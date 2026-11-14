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        Haberler Gündem İstanbul İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor

        İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor

        İstanbul'da beklenen sağanak yağış başladı. Meteoroloji'den yapılan açıklamada yağışların yarın akşam saatlerine kadar etkili olması beklenirken, 21-50 kg/m2 yağış düşmesi tahmin ediliyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14 Kasım 2026 - 16:42 Güncelleme:
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        İstanbul'da lodosun ardından sağanak etkili oluyor. Kısa sürede şiddetini artıran yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.

        İstanbul'da etkili olan lodosun ardından sağanak başladı. Kısa sürede bazı ilçelerde etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Esenler ve Bağcılar'da dışarıda bulunan kişiler, yağıştan korunmak için şemsiyelerini açarken, hazırlıksız yakalananlar ise çevredeki kapalı alanlara sığınmak zorunda kaldı.

        METEOROLOJİ UYARMIŞTI

        İstanbul'da dünden beri etkili olan ve bugün de şiddetini artıran lodosun ardından sağanak yağış uyarısı yapıldı.

        İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte gök gürültü sağanak yağış beklendiği ve kuvvetli yağışlarla birlikte yaşanabilecek çeşitli olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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        Açıklamada "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; İstanbul'da cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Yağışların, pazar günü sabah ilk saatlere kadar etkili olması bekleniyor.

        Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, hortum, yerel dolu yağışı, fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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