yakışıklı adamıyla evli olduğumu düşünüyorum. Eşimin tek bir şeyi değil, her şeyi beni etkiledi. Hayatı algılayışı, duruşu, fikirleri, her şeyi bana büyüleyici geldi" demişti.
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Çiftin, 2011'de kızları Dafne dünyaya geldi. Ancak Zeynep Casalini ile Tahsin Berk, 2016 yılında boşandı.
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İkiliden sürpriz bir haber geldi. Zeynep Casalini ile Tahsin Berk'in yeniden evlendiği ortaya çıktı.