Tersane Koyu, Kekova Adası tarafında, Demre yakınlarında bulunan küçük, tenha bir alandır; Kekova bölgesi çevresinde bir tekne turu ile çevredeki bölgenin tadını çıkarabilirsiniz. Tarihle denizin, tarihle doğanın buluştuğu enfes bir koydur. Yöre insanının rivayetine göre, Kekova'da bir gün geçirenin ömrü bir yıl uzar. Kekova bölgesine adını veren Kekova Adası ıssız ve yerleşimin olmadığı birinci derecede doğal ve tarihi bir sit alanıdır. Kekova bölgesi dalış tutkunlarının uğrak yeridir. Su altında zengin bir tarih ve su altı canlılığı olan Kekova'da ayrıca birkaç batık da vardır. Kekova Batık Şehri’nin başlangıcını gösteren eski bir Bizans Kilisesi’nin su altı kalıntılarını bulabilirsiniz. Aslında Tersane Koyu, Likya döneminde bu Batık Şehrin eski gemi inşa alanıydı. Tersanenin turkuaz suyu, birçok turisti kendine çeker ve burayı yüzme ve şnorkel için çok popüler bir yer yapar.