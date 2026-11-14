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        Haberler Magazin Zeynep Casalini ile Tahsin Berk yeniden evlendi

        Zeynep Casalini ile Tahsin Berk yeniden evlendi

        Şarkıcı Zeynep Casalini, 10 yıl önce boşandığı Tahsin Berk ile yeniden dünyaevine girdi. Casalini, "Anlatılmaz yaşanır" sözleriyle mutluluğunu dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Kasım 2026 - 10:00 Güncelleme:
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        Zeynep Casalini, 2010 yılında işletmeci Tahsin Berk ile Bodrum'da
        evlenmişti. Ünlü şarkıcı evlendikten sonra, "Dünyanın en yakışıklı adamıyla evli olduğumu düşünüyorum. Eşimin tek bir şeyi değil, her şeyi beni etkiledi. Hayatı algılayışı, duruşu, fikirleri, her şeyi bana büyüleyici geldi" demişti.

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        Çiftin, 2011'de kızları Dafne dünyaya geldi. Ancak Zeynep Casalini ile Tahsin Berk, 2016 yılında boşandı.

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        İkiliden sürpriz bir haber geldi. Zeynep Casalini ile Tahsin Berk'in yeniden evlendiği ortaya çıktı.

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        "ANLATILMAZ YAŞANIR"

        Nikah masasında çekilen fotoğraflarını ve kızları Dafne'yle verdikleri pozu takipçileriyle paylaşan Casalini, “Anlatılmaz yaşanır” notunu düştü.

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        #Tahsin Berk
        #Zeynep Casalini
        #şarkıcı
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