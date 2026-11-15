14 yıllık kayıpta korkunç detaylar!

Bursa'da 2012 yılında kaybolan Mehmet Şahinoğlu ve eşi Saime Sivri'ye ilişkin 14 yıllık soruşturmada, yıllar sonra yeniden değerlendirilen adli tıp tespitleri dosyanın seyrini değiştirdi.

İHA'da yer alan habere göre Adalet Bakanlığı bünyesindeki Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü harekete geçti.

2015 yılında Kestel ilçesi Ümitalan mevkiinde bulunan yanmış insan kalıntıları yeniden inceleyen ekipler, yapılan değerlendirmelerde, kalıntılar arasında bulunan üst çene kemiği parçasının Mehmet Şahinoğlu'nun geçmişteki tedavi kayıtlarıyla uyumlu olduğu tespit edildi.

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Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre; Bursa'da Mehmet Salih A. ile dini nikahlı olan Saime Sivri, tartışıp evden ayrılarak Osmaniye'ye gitti. Burada Mehmet Şahinoğlu ile tanışan Sivri, daha sonra Şahinoğlu ile resmi nikahla evlendi. Saime Sivri'nin birlikteliğinden haberdar olan Mehmet Salih A., akrabası aracılığıyla Osmaniye'deki adresi öğrenip, Şubat 2012'de buraya gitti. Mehmet Şahinoğlu ile görüşen Mehmet Salih A.'nın, Saime Sivri'nin kendisinin dini nikahlı eşi olduğunu anlatmasının ardından çift boşandı. Mehmet Salih A. ile birlikte Bursa'ya dönen Saime Sivri'den 26 Şubat 2012 tarihinden itibaren bir daha haber alınamadı.

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Soruşturma dosyasındaki iddialara göre Mehmet Salih A., Saime Sivri'nin kendisini terk etmesinden Mehmet Şahinoğlu'nu sorumlu tuttu. Plan yapan Mehmet Salih A., Şahinoğlu'nu kandırarak İstanbul'a getirdi. 18 Ekim 2012 tarihinde İstanbul'a gelen Şahinoğlu'ndan da bir daha haber alınamadı. Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre Mehmet Şahinoğlu'nun İstanbul'dan Bursa'nın Gemlik ilçesine götürüldüğü ve burada öldürülerek gömüldüğü öne sürüldü. Dosyaya giren tanık beyanlarında, cesedin daha sonra bulunduğu yerden çıkarılarak Kestel ilçesindeki Ümitalan mevkiine götürüldüğü ve burada yakılarak tamamen yok edilmek istendiği iddia edildi.

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ÜST ÇENE KEMİĞİ DOSYANIN KİLİT DELİLİ OLDU

2015 yılında Ümitalan mevkiinde bulunan yanmış insan kalıntıları üzerinde yapılan incelemede, kalıntıların ağır derecede yanmış olması nedeniyle o dönemde kimlik tespitine yönelik çalışmalarda kesin sonuca ulaşılamadı. Soruşturmanın yeniden ele alınmasıyla birlikte, bölgede bulunan insan kalıntılarına ilişkin adli tıp raporları ve diş tedavisi kayıtları tekrar incelendi. Üst çene kemiği parçasındaki diş yapısının Mehmet Şahinoğlu'nun 2011 yılında yaptırdığı diş tedavisine ilişkin kayıtlarla uyumlu olduğu belirlendi. Bu tespitler, 14 yıldır aydınlatılamayan dosyada önemli bir delil olarak değerlendirilirken HTS ve baz istasyonu kayıtları, fiziki takip çalışmaları ve tanık beyanları da yeniden ele alındı.

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Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada sanıklar hakkında verilen beraat kararları istinaf incelemesinde de onandı. Dosyanın taşındığı Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 4 Şubat 2025 tarihinde beraat kararlarını bozdu. Yargıtay'ın bozma kararında, verilen ifadelerin ve Kestel'de bulunan üst çene kemiği parçasının Mehmet Şahinoğlu'nun diş kayıtlarıyla uyumlu olmasının yeterince değerlendirilmediğine dikkat çekildi. Ayrıca HTS ve baz istasyonu kayıtlarının bilirkişiler tarafından ayrıntılı şekilde incelenmesi, diğer soruşturmaların araştırılması ve cesetlerin çıkarıldığı iddia edilen bölgelerde yeniden inceleme yapılması istendi.

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Mehmet Şahinoğlu'nun yanı sıra 26 Şubat 2012'den bu yana kendisinden haber alınamayan Saime Sivri'nin akıbeti de soruşturma kapsamında yeniden araştırılmaya başlandı. Yeni tanık beyanları doğrultusunda Sivri'nin cesedinin de Ümitalan mevkiinde bulunabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Bölgede gerçekleştirilen yeni incelemelerde kimliği henüz belirlenemeyen insan kemiklerine ulaşıldı. Bulunan kemik parçaları, kimlik tespiti ve olayla bağlantısının araştırılması amacıyla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Adalet Bakanlığı bünyesindeki Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri'nin gerçekleştirdiği kapsamlı çalışmada Geçmiş yıllara ait adli tıp raporları, diş kayıtları, HTS ve baz istasyonu verileri ile tanık beyanları yeniden değerlendirildi.

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Elde edilen yeni örneklerin ardından 10 Kasım sabahı şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında dosyanın baş şüphelisi olarak değerlendirilen Mehmet Salih A., eşi Saadet A., oğlu Fatih A. ve Faruk A.'nın da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Bir şüphelinin ise firari olduğu ve yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden Mehmet Salih A., eşi Saadet A., oğlu Fatih A. ve Faruk A. ile S.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi. C.A., S.İ., R.A., M.A., F.A., ve E.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.