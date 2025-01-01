Sevgilinizle nerede tanıştınız? Gönül işlerinin yüzde 40'ı artık nerede başlıyor?
Stanford araştırmasına göre, 1995'te %2 olan internet üzerinden tanışan heteroseksüel çiftlerin oranı 2017'de dramatik bir artışla %39'a yükseldi. Peki siz eşinizle ya da sevgilinizle nerede tanıştınız?
Bugünkü büyük sorumuz; günümüzde çiftlerin nerede ve hangi ortamlarda tanıştığı?
Belli bir yaşın üzerindekiler hala metroda, otobüste kolayca yeni arkadaşlıklar kurabiliyorken ve hemşehrisiyle ya da meslektaşıyla tanışıp göz göze sıcak samimi sohbetler edebiliyorken belli bir yaşın altındakiler artık aşkı, sevdayı, arkadaşlığı dijital ortamlarda arıyor.
Devir değişti. İnternet modern yaşamın her tarafına sızdı. Gönül işlerinin bu durumun dışında kalması mümkün olabilir miydi? Elbette hayır.
Yalnızlığınızdan kurtulmak istiyorsanız, romantik bir ilişkiye yelken açmanın hayalini kuruyorsanız ya da birine ondan hoşlandığınızı belli etmek istiyorsanız, becerilerinizi tazelemeniz ve geliştirmeniz gerek. Büyük resmi görmenize yardımcı olmak için geçmişten günümüze oldukça ilginç flört istatistiklerinden bazılarını bir araya getirdik. 2024'te ve sonrasında çevrimiçi buluşmalar ve büyük aşklar nasıl ve nerede başlayacak? Flört hayatınızı mutluluğa giden yola sokmak için neler yapabilirsiniz?
İlişkilerin yaklaşık %40'ı internet üzerinden başlıyor
Statista'dan Katharina Buchholz'un araştırması, 1995 ile 2017 yılları arasında partneriyle internette tanışan karşı cinse ilgi duyanların sayısının keskin bir artışla yüzde 2'den yüzde 39'a yükseldiğini gösterdi. Yani iş, okul ve arkadaş çevrelerinde hayatın karşısına tesadüfen çıkardığı potansiyel partnerlerle artık tatmin olmamış görünen heteroseksüellerin büyük bir kısmı artık tercihini internetten yana kullanıyor. Çalışmaya katılanlar, çevrimiçi flörte yönelmenin daha geniş seçenek sunmasıyla alakalı olduğunu ve bunu da daha faydalı bulduklarını belirtmişler. İnsanlar daha yoğun ve daha teknoloji odaklı yaşamlar sürüyor, bu da aşkı bulmak için yaygın bir şekilde dijital araç kullanmalarına neden oluyor.
Forbes %50 diyor
Çevrimiçi arkadaşlık uygulamaları giderek daha yaygın hale geliyor. 2024 yılının başlarında Forbes Dergisi'nin yaptığı bir ankete göre çiftlerin yaklaşık %50'si çevrimiçi yollarla tanışıyor. Bir sonraki popüler tanışma yolu, yukarıdaki grafiğe uyumlu şekilde, gene arkadaşlar aracılığıyla olurken, bunu konserler, festivaller ya da sosyal medya izliyor. Buluşma ihtimalinin en düşük olduğu yerler ise market veya toplu taşıma araçları olarak belirtilmiş.
Kaç kişi çevrimiçi aşk arıyor?
Statista verilerine göre 2023 yılında dünya genelinde çevrimiçi arkadaşlık hizmeti kullanıcılarının sayısı 381 milyonu aştı. 2028 yılına kadar tahmini 452 milyon kişi çevrimiçi platformlar aracılığıyla aşkı arayacak. Çevrimiçi arkadaşlık hizmetlerinin kullanıcı oranı yaklaşık yüzde 17 ile en yüksek ABD, Birleşik Krallık ve Belçika'da. Tahminlere göre 2023 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki akıllı telefon arkadaşlık uygulaması kullanıcılarının sayısı 25,7 milyona ulaşacak. COVID-19 salgını sırasında kullanıcılar 26,6 milyona ulaşmıştı.
Mükemmel eşleşme mi?
Artık dünyadaki milyonlarca kişi eş bulmak ya da flört etmek için kimi ücretli kimi ücretsiz uygulamalar olan Tinder, Bumble, OkCupid, Mamba, Pure, Feeld, Her, Happn ve Badoo kullanıyor. Tinder isimli uygulama, 2023 yılında 58 milyondan fazla indirme sayısına ulaşarak dünya çapında en popüler arkadaşlık uygulaması oldu.
Her zaman işler yolunda gitmiyor
Arkadaşlık platformları eğlenceli ve flörtöz, ancak gene de birçok kullanıcının çevrimiçi insanlarla tanışmak konusunda endişeleri var. 2022 yılında yapılan bir ankete göre, arkadaşlık uygulamalarının güvenli olduğunu söyleyen ABD'li yetişkinlerin oranı yüzde 50 civarındaydı. Yapılan pek çok çalışma kadınların flört uygulamalarının karanlık tarafıyla karşılaşma olasılığının erkeklerden daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Dünya genelinde yetişkinler arasında online randevulaşmayla ilgili önde gelen endişelerden bazıları, insanların kimlikleri hakkında yalan söylemesi ve dolandırılma korkusu.
X kuşağı diğer kuşaklara kıyasla en çok online buluşma başarısı gösteren kuşak
Forbes Dergisi anketinde, yaşları 43 ila 58 arasında değişen online arkadaşlık kullanıcılarının %72'si online randevunun romantik bir ilişkiye yol açtığını bildirmiş. ABD'deki her 10 yetişkinden ortalama 3'ü bir arkadaşlık sitesi ya da uygulaması kullandığını söylüyor. Bu rakamlar 18 ila 29 yaşındakilerde (%53'ü uygulama kullanıyor) 30 ila 49 yaşındakilere (%37'si uygulama kullanıyor) kıyasla biraz daha yüksek. Arkadaşlık uygulaması istatistikleri gösteriyor ki platformları kullananların %13'ünden fazlası uygulamalarda tanıştıkları kişiyle nişanlanıyor ya da evleniyor.
Bu da çevrimiçi arkadaşlık yoluyla başarı elde etmenin mümkün olduğunu gösteriyor.
Arkadaşlık uygulamaları gönül işlerinizi kolaylaştırabilir
Romantik bir ilişki kurmak herkes için her zaman kolay değildir. Muhtemelen birçok insanın ilk etapta arkadaşlık uygulamalarına yönelmesinin nedeni de budur. Sonuçta, arkadaşlık uygulamaları sizi başka türlü organik olarak tanışamayacağınız insanlarla buluşturmaya yardımcı oluyor. Ankete katılanların %42'si online flörtün partner bulma arayışlarını kolaylaştırdığını söylemiş. Birçok sanal buluşma yüz yüze buluşmalara dönüşüyor ve online randevulaşanların %77'si online olarak tanıştıkları biriyle gerçek hayatta bir randevuya çıktıklarını söylüyor. Bu durum, online randevulaşmanın, sonunda aradığınız kişi olmasalar bile insanlarla tanışmak için uygun bir yol olabileceğini gösteriyor.
Randevulaşanlar bir amaç duygusuna kapılıyor
Son araştırmalar, bir amaç duygusuna sahip kişilerin ilişkilerine daha bağlı olma eğiliminde olduklarını ortaya koymuştur. Bu nedenle, çevrimiçi randevulaşanlar amaç duygularını vurguladıklarında ve temel değerlerini profillerine dahil ettiklerinde, genellikle daha çok aranırlar.
Her çevrimiçi flört eden bekar değildir
Yakın zamanda Tinder kullanıcıları arasında yapılan bir ankette, kullanıcıların %65'inin zaten bir ilişki içinde ya da evli olduğu ortaya çıktı. Bu durum internetteki herkes için geçerli olmasa da, daha az ciddi olanları ayıklamak için ücretli hizmetler kullanmak daha mantıklı gibi görünüyor.
Arkadaşlık uygulamalarındaki tercihler yaşa göre değişiyor
Arkadaşlık uygulaması istatistiklerine bakıldığında, bir kişinin yaşının genellikle hangi çevrimiçi platformu kullandığını belirlediğini görüyoruz. Örneğin, 18 ila 29 yaş arasındaki çevrimiçi randevucuların çoğu Tinder'ı kullanırken, 50 yaş ve üstü olanlar Match'i tercih ettikleri platform olarak kullanma eğiliminde. Ayrıca erkeklerin %57'si deneyimini olumlu değerlendirirken, kadınların sadece %48'i olumlu değerlendiriyor. Çevrimiçi flört konusunda olumsuz deneyimleri olan kadınların çoğunluğuna istenmeyen cinsel içerikli mesajlar gönderilirken, diğer nedenler arasında ilgilenmedikleri kişilerle sürekli temas halinde olmak ve fiziksel zarar verme tehditleri almak yer alıyor.
Flört uygulamalarında cinsel taciz nadir değildir
2024 yılında yapılan bir araştırma, flört uygulamalarında cinsel tacizin yaygın olduğunu ve bunun bir uygulamada tanıştıktan sonra yüz yüze geldikten sonra olduğunu ortaya koymuş. Kadınlar cinsel tacize maruz kalma konusunda daha yüksek risk altındalar.
İnsanlar aşkı bulmak için para ödemeye hazır
Birçok çevrimiçi tanışma platformu ücretsiz olsa da, bazıları belirli özellikler veya özel hizmetler için ücret talep ediliyor. Yakın zamanda yapılan bir araştırma, 30 yaşın altındaki çevrimiçi buluşmacıların %22'sinin bir buluşma platformu kullanmak için ödeme yaptığını, 30 yaş ve üstü çevrimiçi buluşmacıların %41'inin de ücret ödediklerini ortaya koydu.
Flört algoritmaları işe yarıyor mu karmaşası
Günümüzde, gelişmiş tanışma platformlarından bazıları, daha doğru bağlantılar kurmaya yardımcı olmak için algoritmalar ve yapay zeka kullanıyor. Ancak algoritmaların eşleştirme yapma becerisine güvenen insan sayısı az. Bir ankete katılanların %35'i bir algoritmanın insanların aşkı bulmasına yardımcı olamayacağını düşündüğünü belirtti; bu da insanların bu teknolojiye hala şüpheyle yaklaştığını gösteriyor.
Çoğu insan profiliyle ilgili bilgileri doğru vermiyor
Araştırmalarda, her 5 kişiden 4'ü internette aşk ararken gerçeği bir şekilde esnettiğini itiraf ediyor. Birinin profilinde yazan her şeye güvenmemeniz gerekli.
Ghosting modern flört kültüründe yeni bir terim
Son ilişki istatistiklerine bakıldığında, ghosting (bir anda ortadan kaybolma) konusunun da bir sorun olduğu görülüyor. Ghosting, bir kişinin diğer kişiye haber vermeden bir ilişkiyi aniden bitirmesi anlamına geliyor. Bu tür belirsiz ilişkiler, uzmanlara göre, bazen bir kişinin ruh sağlığı üzerinde derin bir etkiye sahip olabileceğini, depresyon, endişe ve öz saygı eksikliğine yol açıyor. Forbes Dergisinde yayınlanan bir araştırmanın sonuçları, çevrimiçi randevulaşanların %76'sının ghosting kurbanı olduğunu göstermiş; bu da insanların partnerleriyle dürüst bir konuşma yapmaktansa ortadan kaybolmayı tercih ettiklerini düşündürüyor.
Aşk bazıları için stresli bir konu
İlişki istatistiklerini incelediğinizde, insanların %47'sinin aşk hayatları konusunda stresli hissettiğini göreceksiniz. Ne yazık ki, aşk konusunda en fazla stresi genç kuşaklar yaşıyor gibi görünüyor; çünkü Z kuşağının %70'i aşk hayatları konusunda stresli hissettiklerini belirtirken, aynı duyguları dile getiren Baby Boomers kuşağının oranı sadece %27.
Dış görünüş ve kişilik hala önemli
Pew Araştırma Merkezi'nin 2022'de yaptığı bir ankete göre katılanların %50'si görünüş ve kişiliğin eşit derecede önemli olduğunu belirtmiş. Daha da ayrıntıya inildiğinde, erkekler dış görünüşün kişilikten biraz daha önemli olduğunu belirtirken, kadınlar bunun tam tersini düşünüyor.