Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik yürütülen çalışmalarla ilgili önemli dün açıklamalarda bulundu. Bakan Gürlek, 76 dosyada 83 cinayetin aydınlatıldığını açıkladı.

Mehmet Şahinoğlu ve eski eşi Saime Sivri, kayboldular.

"CESETLER YOK DİŞLER KONUŞTU"

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun özel haberine göre, Bakan Gürlek'in açıklamasında dikkat çeken olaylardan biri de, Habertürk'ün mayıs ayında "Cesetler yok, dişler konuştu" başlığıyla gündeme getirdiği 14 yıllık Mehmet Şahinoğlu cinayeti oldu.

Mehmet Salih A., polislerin arasında en önde.

ÜST ÇENE KEMİĞİ EN ÖNEMLİ BULGU OLDU

2012 yılında kaybolan Mehmet Şahinoğlu'nun öldürülmesine ilişkin dosyada, yıllar önce bulunan üst çene kemiği parçasının diş kayıtlarıyla uyumlu çıkması, Yargıtay'ın beraat kararlarını bozmasında önemli rol oynadı. Yeniden ele alınan dosyada bu kez 12 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

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EŞİ VE ÇOCUKLARIYLA GÖZALTINA ALINDI

Adalet Bakanlığı bünyesindeki Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Bursa Cinayet Büro Amirliği ekipleri dosyayı yeniden incelemeye aldı. Ekipler, 2015 yılında Bursa'nın Kestel ilçesinde bulunan yanmış insan kemiklerine ilişkin adli tıp raporlarını, diş kayıtlarını, iletişim verilerini ve tanık beyanlarını yeniden değerlendirdi.

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Elde edilen bulgular üzerine 12 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, aralarında cinayet dosyasının baş şüphelisi Mehmet Salih A. ile eşi ve çocuklarının da bulunduğu toplam 11 kişi gözaltına alındı. Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü açıklandı.

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İKİ KİŞİNİN ESRARENGİZ KAYBI

14 yıl sonra yeni bir operasyonla gündeme gelen olay, 2012 yılında İstanbul'da yapılan bir kayıp başvurusuyla başladı. Osmaniye'de TIR şoförlüğü yapan Mehmet Şahinoğlu, 18 Ekim 2012 tarihinde İstanbul'a geldikten sonra esrarengiz şekilde ortadan kayboldu. Şahinoğlu'ndan haber alamayan yakınları, 21 Aralık 2012 tarihinde kayıp başvurusunda bulundu.

BOŞANDIĞI EŞİ DE KAYBOLMUŞTU

Dosya, 2014 yılında İstanbul Kayıp Şahıslar Büro Amirliğine atanan ve "Kurt" lakabıyla tanınan Emniyet Amiri Oktay Kapsız'ın dikkatini çekti. Kapsız'ın başlattığı araştırmada, Şahinoğlu'nun kısa süre önce boşandığı eşi Saime Sivri'nin de kayıp olduğu ortaya çıktı.

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YANLIŞ NUMARAYLA BAŞLAYAN EVLİLİK

Polisin araştırmasında, Mehmet Şahinoğlu'nun Saime Sivri ile yanlış telefon araması sonucu tanışarak evlendiği ortaya çıktı. Bursa'da Mehmet Salih A. ile imam nikahlı yaşayan ve 2 çocuk annesi olan Saime Sivri, iddiaya göre yaşadığı şiddet nedeniyle evden ayrılarak Osmaniye'ye gitti. Geçmişini gizleyerek Mehmet Şahinoğlu ile evlendi.

SAİME'Yİ ALARAK BURSA'YA DÖNDÜ

Ancak dini nikahlı olduğu Mehmet Salih A., Saime Sivri'nin izini sürmeye başladı. Akrabası İsmail Yazal aracılığıyla Osmaniye'deki adresini öğrendi. Ardından Osmaniye'ye giderek Mehmet Şahinoğlu ile görüştü. Saime'nin kendisinin dini nikahlı eşi ve iki çocuğunun annesi olduğunu anlattı. Bunun üzerine Mehmet Şahinoğlu ile Saime Sivri boşandı. Mehmet Salih A. ise Saime'yi alarak Bursa'ya döndü.

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ZENGİN KADIN TUZAĞIYLA İSTANBUL'A ÇAĞRILDI

Soruşturma dosyasına giren iddialara göre Mehmet Salih A., Saime Sivri'nin kendisini terk etmesinden Mehmet Şahinoğlu'nu sorumlu tuttu. Şahinoğlu'nu, İstanbul'a getirmek için bir plan hazırlandı. Bu plan kapsamında İsmail Yazal'ın arkadaşı Sultan D. devreye girdi. Sultan D., Mehmet Şahinoğlu'nu telefonla arayarak yanlış numara çevirdiğini söyledi. Şahinoğlu'nun kendisini yeniden aramasıyla başlayan görüşmelerde Sultan D., zengin ve dul bir kadın olduğunu anlattı.

KENDİSİNDEN HABER ALINAMADI

Günlerce süren telefon görüşmelerinin ardından Mehmet Şahinoğlu, Sultan D. ile buluşmak için 18 Ekim 2012 tarihinde İstanbul'a geldi. Ancak bu tarihten sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Bir süre sonra eski eşi Saime Sivri de ortadan kayboldu.

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HTS KAYITLARI VİLLAYA UZANDI

İstanbul Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Şahinoğlu'nun telefon kayıtlarını incelemeye aldı. HTS ve baz istasyonu kayıtlarında, Şahinoğlu'nun İstanbul'a geldiği gün bazı şüphelilerle aynı bölgede bulunduğuna ilişkin veriler elde edildi. Şahinoğlu'nun telefonu bir süre sonra kapandı.

VİLLADA KAFATASI BULUNDU

Polis, şüphelilerin İstanbul'dan Bursa'nın Gemlik ilçesine gittiklerine ilişkin bulgulara ulaştı. Araştırmada Mehmet Salih A.'nın, Gemlik Kurşunlu'da bir villası bulunduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine İstanbul Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında 2015 yılında Diyarbakır, Bingöl, Bursa, İstanbul ve Muş'ta eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Aralarında Mehmet Salih A.'nın da bulunduğu 5 şüpheli yakalandı. Villada yapılan kazılarda bir kafatası bulundu. Ancak Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemede kafatasının kayıp Mehmet Şahinoğlu veya Saime Sivri'ye ait olmadığı anlaşıldı.

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SANIKLAR TAHLİYE OLDU

Şüphelilerden Mehmet Salih A., Gürsel S., Sultan D. ve Saadet A., 16 Mayıs 2015 tarihinde tutuklandı. Şüpheliler hakkında tasarlayarak öldürme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve örgüt suçlamalarıyla işlem yapıldı. Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Saadet A. yaklaşık bir ay sonra, diğer üç sanık ise 15 Şubat 2016 tarihinde tahliye edildi.

YEĞENİNİN İFADESİ DOSYANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Sanıkların tahliyesinden aylar sonra soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Mehmet Salih A.'nın yeğeni Ercan Akdeniz, 12 Ekim 2016 tarihinde Eskişehir Odunpazarı Polis Merkezine giderek ifade verdi. Ercan Akdeniz, cezaevinde ziyaret ettiği amcası Mehmet Salih A.'nın kendisinden Gemlik Kurşunlu'daki villada gömülü olduğunu söylediği cesedi başka bir yere taşımasını istediğini öne sürdü.

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CESEDİ TAŞIYIP YAKTIKLARINI ANLATTI

Ercan Akdeniz'in ifadesine göre, 2015 yılının ağustos ayında Mehmet Salih A.'nın eşi Saadet A. ile birlikte villaya gitti. Saadet A., Mehmet Şahinoğlu'na ait olduğunu iddia ettiği cesedin gömülü olduğu yeri gösterdi. Ercan Akdeniz, daha sonra Faruk A. ve Savaş G. ile birlikte villaya giderek cesedi bulunduğu yerden çıkardıklarını, Bursa'nın Kestel ilçesindeki Ümitalan rampası yakınlarında bulunan ormanlık alana götürerek yaktıklarını iddia etti.

YANMIŞ KEMİKLERDEN DİŞ KAYITLARINA

Soruşturmanın en önemli delillerinden biri, Kestel'de bulunan yanmış insan kemikleri oldu. Kemik parçaları üzerinde yapılan adli tıp incelemelerinde, "maksilla" olarak adlandırılan üst çene kemiği parçası dikkat çekti. Bu parça üzerindeki diş yapısı, Mehmet Şahinoğlu'nun 2011 yılında yaptırdığı diş tedavisine ilişkin kayıtlarla karşılaştırıldı. İncelemede, çene kemiği parçasındaki diş yapısının Şahinoğlu'nun eski diş kayıtlarıyla uyumlu olduğu ortaya çıktı.

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Cesedi bütün olarak bulunamayan Mehmet Şahinoğlu'nun öldürülmesine ilişkin dosyada bu adli bulgu, yargılama sürecinin en önemli delillerinden biri haline geldi.

CİNAYETİ ANLATAN TANIK ÖLDÜRÜLDÜ

Mehmet Şahinoğlu'nun cesedinin taşınarak yakıldığını öne süren Ercan Akdeniz, daha sonra mahkemede verdiği ifadede önceki anlatımlarından döndü. Ancak dosyada dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Ercan Akdeniz'in Muş'ta öldürüldüğü yönünde bilgi gelmesi üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Savcılık, Cinayet Büro Amirliğine yazı göndererek Akdeniz'in ölümünün araştırılmasını ve Mehmet Şahinoğlu cinayetiyle bağlantısı bulunup bulunmadığının incelenmesini istedi.

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BERAAT KARARLARI YARGITAY'DAN DÖNDÜ

Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada sanıklar hakkında beraat kararları verildi. İstinaf incelemesinde de beraat kararları onandı. Ancak dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 4 Şubat 2025 tarihinde beraat kararlarını eksik inceleme gerekçesiyle bozdu. Yüksek Mahkeme, özellikle Ercan Akdeniz'in cesedin taşınıp yakılmasına ilişkin ifadelerinin ve Kestel'de bulunan maksilla parçasının Mehmet Şahinoğlu'nun diş kayıtlarıyla uyumlu olmasının yeterince değerlendirilmediğine dikkat çekti.

Yargıtay ayrıca, HTS ve baz istasyonu kayıtlarının bilirkişiler tarafından harita üzerinde ayrıntılı şekilde incelenmesini, kimliği belirsiz cesetler ve yakılmış insan kemiklerine ilişkin diğer soruşturmaların araştırılmasını ve cesetlerin çıkarıldığı iddia edilen bölgelerden yeniden toprak örnekleri alınmasını istedi.

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DOSYANIN KİLİT İSMİ KAYIPLARA KARIŞTI

Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülmeye başlanan davada dikkat çekici bir gelişme daha yaşandı. Mehmet Şahinoğlu'nu zengin iş kadını tuzağıyla İstanbul'a çağırdığı öne sürülen Sultan D.'ye ulaşılamadı. Mayıs 2026'da görülen duruşmalarda, kendisinden haber alınamayan Sultan D. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

DOSYANIN ÖNEMLİ İSMİ ÖLÜ BULUNDU

Duruşmalara gitmeyen Sultan D., soruşturma aşamasındaki ifadelerinde Saime Sivri'nin, Mehmet Salih A. tarafından bir mahzende tutulduğunu da öne sürmüştü. Dosyanın önemli isimlerinden İsmail Yazal'ın ise Mehmet Şahinoğlu'nun kaybolmasından aylar sonra bir evde ölü bulunduğu ortaya çıktı.

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22 YILLIK LEYLA DOSYASINDA DA ADI GEÇTİ

Mehmet Şahinoğlu cinayetinin baş şüphelisi Mehmet Salih A.'nın adı, ayrıca 2004 yılında kaybolan 21 yaşındaki Leyla Şakar dosyasında da gündeme geldi. Leyla, Mehmet Salih A.'nın 2001 yılında intihar eden oğlunun kız arkadaşıydı. Genç kadının öldürüldüğüne ilişkin 2012 ve 2016 yıllarında iki ayrı ihbar yapıldı. İhbarlarda, Leyla'nın öldürülmesinde Mehmet Salih A.'nın da parmağı olduğu öne sürüldü. Ancak Leyla Şakar'ın akıbeti 22 yıldır aydınlatılamadı.

CİNAYET BÜRODAN BİR YILLIK GİZLİ ÇALIŞMA

14 yıllık cinayet dosyasında düzenlenen son operasyonun perde arkasında, Bursa Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin bir yıldır gizlilik içinde yürüttüğü titiz çalışma yer aldı. Adalet Bakanlığı bünyesindeki Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda yürütülen çalışmalarda şüpheliler mercek altına alındı. Cinayet dedektifleri, elde ettikleri yeni bulguların ardından operasyon için harekete geçti.

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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde dosyayı yeniden mercek altına alan cinayet dedektifleri, şüphelilerle ilgili kapsamlı bir araştırma yürüttü. Yıllar önce elde edilen delilleri, şüpheliler arasındaki bağlantıları ve dosyadaki diğer bulguları yeniden inceleyen ekipler, bir yıllık çalışmanın ardından yeni bulgulara ulaştı.

Elde edilen bulgular üzerine Bursa Cinayet Büro Amirliği ekipleri operasyon için harekete geçti. Düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, aralarında Mehmet Salih A. ile eşi ve çocuklarının da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.