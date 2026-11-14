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        Haberler Spor Futbol Transfer İşte sezon sonunda sözleşmesi bitecek futbolcular!

        İşte sezon sonunda sözleşmesi bitecek futbolcular!

        Avrupa futbolunda devre arası transfer dönemi yaklaşırken, sözleşmelerinin son yılına giren yıldız oyuncular kulüplerin radarına girmeye başladı. Sezon sonunda takımlarından bonservis bedeli olmadan ayrılma ihtimali bulunan bu isimler, hem sportif kalite hem de yüksek piyasa değerleriyle dikkat çekiyor. Avrupa'da bu isimlerle 6 ay önce sözleşme imzalanıp, sene sonunda takıma gelme olanağı tanılıyor. İşte Türk takımlarının da transfer listesinde bulunan o futbolcular...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Kasım 2026 - 13:08 Güncelleme:
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        Dünya futbolunda 2026-2027 sezonu sona erdiğinde birçok yıldız oyuncunun sözleşmesi bitecek.

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        Bu futbolcular devre arasında cüzi bir bonservis bedeliyle takıma katılabilir veya önümüzdeki sezon için anlaşma sağlayabilir.

        3

        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular, değerleri ve bulunduğu takım...

        4

        ETHAN MBAPPE (19)

        Lille - 12 milyon Euro

        5

        HEUNG MIN-SON (34)

        Los Angeles FC - 15 milyon Euro

        6

        ALISSON (34)

        Liverpool - 15 milyon Euro

        7

        THIBAUT COURTOIS (34)

        Real Madrid - 15 milyon Euro

        8

        VIRGIL VAN DIJK (35)

        Liverpool - 15 milyon Euro

        9

        RICHARLISON (29)

        Tottenham - 15 milyon Euro

        10

        HAKAN ÇALHANOĞLU (32)

        Inter - 16 milyon Euro

        11

        HAJI WRIGHT (28)

        Coventry City - 16 milyon Euro

        12

        EMILIANO BUENDIA (29)

        Aston Villa - 16 milyon Euro

        13

        MARCOS LLORENTE (31)

        Atletico Madrid - 20 milyon Euro

        14

        TYRICK MITCHELL (27)

        Crystal Palace - 25 milyon Euro

        15

        CALVIN BASSEY (26)

        Fulham - 28 milyon Euro

        16

        JOAO FELIX (27)

        Al Nassr - 28 milyon Euro

        17

        CHRIS RICHARDS (26)

        Crystal Palace - 28 milyon Euro

        18

        JEAN-PHILIPPE MATETA (29)

        Crystal Palace - 30 milyon Euro

        19

        BRUNO FERNANDES (32)

        Manchester United - 35 milyon Euro

        20

        BRAHIM DIAZ (27)

        Real Madrid - 35 milyon Euro

        21

        LISANDRO MARTINEZ (28)

        Manchester United - 45 milyon Euro

        22

        YASIN AYARI (23)

        Brighton - 45 milyon Euro

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