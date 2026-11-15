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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Jorge Jesus'tan Cristiano Ronaldo sözleri! "Kendi durumuna kendisi karar verdi"

        Jorge Jesus'tan Cristiano Ronaldo sözleri! "Kendi durumuna kendisi karar verdi"

        UEFA Uluslar A Ligi D Grubu maçında Danimarka'ya evinde 4-1 mağlup olan Portekiz, efsane yıldız Cristiano Ronaldo'ya veda etti. Tribünler deneyimli yıldıza teşekkür ederken, eski takım arkadaşları ise sahaya 7 numaralı forma ile çıktı. Teknik direktör Jorge Jesus ise maç sonu yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Ronaldo'nun milli takımı bırakması ile ilgili konuşan Jesus, "Artık oynamıyor, artık burada değil, kendi durumuna kendisi karar verdi bile." dedi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 15 Kasım 2026 - 11:28 Güncelleme:
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        Dünya futbolunun en önemli yıldızları arasında yer alan Portekizli Cristiano Ronaldo'nun milli takım kariyerini noktalaması, kamuoyunun en önemli gündem maddelerinden biri oldu.

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        41 yaşındaki yıldız futbolcu, Portekiz Milli Takımı formasıyla çıktığı 234 maçta attığı 146 golle hem bir milli takımda en fazla forma giyen hem de en çok gol atan erkek oyuncu rekorlarını elinde bulunduruyor.

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        Ronaldo, milli takımdaki son maçına eylül ayında UEFA Uluslar Ligi'nde çıktı. Portekiz'in Galler'i 1-0 mağlup ettiği karşılaşma, tecrübeli futbolcunun milli formayla son mücadelesi oldu.

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        Ülkesiyle 2016 Avrupa Şampiyonası'nı (EURO 2016) ve iki kez de UEFA Uluslar Ligi'ni kazanan Ronaldo'nun bu şekilde vedası, akıllarda soru işaretleri bıraktı.

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        UEFA Uluslar A Ligi D Grubu maçında Portekiz, evinde ağırladığı Danimarka'ya 4-1 mağlup olurken ev sahibi ekip, Cristiano Ronaldo'ya veda etti. Tribünler "Teşekkürler kaptan" ve "GOAT" pankartı açarken, Portekizli futbolcular ise sahaya 7 numaralı forma ile çıktı. Maçın 7. dakikasında ise tribünlerden büyük bir alkış yükseldi.

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        Karşılaşmanın sonrasında ise Portekiz Teknik Direktörü Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo için yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

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        Portekizli bir gazeteci, Jesus'a "Ronaldo'ya yapılan saygı duruşu nedeniyle özel bir maçtı. Dördüncü golden sonra bazı taraftarlar CR7'nin adını haykırarak stadyumu terk etti. Endişeleniyor musunuz ve Ronaldo'yu özlüyor musunuz?" sorusunu yöneltti.

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        Deneyimli teknik adam ise yanıt olarak, "Bir şeyin diğeriyle alakası yok. Bu normal. İnsanlar onu özlüyor ve Cris'in milli takımla 23 yıl boyunca yaptıklarını unutmadılar. Geri dönüş yok. Takım 4-1 gerideyken bazı insanların ayrılması kimseyi mutlu veya memnun etmiyor. Biz de burada kaybetmeye, hele hele 4-1'lik bir skorla kaybetmeye hazır değildik. Onu özlüyor muyum? Ama milli takımda artık olmadığına göre onu nasıl özleyebilirim ki? Onu özlememin tek yolu bana eşlik etmesi. Artık oynamıyor, artık burada değil, kendi durumuna kendisi karar verdi bile." şeklinde verdi.

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