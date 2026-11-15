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        Haberler Dünya WSJ: ABD istihbarat bulguları, savaşa rağmen İran'ın 2 bin 500'e yakın füzesi olduğunu gösteriyor

        WSJ: ABD istihbarat bulguları, savaşa rağmen İran'ın 2 bin 500'e yakın füzesi olduğunu gösteriyor

        Wall Street Journal'a konuşan ABD'li yetkililer, istihbarat bulgularının savaşa rağmen İran'ın hala 1500 ila 2 bin 500 füzeye sahip olduğunu gösterdiğini iddia etti. İran'ın savaşa rağmen yine de "çok sayıda silah stokunun olduğunu" savunan yetkililer, ABD ve İsrail'in saldırılarının üretim tesislerine verdiği hasara rağmen Tahran'ın yavaş da olsa silah üretimine devam ettiğini ileri sürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Kasım 2026 - 10:22 Güncelleme:
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        WSJ iddiası: İran'ın 2 bini aşkın füzesi var

        ABD'deki istihbarat değerlendirmelerinin, savaşa rağmen İran'ın hala 1500 ila 2 bin 500 füzeye sahip olduğunu gösterdiği iddia edildi.

        The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre ismi paylaşılmayan ABD'li yetkililer, ülkedeki istihbarat değerlendirmelerine ilişkin açıklama yaptı.

        Yetkililer, istihbarat bulgularının İran'ın 1500 ila 2 bin 500 kadar füzeye sahip olduğuna işaret ettiğini öne sürerek, İran'ın füze stokunun tam sayısına ulaşmanın zorluklarından ötürü bu değerlendirmenin "düşük güvenilirlikte" olduğunu belirtti.

        İran'ın savaşa rağmen yine de "çok sayıda silah stokunun olduğunu" savunan yetkililer, ABD ve İsrail'in saldırılarının üretim tesislerine verdiği hasara rağmen Tahran'ın yavaş da olsa silah üretimine devam ettiğini ileri sürdü.

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        Yetkililer, Tahran'ın çok sayıda insansız hava aracı ve kısa menzilli füzeleri olduğunu da öne sürerek, İran'ın silah kapasitesini yeniden elde etmesinin, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin bu ülkeye saldırılarını yeniden başlatma konusunu değerlendirmesine yol açtığını iddia etti.

        ABD'li ve İsrailli ismi paylaşılmayan yetkililer, İran'ın ABD'ye ait askeri tesisleri, radarları ve erken uyarı sistemlerini hedef alması nedeniyle bölgedeki askeri varlıklarını "daha güvenli" olduğunu düşündüğü İsrail'e taşıdığını savundu.

        ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda İran'ın silahlarını ortadan kaldırdıklarını ve geri gelmemelerini sağladıklarını savunmuştu.

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        #ABD
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