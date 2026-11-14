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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Sergen Yalçın: Ülkemizin galibiyete ihtiyacı var

        Sergen Yalçın: Ülkemizin galibiyete ihtiyacı var

        A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın, UEFA Uluslar Ligi'ndeki Fransa maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Fransa'ya karşı farklı bir formatla sahaya çıkacaklarını belirten Yalçın, "Milli takımımızın ve ülkemizin galibiyete ihtiyacı var. Fiziksel olarak hazır olmayan bazı oyuncularımız var. Onları da belli sürelerde kullanmaya çalışıyoruz" dedi. Yalçın, hafif sakatlıkları bulunan Ferdi Kadıoğlu ve Uğurcan Çakır'ın son durumunun ise önümüzdeki saatlerde belli olacağını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Kasım 2026 - 20:45 Güncelleme:
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        "Ülkemizin galibiyete ihtiyacı var"

        UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki son maçında yarın Fransa ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Sergen Yalçın, galibiyete ihtiyaçları olduğunu söyledi.

        Bordeaux şehrindeki Matmut Atlantique Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Yalçın, kazanmak istediklerini vurgulayarak sözlerine başladı.

        Hiç kimsenin maç kaybetmek istemeyeceğinin altını çizen 54 yaşındaki teknik adam, "Milli takımımızın ve ülkemizin galibiyete ihtiyacı var. Fiziksel olarak hazır olmayan bazı oyuncularımız var. Onları da belli sürelerde kullanmaya çalışıyoruz. Bazen pozisyon, bazen format değişikliği yapıyoruz. Belçika maçını başka formatta oynadık, Fransa maçını başka formatta oynayacağız. 5-6 farklı oyuncu olabilir. Ferdi ve Uğurcan'ın durumları bu akşam belli olacak." ifadelerini kullandı.

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        "BİRAZ SABIRLI OLMAK LAZIM"

        Belçika karşısında takımın reaksiyon gösterdiğini aktaran Yalçın, "30 ile 45 arası, 45 ile 60 arası gibi negatif dönemler de oldu. Takımın moral olarak aşağı düşmesi bize ikinci golü yedirdi. Bunlar, milli takım seviyesinde olmaması gereken şeyler. Ben bu dönemi biraz daha hazırlık kampı olarak görüyorum. Biz yeni geldik, 2-3 günde futbolda bir şeylerin değişmesi çok zor. Ufak dokunuşlar yapmaya çalıştık. Bundan sonraki sürecin hazırlığı gibi oldu. Bu, kolay bir oyun değil. Aramızda olmayan oyuncular da var. Daha fit bir milli takım olduğunda mutlaka oyunlar değişecek ve skorlar bizim lehimize dönecek. Biraz sabırlı olmak lazım. Çok erken hareket ediyoruz. 6 günde 2 maça çıkacağız, bu bölümde işlerin ne kadar değişeceğini de sorgulamak gerekiyor." açıklamasında bulundu.

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        "BURADA SEVİYE ÇOK YÜKSEK"

        UEFA Uluslar A Ligi'nin çok zor bir lig olduğunu belirten Yalçın, milli takımın oynadığı rakiplerin Avrupa ve dünyada önemli sıralamalarda olduğunun altını çizdi.

        Fransa'nın dünyanın en iyi takımlarından biri olduğunu dile getiren Yalçın, "Burada seviye çok yüksek ve takımın yüzde 100 hazır olması lazım. Bu seviyede oynamak çok değerli. Ben A Ligi'nde böyle takımlarla oynamak isterim. Belki kazanamayız ama işin pozitif taraflarına bakmak gerekir. Biraz daha güven ve sakinlik ortamı olursa daha iyi olur. Birçok şeyi yapabilecek zamanımız var önümüzde." diye konuştu.

        Takımın Belçika karşısında iyi işler yaptığını ifade eden Yalçın, şunları kaydetti:

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        "Belçika karşısında taktik olarak topu yere indirmeye çalıştık. Bazı oyuncu pozisyonlarını değiştirdik. Bu anlamda iyiydik. Oyuncuların pozisyonlarını görüp bundan sonraki süreçte onlarla ilgili karar verme aşamasındayız. Farklı formatları deniyoruz. Bunlar zaman gerektiriyor. Futbolda hiçbir zaman 3-5 günde durumu değiştirmek kolay olmuyor. Bu süreç zarfında işlerin çok daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Grup toplantıları yapıyoruz, bireysel konuşuyoruz. Onlar da şu anki durumdan memnun. Oynadığımız oyunun sıkıntılı olduğunu düşünmüyorlar. Pozitif almamız gereken çok şey var. Belki maçı kaybettik ama çok değerli kazanımlarımız oldu. Yarınki maç da belki öyle olacak. Biz daha yeni geldik, bundan önceki hasarlı durumda biz yoktuk ama bu durum da toparlanacak. Hepsini düzeltebilecek kapasitemiz var Allah'a şükür."

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        Fransa karşısında forvetsiz oynamayacaklarını dile getiren Sergen Yalçın, şöyle konuştu:

        "Forvetsiz oynamayacağız, böyle bir niyetimiz yok. Yarınki maçta biraz daha savunmacı pozisyonda kalacağız. Geçen maç öyle oynamadık ama biraz daha arka planı sağlama almak istiyoruz. Güçlü ve sert bir takıma karşı başka özelliklerimizi ortaya çıkarmaya çalışacağız. Umarım bizim için iyi olur."

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        #a milli takım
        #türkiye
        #Fransa
        #sergen yalçın
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