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        Haberler Gündem 3. Sayfa Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!

        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, katı atık bertaraf ve biyogaz tesisinde, 5 metre derinliğindeki çamur dolu biyogaz çukuruna düşen, 35 yaşındaki işçi İ.G. hayatını kaybetti. Tesisin enerji müdürü M.T., arıtma tesis sorumlusu E.B., iş güvenlik uzmanları D.S. ve O.D. tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14 Kasım 2026 - 09:45 Güncelleme:
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        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!

        Tekirdağ'da olay, dün sabah saatlerinde, Çorlu-Tekirdağ kara yolunun Karatepe mevkiinde kurulu olan özel bir şirkete ait katı atık bertaraf ve biyogaz tesisinde meydana geldi.

        ÇAMUR DOLU 5 METRELİK ÇUKURA DÜŞTÜ

        DHA'da yer alan habere göre biyogaz üretim sahasındaki biyogaz çamuru çukurunun bulunduğu yerde çalışma arkadaşlarının yanına gelen İ.G. (35), bir anda dengesini kaybedip, içinde sulu çamur olan 5 metre derinliğindeki çukura düştü.

        ARKADAŞLARI KURTARMAYA ÇALIŞTI

        İşçiler arkadaşlarını kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalışırken, ihbar üzerine tesise jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çukurun dolu olması nedeniyle kurtarma çalışmaları güçlükle yapıldı.

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        5 SAAT SONRA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

        Çukurdaki çamur vidanjörlerle tesis içindeki başka bir çukura taşındı. Yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından İ.G.’nin cansız bedenine ulaşıldı.

        4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        İlçe Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı incelemenin ardından tesisin enerji müdürü M.T., arıtma tesis sorumlusu E.B., iş güvenlik uzmanları D.S. ve O.D. gözaltına alındı.

        4 GÖREVLİ TUTUKLANDI

        Tesisin enerji müdürü M.T., arıtma tesis sorumlusu E.B., iş güvenlik uzmanları D.S. ve O.D., İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklanarak Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu.

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