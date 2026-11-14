Süper güç ABD’nin hava trafiği disketlere emanet: Sistem çöktü, fatura 50 milyar dolar!

ABD’de yaşanan son havacılık krizinin temelinde, hava trafik kontrol sisteminin onlarca yıllık teknolojik altyapıya bağımlı olması yatıyor. FAA bünyesinde faaliyet gösteren ve havalimanları arasındaki uçuşları yöneten kontrol merkezlerinde meydana gelen iletişim kesintileri, hava trafiğinin koordinasyonunu doğrudan etkiledi. Amerikan havacılık sisteminin bazı bölümlerinde hâlâ eski nesil bilgisayarların kullanılması, yedek parçaların internet üzerindeki açık artırma platformlarından temin edilmesi ve yüzlerce tesiste disketlerle veri aktarımının sürdürülmesi, sistemin teknolojik açıdan ne kadar geride kaldığını gösteriyor. FAA, 400’den fazla hava trafik kontrol tesisinde kullanılan disketleri ancak 2028 yılı sonuna kadar tamamen kaldırmayı planlıyor. Bu tablo, ileri teknoloji üretiminde dünya liderliğine oynayan ABD’nin kendi hava ulaşım altyapısını aynı hızda yenileyemediğini gösteriyor.

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Trump Yönetiminden 50 Milyar Dolarlık Acil Müdahale

Hava ulaşımındaki geniş çaplı aksaklıkların ardından Beyaz Saray, modernizasyon çalışmalarını hızlandırmak amacıyla kapsamlı bir finansman paketi hazırladı. Ulaştırma Bakanı Sean Duffy ile Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi Direktörü Russell Vought tarafından Kongre’ye iletilen talep, hava trafik kontrol sistemlerinin yenilenmesini ve havalimanı altyapısının güçlendirilmesini hedefliyor. Başlangıçta 30,1 milyar dolar olarak açıklanan finansman ihtiyacı, son iletişim krizinin ardından 50 milyar dolara çıkarıldı. Duffy, mevcut durumu ulusal ölçekte acil müdahale gerektiren bir sorun olarak nitelendirirken, hava trafik kontrol sisteminin güvenilir biçimde çalışmasının ülkenin en temel altyapı önceliklerinden biri olduğunu vurguladı. Yönetim, söz konusu yatırımın ertelenmesinin hem uçuş güvenliğini hem de Amerikan ekonomisini olumsuz etkileyebileceği görüşünde.

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Milyarlarca Dolarlık Teknolojik Yenilenme Planı

Washington’ın hazırladığı ilk finansman paketinin 10,1 milyar dolarlık bölümü doğrudan hava trafik kontrol teknolojilerinin modernizasyonuna ayrıldı. Bunun 7,2 milyar dolarının bütünleşik otomasyon sistemleri ve hava trafik kontrolörlerinin çalışma istasyonları için, 2 milyar dolarının ise bulut bilişim altyapısının geliştirilmesinde kullanılması öngörülüyor. Ayrıca kontrol kulelerinin yenilenmesine 2 milyar dolar, havalimanı altyapı projelerine 18 milyar dolar ve eski terminal binalarının modernizasyonuna 10 milyar dolar kaynak ayrılması planlanıyor. Yatırım programı yalnızca bilgisayarların değiştirilmesini değil, hava trafik kontrolünün daha hızlı, güvenilir ve kesintilere karşı dayanıklı bir iletişim ağı üzerinden yönetilmesini amaçlıyor. Böylece ülke genelindeki uçuş operasyonlarının tek bir teknik arızadan geniş ölçekte etkilenmesi riskinin azaltılması hedefleniyor.

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Amerikan Hava Sahasında Güvenlik Açığı Tartışması

Yaşanan arıza, Amerikan hava sahasının teknolojik güvenilirliğine ilişkin endişeleri yeniden gündeme taşıdı. Dünyanın en karmaşık hava trafik ağlarından birini yöneten FAA’nın eski sistemlere bağımlılığı, teknik sorunların kısa sürede ülke çapında ulaşım krizine dönüşmesine yol açabiliyor. Washington’daki Ronald Reagan Ulusal Havalimanı yakınlarında Ocak 2025’te meydana gelen ve 67 kişinin yaşamını yitirdiği uçak kazası da Amerikan havacılık güvenliğinin daha kapsamlı biçimde sorgulanmasına neden olmuştu. Son iletişim arızasıyla bu kazanın doğrudan bağlantılı olduğuna ilişkin bir bulgu bulunmasa da hava trafik kontrol altyapısının yenilenmesi ve kontrolör kapasitesinin artırılması yönündeki talepler daha güçlü biçimde dile getiriliyor. Senato Ticaret Komitesi de son kesintinin, eski kontrol merkezlerinin değiştirilmesine öncelik verilmesi gerektiğini ortaya koyduğunu bildirdi.

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Fiber Optik Dönüşüm Bile Krizi Önleyemedi

FAA’nın iletişim altyapısında başlattığı modernizasyon çalışmalarına rağmen sistemin önemli bölümleri hâlâ eski teknolojilere bağımlı durumda. Ulaştırma Bakanlığı verilerine göre bakır kablolara dayanan eski iletişim ağının yüzde 68’i yüksek hızlı fiber optik altyapıyla değiştirilmiş bulunuyor. Ancak tamamlanmamış dönüşüm süreci, hava trafik kontrol sisteminin farklı noktalarında teknik kırılganlıkların devam etmesine neden oluyor. Eylül ayında Philadelphia’daki bir hava trafik kontrol tesisinde yaşanan elektrik devresi arızasıyla New Jersey’de bir inşaat ekibinin fiber optik kabloyu yanlışlıkla kesmesi, ABD’nin kuzeydoğusunda binlerce uçuşun gecikmesine veya iptal edilmesine yol açmıştı. Son olay da altyapı yenileme çalışmalarının yalnızca yeni teknoloji kurulmasıyla sınırlı kalmaması, sistemin bütününde kesintisiz iletişim sağlayacak yedekleme mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğini gösterdi.

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Havayolu Şirketlerinden Washington’a Destek

Amerikan havacılık sektörünün önde gelen şirketleri, Trump yönetiminin hazırladığı modernizasyon paketine destek verdi. American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines ve Southwest Airlines, hava trafik kontrol sisteminin yenilenmesine yönelik finansman talebini destekleyen şirketler arasında yer aldı. Havayolu işletmeleri açısından yaşanan teknik arızalar yalnızca uçuş programlarının bozulması anlamına gelmiyor; uçakların yerde beklemesi, mürettebat planlamasının aksaması, yolcuların mağdur olması ve operasyon maliyetlerinin artması gibi zincirleme ekonomik sonuçlar doğuruyor. Bu nedenle sektör temsilcileri, hava trafik kontrol altyapısının modernizasyonunu havacılık endüstrisinin sürdürülebilirliği açısından kritik görüyor. Kongre’nin daha önce onayladığı 12,5 milyar dolarlık beş yıllık yatırım programına rağmen yeni finansman ihtiyacının 50 milyar dolara ulaşması, mevcut dönüşümün kapsamının genişletilmesi gerektiğine işaret ediyor.

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Kongre’de Zamanla Yarış: Finansman Siyasi Mücadeleye Dönüşebilir

Trump yönetimi, 50 milyar dolarlık finansman talebinin yıl sona ermeden Kongre tarafından onaylanmasını istiyor. Washington’ın bu konudaki acelesinin arkasında yalnızca hava ulaşımında yaşanan teknik kriz değil, Amerikan siyasetindeki değişen güç dengeleri de bulunuyor. Cumhuriyetçilerin kontrolündeki mevcut Kongre’nin görev süresi sona yaklaşırken, ara seçimlerde çoğunluğu kazanan Demokratların ocak ayında yasama organının kontrolünü devralacak olması, Beyaz Saray’ın finansman takvimini daha da önemli hâle getiriyor. Senato Ticaret Komitesi, eski hava trafik kontrol merkezlerinin değiştirilmesi için daha önce ayrılan 1,9 milyar dolarlık kaynağı hatırlatarak modernizasyonun diğer altyapı projelerinin önüne geçirilmesi gerektiğini savunuyor. Böylece ABD’nin havacılık krizinin çözümü, teknik yenilenmenin ötesinde bütçe öncelikleri ve Kongre’deki siyasi mücadelenin de konusu hâline geliyor. Dünyanın en ileri teknolojilerini geliştiren ABD’nin kendi hava sahasında onlarca yıllık bilgisayarları ve disketleri kullanmaya devam etmesi ise Washington’ın çözmek zorunda olduğu en çarpıcı altyapı çelişkilerinden biri olarak öne çıkıyor.