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        Haberler Gündem Güncel Yüreğimiz kavruldu! İzmir, Ankara, Tekirdağ ve Kayseri'ye acı haber ulaştı

        Yüreğimiz kavruldu! İzmir, Ankara, Tekirdağ ve Kayseri'ye acı haber ulaştı

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Samanköyü mevkiinde dün akşam üstü saat: 18.45 sıralarında, S-70 tipi askeri helikopter henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. Yürekleri yakan kazada, Kr. Plt.Bnb. Erdem Çimen, Kr.Plt.Bnb. Orhun Pınar, Asb.Kd.Üçvş. Hüseyin Zehir ve Asb.Kd.Çvş. Serkan Önder şehit oldu. Şehitlerimizin acı haberi ailelerine yetkililerce verildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 13 Kasım 2026 - 07:39 Güncelleme:
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        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit düşen Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen'in acı haberi, İzmir'in Gaziemir ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

        İZMİR'E ACI HABER ULAŞTI

        İHA'daki habere göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından 4 askerin şehit olduğu bildirilen kazanın ardından şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı.

        Kazada şehit olan Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen'in İzmir Gaziemir ilçesinde ikamet eden ailesine acı haber yetkililer tarafından ulaştırıldı. Haberin verilmesinin ardından şehidin ailesinin yaşadığı eve Türk bayrağı asıldı.

        BİR ÇOCUK BABASIYDI

        Şehit askerlerden Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar'ın Ankara'da, Sincan Osmanlı Mahallesi'ndeki evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı.

        Askeri ve sivil yetkililer tarafından şehit Pınar’ın ailesine şehadet haberi verildi. Belediye ekipleri şehit evinin yakınında taziye çadırı kurdu. 1 çocuk babası şehit Pınar’ın cenaze töreni ile ilgili daha sonra açıklama yapılacağı belirtildi.

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        ŞEHİDİN EŞİ ACI HABERİ TEKİRDAĞ'DA ALDI

        Şehitlerden Uçak Helikopter Teknisyeni Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir'in şehadet haberi eşi Cansu Zehir'e ailesini ziyarete geldiği Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde verildi.

        Malatya'da öğretmen olan Cansu Zehir'in okulların tatil olması nedeniyle Kapaklı'nın Karaağaç Kazım Karabekir Mahallesi'nde yaşayan anne ve babasını ziyarete geldiği öğrenildi.

        HATAY'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

        Kapaklı Kaymakamı Mustafa Gürdal, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin ve siyasi parti temsilcileri de aileyi ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti. Ailenin evine Türk bayrağı asıldı. Şehit Hüseyin Zehir'in memleketi Hatay'da defnedileceği öğrenildi.

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        KAYSERİ'DE BABA OCAĞINA TÜRK BAYRAĞI ASILDI

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde askeri S-70 tipi helikopterin düşmesi sonucu Kayserili Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder (28) şehit oldu. Önder'in şahadet haberi Kocasinan ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde bulunan baba ocağına ulaştı. Şehidin evine Türk Bayrağı asıldı.

        İLK TÖREN MALATYA'DA DÜZENLENECEK

        Şehitlerin cenazelerinin, Malatya'da düzenlenecek törenin ardından memleketlerine gönderileceği bildirildi.

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        #şehit
        #şehit haberleri
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