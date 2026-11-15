Deneyimli teknik adam ise yanıt olarak, "Bir şeyin diğeriyle alakası yok. Bu normal. İnsanlar onu özlüyor ve Cris'in milli takımla 23 yıl boyunca yaptıklarını unutmadılar. Geri dönüş yok. Takım 4-1 gerideyken bazı insanların ayrılması kimseyi mutlu veya memnun etmiyor. Biz de burada kaybetmeye, hele hele 4-1'lik bir skorla kaybetmeye hazır değildik. Onu özlüyor muyum? Ama milli takımda artık olmadığına göre onu nasıl özleyebilirim ki? Onu özlememin tek yolu bana eşlik etmesi. Artık oynamıyor, artık burada değil, kendi durumuna kendisi karar verdi bile." şeklinde verdi.