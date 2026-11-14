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        Haberler Gündem Yargı Yargıtay, eski sevgilinin mesajlarını silmemeyi boşanmada kusur saydı

        Yargıtay, eski sevgilinin mesajlarını silmemeyi boşanmada kusur saydı

        Yargıtay, boşanma davasında, kadının eski erkek arkadaşıyla yaptığı yazışmaları silmemesini kusur olarak değerlendirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14 Kasım 2026 - 11:51 Güncelleme:
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        Eski sevgilinin mesajlarını silmemek kusur sayıldı

        Yargıtay 2’nci Hukuk Dairesi, boşanma davasında, kadının eski erkek arkadaşıyla evlenmeden 6 yıl önce yaptığı yazışmaları silmeyip saklamasını kusur saydı.

        2020 yılında evlenen çift, bir süre sonra karşılıklı boşanma davası açtı. Aile mahkemesinde görülen davada, boşanmanın yanı sıra velayet, nafaka, tazminat ve çocukla kişisel ilişki kurulması konuları değerlendirildi.

        Yerel mahkeme ve istinaf kararlarının ardından her iki tarafın avukatının temyiz başvurusu üzerine dosya, Yargıtay’a taşındı.

        Dosyayı inceleyen Yargıtay 2’nci Hukuk Dairesi, kadına "Sosyal medyada eski erkek arkadaşı ile mesajlaştığı" gerekçesiyle kusur yüklendiğini belirtti. Ancak dosyadaki mesaj kayıtlarının 2014 yılına ait olduğu tespitinde bulunan Yargıtay, tarafların 2020 yılında evlendiklerine dikkat çekerek, evlilikten 6 yıl önce gerçekleşen mesajlaşmaların kadına kusur olarak yüklenemeyeceğini belirtti. Ancak, kadının eski erkek arkadaşıyla yaptığı yazışmaları silmemesini kusur olarak değerlendirdi.

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        Kararda, kadına mevcut diğer kusurlarının yanında "Eski erkek arkadaşıyla mesajlaşmalarını sakladığı" kusurunun da yüklenmesi gerektiği belirtildi.

        Yargıtay, bu değerlendirmeyle birlikte tarafların gerçekleşen diğer kusurları da dikkate alındığında yine eşit kusurlu oldukları sonucuna vardı. Her iki tarafın temyiz itirazlarını yerinde görmeyen Yargıtay, Bölge Adliye Mahkemesi kararını 21 Eylül 2026’da oy birliğiyle onadı.

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