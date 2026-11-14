İşte sezon sonunda sözleşmesi bitecek futbolcular!
Avrupa futbolunda devre arası transfer dönemi yaklaşırken, sözleşmelerinin son yılına giren yıldız oyuncular kulüplerin radarına girmeye başladı. Sezon sonunda takımlarından bonservis bedeli olmadan ayrılma ihtimali bulunan bu isimler, hem sportif kalite hem de yüksek piyasa değerleriyle dikkat çekiyor. Avrupa'da bu isimlerle 6 ay önce sözleşme imzalanıp, sene sonunda takıma gelme olanağı tanılıyor. İşte Türk takımlarının da transfer listesinde bulunan o futbolcular...
Dünya futbolunda 2026-2027 sezonu sona erdiğinde birçok yıldız oyuncunun sözleşmesi bitecek.
Bu futbolcular devre arasında cüzi bir bonservis bedeliyle takıma katılabilir veya önümüzdeki sezon için anlaşma sağlayabilir.
İşte sözleşmesi bitecek futbolcular, değerleri ve bulunduğu takım...
ETHAN MBAPPE (19)
Lille - 12 milyon Euro
HEUNG MIN-SON (34)
Los Angeles FC - 15 milyon Euro
ALISSON (34)
Liverpool - 15 milyon Euro
THIBAUT COURTOIS (34)
Real Madrid - 15 milyon Euro
VIRGIL VAN DIJK (35)
Liverpool - 15 milyon Euro
RICHARLISON (29)
Tottenham - 15 milyon Euro
HAKAN ÇALHANOĞLU (32)
Inter - 16 milyon Euro
HAJI WRIGHT (28)
Coventry City - 16 milyon Euro
EMILIANO BUENDIA (29)
Aston Villa - 16 milyon Euro
MARCOS LLORENTE (31)
Atletico Madrid - 20 milyon Euro
TYRICK MITCHELL (27)
Crystal Palace - 25 milyon Euro
CALVIN BASSEY (26)
Fulham - 28 milyon Euro
JOAO FELIX (27)
Al Nassr - 28 milyon Euro
CHRIS RICHARDS (26)
Crystal Palace - 28 milyon Euro
JEAN-PHILIPPE MATETA (29)
Crystal Palace - 30 milyon Euro
BRUNO FERNANDES (32)
Manchester United - 35 milyon Euro
BRAHIM DIAZ (27)
Real Madrid - 35 milyon Euro
LISANDRO MARTINEZ (28)
Manchester United - 45 milyon Euro