Zeynep Casalini ile Tahsin Berk yeniden evlendi

Zeynep Casalini, 2010 yılında işletmeci Tahsin Berk ile Bodrum'da

evlenmişti. Ünlü şarkıcı evlendikten sonra, "Dünyanın en yakışıklı adamıyla evli olduğumu düşünüyorum. Eşimin tek bir şeyi değil, her şeyi beni etkiledi. Hayatı algılayışı, duruşu, fikirleri, her şeyi bana büyüleyici geldi" demişti.