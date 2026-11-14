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        Haberler Gündem Güncel Malatya şehitlerine veda... Yüreğimize gömdük sizi

        Malatya şehitlerine veda... Yüreğimize gömdük sizi

        Malatya'da, Sikorsky S-70 tipi askeri helikopter, önceki gün akşam saatlerinde kaza kırıma uğradı. Kazada Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen, Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar, Teknisyen Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir ve Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder şehit oldu. Şehitlerden 3'ünün naaşı memleketlerine gönderilirken, Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitlerin ailelerine başsağlığı mesajı göndererek taziye dileklerini iletti

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 14 Kasım 2026 - 14:16 Güncelleme:
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        Malatya şehitlerine veda... Yüreğimize gömdük sizi

        Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Samanköy Mahallesi'nde önceki akşam, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Sikorsky S-70 tipi askeri helikopter, kaza kırıma uğramış, 4 kahraman askerimiz şehit olmuştu. Şehitlerin otopsi işlemleri Ankara Adli Tıp Kurumu'nda tamamlandı.

        ANKARA'DA TÖREN DÜZENLENDİ

        DHA'da yer alan habere göre şehit askerlerden Binbaşı Erdem Çimen, Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder ve Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir'in cenazeleri, Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

        ÖZGEÇMİŞLERİ OKUNDU

        Törende Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, kuvvet komutanları, askeri erkan ve şehitlerin aileleri ile yakınları yer aldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin özgeçmişleri okundu.

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        ÜÇ ŞEHİT MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI

        Daha sonra şehitler için dua edildi. Şehitlerin Türk bayraklarına sarılı tabutları, daha sonra askerlerin omuzlarında uçaklara taşındı. Erdem Çimen'in cenazesi İzmir'e, Hüseyin Zehir'in cenazesi Hatay'a, Serkan Önder'in cenazesi Kayseri'ye gönderildi.

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AİLELERE TAZİYE MESAJI

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Kasım'da Malatya'da S-70 tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen, Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar, Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir ve Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder'in ailelerine başsağlığı mesajı göndererek taziye dileklerini iletti.

        ŞEHİT BİNBAŞI PINAR'A BAŞKENT'TE VEDA

        AA'da yer alan habere göre Şehit Binbaşı Pınar için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

        Cenazeye, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Ankara Valisi Yakup Canpolat, siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

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        Şehit Kara Pilot Binbaşı Pınar'ın naaşının, Sincan'daki Çimşit Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

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