Sonbaharda mantar bolluğu zehirlenme riskini artırıyor

MSKÜ Mantar Araştırma Merkezi'nde akademisyenler tarafından Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden toplanan zehirli mantarlar laboratuvar ortamında inceleniyor.

Öğrencilerle üniversite kampüsündeki ormanlık alanda mantar toplayarak zehirli türleri tanıtan Doç. Dr. Hakan Allı, mantar zehirlenmelerinin genellikle yağışların arttığı dönemlerde daha sık görüldüğünü söyledi.

Türkiye'nin bitki ve mantar çeşitliliği bakımından zengin olduğunu belirten Allı, mantarların "yenilebilir, yenilmeyen" ve "zehirli" olmak üzere üç grupta değerlendirildiğini, bazı zehirli türlerin ölümcül sonuçlara yol açabildiğini ifade etti.

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Halk arasında "köy göçüren" olarak bilinen "Amanita phalloides" türünün son derece tehlikeli olduğuna dikkati çeken Allı, bu mantarın tek bir örneğinin bile ölümcül zehirlenmeye yol açabileceği uyarısında bulundu.

Sonbaharda yöresel olarak "kanlıca", "çıntar" ve "melki" adlarıyla bilinen "Lactarius" türlerinin de sık görüldüğünü anlatan Allı, bu mantarların pazarlarda ve yol kenarlarında satılabildiğini ancak benzer görünümlü zehirli türlerin de bulunduğunu belirtti.

Allı, dünyada 150 binden fazla mantar türünün bulunduğunu, Türkiye'nin de bu alanda zengin biyoçeşitliliğe sahip olduğunu dile getirdi.

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"MANTARLARI TANIMADAN TÜKETMEYİN"

Doğada mantar toplamanın keyifli bir etkinlik olduğunu ancak türlerin birbirinden ayırt edilmesinin her zaman kolay olmadığını vurgulayan Allı, bazı mantarların tanımlanması için uzmanlık gerektiğini hatta türlerin ancak laboratuvar ortamında mikroskopla incelenerek ayırt edilebildiğini söyledi.

Allı, vatandaşların bilmedikleri mantarları tüketmemeleri gerektiğini belirterek, "Doğada bulduğumuz her mantarı kesinlikle denememeliyiz. Bilmediğimiz mantarları tüketmek kötü sonuçlara yol açabilir. Bu konuda uzmanlardan bilgi edinmeli, tanımadığımız doğal mantarlardan uzak durmalıyız" uyarısında bulundu.

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Muğla'nın da mantar türleri açısından zengin olduğunu dile getiren Allı, köylerde ve ilçelerde vatandaşlara yenilebilir ve zehirli mantar türleri konusunda bilgi vermeye çalıştıklarını sözlerine ekledi.