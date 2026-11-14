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        Haberler Gündem 3. Sayfa 16 yıl sonra aydınlatılan cinayette "Pes" dedirten sebep!

        16 yıl sonra aydınlatılan cinayette "Pes" dedirten sebep!

        Bursa'da, 2010 yılında av tüfeğiyle öldürülen Mehmet Arıcan cinayeti, 16 yıl sonra aydınlatıldı. Arıcan'ın öldürülmesinin nedeninin, kenevir tarlasına izinsiz girdiği iddiasıyla başlayan husumet olduğu ortaya çıktı. Cinayete ilişkin gözaltına alınan 17 şüpheliden 1'i tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14 Kasım 2026 - 15:12 Güncelleme:
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        Bursa'da olay, 7 Eylül 2010'da saat 12.30 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesi Taşpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat işçisi olarak çalışan Mehmet Arıcan, çalıştığı yerden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamadı.

        4 GÜN SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

        Kayıp olarak aranan Arıcan'ın cansız bedeni, 4 gün sonra Karanlıkdere mevkiinde bulundu. Yapılan incelemede Arıcan'ın ormanda av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü belirlendi.

        DOSYA "DAİMİ ARAMA"YA AYRILDI

        Olayın ardından gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesinin ardından dosya daimi aramaya alındı.

        BAŞSAVCILIK DOSYAYI TEKRAR AÇTI

        Aradan geçen 16 yılın ardından, teknolojik gelişmeler ve yeni yöntemler ışığında Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen soruşturma kapsamında Mehmet Arıcan dosyasındaki HTS kayıtları, mali incelemeler ve yeni tanık beyanları yeniden değerlendirildi.

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        ARALARINDA HUSUMET VARMIŞ

        Değerlendirme sonucunda Taşpınar Mahallesi'nde saha çalışmaları da gerçekleştirildi. JASAT ekipleri, araştırmaların sonucunda olayla ilişkisi olabileceği değerlendirilen 8 adrese 11 Kasım'da eş zamanlı operasyon düzenleyerek 17 şüpheliyi yakaladı.

        CİNAYETİN NEDENİ BELLİ OLDU

        Gözaltına alınan şüphelilerden H.F. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 16 şüpheli serbest bırakıldı. Olayın yaşandığı dönemde, öldürülen Mehmet Arıcan ile H.F. arasında kenevir tarlasına izinsiz girilmesi nedeniyle husumet bulunduğu öğrenildi.

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