Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa 'Platonik caniyi' hiç tanımıyordu! 8 yerinden bıçaklandı... Bir kadının feryadı

        'Platonik caniyi' hiç tanımıyordu! 8 yerinden bıçaklandı... Bir kadının feryadı

        Adana'da, platonik aşk beslediği 28 yaşındaki Nurseli Sezer'i, evinin önünde sarıldıktan sonra 8 yerinden bıçaklayıp ağır yaralayan aynı yaştaki Ramazan S. hakkında 'Tasarlayarak kadına karşı öldürmeye teşebbüs' suçundan 21 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Saldırının ardından konuşan Sezer, "En ağır cezayı almasını istiyorum. Halen çok korkuyorum" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14 Kasım 2026 - 13:33 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        'Platonik caniyi' hiç tanımıyordu! 8 yerinden bıçaklandı... Bir kadının feryadı

        Adana'da olay, 8 Haziran’da Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Ramazan S. (28), platonik aşk beslediği Nurseli Sezer’in (28) evinin önünde bekledi. Şüpheli, eve geldiğini gördüğü Sezer’e önce sarıldı ardından da 8 bıçak darbesiyle yaralayıp, kaçtı.

        8 BIÇAK DARBESİ KAMERADA

        DHA'daki habere göre saldırı anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Boynundan, başından, akciğerinden, omzundan ve kolundan yaralanan Nurseli Sezer’e ilk müdahaleyi komşusu olan doktor yaptı. Hastaneye kaldırılan Sezer, 2 günü entübe olmak üzere toplam 10 gün tedavi gördükten sonra taburcu edildi.

        "EVİNİN ORAYA GİRİP BEKLEMEYE BAŞLADIM"

        Olayın ardından şüpheli Ramazan S. kısa sürede yakalandı. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, "Kendisine platonik olarak aşığım, bir haftadır takip ediyorum. Sosyal medyasından gittiği spor salonunu öğrendim, ona karşılıksız hisler besliyordum.

        REKLAM

        Olay günü de kendisinin evinin oraya gidip beklemeye başladım. Üzerimde daha önce temin ettiğim bıçak vardı. Onu görünce sarıldım ve bıçakla yaraladım" dediği belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        İLK DURUŞMA 17 KASIM’DA

        Ramazan S. hakkında ‘Tasarlayarak kadına karşı öldürmeye teşebbüs’ suçundan 21 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanık, 17 Kasım’da Adana 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak. Öte yandan sanık, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi amacıyla rapor alınmak üzere Ruh Sağlığı Hastanesi’ne sevk edildi.

        REKLAM

        "EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM"

        Saldırının ardından yaşadıklarını anlatan Nurseli Sezer, "Boynumdan, akciğerimden, başımdan, omzumdan ve kolumdan bıçakladı. Önce entübe oldum. Akciğerlerim söndü, yoğun bakım süreci geçirdim. Taburcu oldum ama halen tedavilerim sürüyor. Sağ kolumu tam kullanamıyorum, akciğerlerim tam anlamıyla çalışmıyor. Olay anında bir doktor komşumuz bana ilk müdahaleyi yaptı. Belki o orada olmasaydı çoktan ölmüş olurdum" ifadelerini kullandı.

        "SALDIRGANI TANIMIYORUM"

        Saldırganı daha önce hiç tanımadığını belirten Sezer, sanığın en ağır cezayı almasını istediğini söyledi. Nurseli Sezer, "Kendisi beni ilkokul yıllarımdan tanıyormuş ama onu hiç tanımıyorum. Onu tanısam, böyle olacağını bilsem kaçardım. En ağır cezayı almasını istiyorum. Bu karar sadece benim için değil, tüm kadınlar için çok önemli.

        REKLAM

        Gelecek kararın, kadınlara yönelik şiddet konusunda adaletin nasıl tecelli edeceğini gösterecek güçlü bir emsal olmasını diliyorum. Kadına yönelik şiddetin artık son bulmasını ve bu davayı tüm Türkiye’nin takip etmesini istiyorum" diye konuştu.

        "5 AY GEÇTİ AMA HALA KORKUYORUM"

        Olayın üzerinden 5 ay geçmesine rağmen korkularının devam ettiğini ifade eden Sezer, "En ağır cezayı almasını istiyorum. Halen çok korkuyorum. Olay anını izleyemedim ve izleyemeyeceğim. Ne kendimi ne de başka bir kadını o halde göremem, görmek de istemiyorum" dedi.

        Nurseli Sezer’in avukatı Yelda Yurt Aslan ise sanığın en ağır cezayı alacağına inancının tam olduğunu söyledi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Evinde bulundu, cezası ağır oldu

        Denizli'nin Çivril ilçesinde usulsüz beslendiği belirlenen kaya kartalı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerince koruma altına alındı. Kartal veteriner hekimler tarafından yapılan sağlık kontrollerinin ardından yeniden doğaya salındı. Olayla ilgili bir kişiye 205 bin 29 lira idari para cezas...
        #adana
        #adana haberleri
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Kuş yakalamak istedi! Acı haber
        Kuş yakalamak istedi! Acı haber
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Süper güç ABD’nin hava trafiği disketlere emanet
        Süper güç ABD’nin hava trafiği disketlere emanet
        Miras derdine düşen kocaya Yargıtay'dan büyük şok!
        Miras derdine düşen kocaya Yargıtay'dan büyük şok!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İkinci kez evlendiler
        İkinci kez evlendiler
        Eski sevgilinin mesajlarını silmemek kusur sayıldı
        Eski sevgilinin mesajlarını silmemek kusur sayıldı
        "Yanlış anlaşıldım"
        "Yanlış anlaşıldım"
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        Okullarda yeni dönem! MEB Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği değişti
        Okullarda yeni dönem! MEB Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği değişti
        Devlet Bahçeli'den Ferdi Tayfur talimatı!
        Devlet Bahçeli'den Ferdi Tayfur talimatı!
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?
        Alperen Şengün Rockets tarihine geçti!
        Alperen Şengün Rockets tarihine geçti!
        Bir ay önce düğün yaptılar... Rastgele katliam!
        Bir ay önce düğün yaptılar... Rastgele katliam!
        5 gündür haber alınamıyordu... Tarih öğretmeninin şüpheli ölümü!
        5 gündür haber alınamıyordu... Tarih öğretmeninin şüpheli ölümü!
        Z kuşağı kızlarda kellik riski
        Z kuşağı kızlarda kellik riski
        'Menekşe' başlıyor
        'Menekşe' başlıyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları