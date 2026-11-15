Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa 14 yıllık kayıpta korkunç detaylar!

        14 yıllık kayıpta korkunç detaylar!

        Bursa'da 2012 yılında kaybolan Mehmet Şahinoğlu ve eski eşi Saime Sivri'ye ilişkin dosya 14 yılın ardından aydınlığa kavuştu. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in 76 dosyada 83 cinayetin faili meçhul olmaktan çıkarıldığını açıkladığı çalışmalar çerçevesinde yeniden ele alınan dosyada, yıllar önce bulunan yanmış insan kalıntıları arasındaki üst çene kemiği parçasının Mehmet Şahinoğlu'na ait olduğu tespit edildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 11 kişiden 5'i tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15 Kasım 2026 - 11:30 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        14 yıllık kayıpta korkunç detaylar!

        Bursa'da 2012 yılında kaybolan Mehmet Şahinoğlu ve eşi Saime Sivri'ye ilişkin 14 yıllık soruşturmada, yıllar sonra yeniden değerlendirilen adli tıp tespitleri dosyanın seyrini değiştirdi.

        İHA'da yer alan habere göre Adalet Bakanlığı bünyesindeki Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü harekete geçti.

        2015 yılında Kestel ilçesi Ümitalan mevkiinde bulunan yanmış insan kalıntıları yeniden inceleyen ekipler, yapılan değerlendirmelerde, kalıntılar arasında bulunan üst çene kemiği parçasının Mehmet Şahinoğlu'nun geçmişteki tedavi kayıtlarıyla uyumlu olduğu tespit edildi.

        REKLAM

        Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre; Bursa'da Mehmet Salih A. ile dini nikahlı olan Saime Sivri, tartışıp evden ayrılarak Osmaniye'ye gitti. Burada Mehmet Şahinoğlu ile tanışan Sivri, daha sonra Şahinoğlu ile resmi nikahla evlendi. Saime Sivri'nin birlikteliğinden haberdar olan Mehmet Salih A., akrabası aracılığıyla Osmaniye'deki adresi öğrenip, Şubat 2012'de buraya gitti. Mehmet Şahinoğlu ile görüşen Mehmet Salih A.'nın, Saime Sivri'nin kendisinin dini nikahlı eşi olduğunu anlatmasının ardından çift boşandı. Mehmet Salih A. ile birlikte Bursa'ya dönen Saime Sivri'den 26 Şubat 2012 tarihinden itibaren bir daha haber alınamadı.

        REKLAM

        Soruşturma dosyasındaki iddialara göre Mehmet Salih A., Saime Sivri'nin kendisini terk etmesinden Mehmet Şahinoğlu'nu sorumlu tuttu. Plan yapan Mehmet Salih A., Şahinoğlu'nu kandırarak İstanbul'a getirdi. 18 Ekim 2012 tarihinde İstanbul'a gelen Şahinoğlu'ndan da bir daha haber alınamadı. Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre Mehmet Şahinoğlu'nun İstanbul'dan Bursa'nın Gemlik ilçesine götürüldüğü ve burada öldürülerek gömüldüğü öne sürüldü. Dosyaya giren tanık beyanlarında, cesedin daha sonra bulunduğu yerden çıkarılarak Kestel ilçesindeki Ümitalan mevkiine götürüldüğü ve burada yakılarak tamamen yok edilmek istendiği iddia edildi.

        REKLAM

        ÜST ÇENE KEMİĞİ DOSYANIN KİLİT DELİLİ OLDU

        2015 yılında Ümitalan mevkiinde bulunan yanmış insan kalıntıları üzerinde yapılan incelemede, kalıntıların ağır derecede yanmış olması nedeniyle o dönemde kimlik tespitine yönelik çalışmalarda kesin sonuca ulaşılamadı. Soruşturmanın yeniden ele alınmasıyla birlikte, bölgede bulunan insan kalıntılarına ilişkin adli tıp raporları ve diş tedavisi kayıtları tekrar incelendi. Üst çene kemiği parçasındaki diş yapısının Mehmet Şahinoğlu'nun 2011 yılında yaptırdığı diş tedavisine ilişkin kayıtlarla uyumlu olduğu belirlendi. Bu tespitler, 14 yıldır aydınlatılamayan dosyada önemli bir delil olarak değerlendirilirken HTS ve baz istasyonu kayıtları, fiziki takip çalışmaları ve tanık beyanları da yeniden ele alındı.

        REKLAM

        Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada sanıklar hakkında verilen beraat kararları istinaf incelemesinde de onandı. Dosyanın taşındığı Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 4 Şubat 2025 tarihinde beraat kararlarını bozdu. Yargıtay'ın bozma kararında, verilen ifadelerin ve Kestel'de bulunan üst çene kemiği parçasının Mehmet Şahinoğlu'nun diş kayıtlarıyla uyumlu olmasının yeterince değerlendirilmediğine dikkat çekildi. Ayrıca HTS ve baz istasyonu kayıtlarının bilirkişiler tarafından ayrıntılı şekilde incelenmesi, diğer soruşturmaların araştırılması ve cesetlerin çıkarıldığı iddia edilen bölgelerde yeniden inceleme yapılması istendi.

        REKLAM

        Mehmet Şahinoğlu'nun yanı sıra 26 Şubat 2012'den bu yana kendisinden haber alınamayan Saime Sivri'nin akıbeti de soruşturma kapsamında yeniden araştırılmaya başlandı. Yeni tanık beyanları doğrultusunda Sivri'nin cesedinin de Ümitalan mevkiinde bulunabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Bölgede gerçekleştirilen yeni incelemelerde kimliği henüz belirlenemeyen insan kemiklerine ulaşıldı. Bulunan kemik parçaları, kimlik tespiti ve olayla bağlantısının araştırılması amacıyla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Adalet Bakanlığı bünyesindeki Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri'nin gerçekleştirdiği kapsamlı çalışmada Geçmiş yıllara ait adli tıp raporları, diş kayıtları, HTS ve baz istasyonu verileri ile tanık beyanları yeniden değerlendirildi.

        REKLAM

        Elde edilen yeni örneklerin ardından 10 Kasım sabahı şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında dosyanın baş şüphelisi olarak değerlendirilen Mehmet Salih A., eşi Saadet A., oğlu Fatih A. ve Faruk A.'nın da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Bir şüphelinin ise firari olduğu ve yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden Mehmet Salih A., eşi Saadet A., oğlu Fatih A. ve Faruk A. ile S.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi. C.A., S.İ., R.A., M.A., F.A., ve E.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Keloğlan, Çankırı'nın turizm yüzü oldu

        Türk masallarının sevilen kahramanlarından Keloğlan, Çankırı'da yürütülen tanıtım çalışmalarıyla kentin turizm değerlerinden biri haline getiriliyor

        #haberler
        #son dakika
        #Bursa
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması
        MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        A Milli Takım Fransa deplasmanında!
        A Milli Takım Fransa deplasmanında!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        WSJ iddiası: İran'ın 2 bini aşkın füzesi var
        WSJ iddiası: İran'ın 2 bini aşkın füzesi var
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Jorge Jesus'tan şok Ronaldo sözleri!
        Jorge Jesus'tan şok Ronaldo sözleri!
        İki kişiyi öldürdü ve fırında yaktı! 1950'lerde yanık kokusuyla ortaya çıkan vahşet!
        İki kişiyi öldürdü ve fırında yaktı! 1950'lerde yanık kokusuyla ortaya çıkan vahşet!
        Netanyahu'dan Eisenkot'a çağrı
        Netanyahu'dan Eisenkot'a çağrı
        Meteoroloji'den sağanak ve rüzgar açıklaması ile bazı iller için uyarı!
        Meteoroloji'den sağanak ve rüzgar açıklaması ile bazı iller için uyarı!
        "Paramız kalmadı!"
        "Paramız kalmadı!"
        Avrupa'da protesto dalgası!
        Avrupa'da protesto dalgası!
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        Cevdet Yılmaz'dan fon açıklaması
        Cevdet Yılmaz'dan fon açıklaması
        Potanın Perileri, İsrail'i devirdi!
        Potanın Perileri, İsrail'i devirdi!
        Hayali yarım kaldı
        Hayali yarım kaldı
        Dev dalga videosu rekor kırdı
        Dev dalga videosu rekor kırdı
        ChatGPT artık ödeme yapabilecek
        ChatGPT artık ödeme yapabilecek
        Muriqi için PSG itirafı!
        Muriqi için PSG itirafı!
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi