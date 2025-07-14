Nefesiniz hangi hastalıklarınızı ortaya çıkarabilir?

NEFESİNİZ NE KOKUYORSA HANGİ HASTALIĞI İMA EDER?

Amonyak kokulu nefes (idrar kokusu): Genellikle böbrek yetmezliği veya şiddetli böbrek hastalıkları ile bağlantılıdır. Böbrekler atıkları düzgün bir şekilde dışarı atamadığında, üre kanda birikir (üremia adı verilen bir durum) ve tükürükte amonyağa dönüşür. Sonuç olarak nefes güçlü, idrar benzeri bir koku yayar.

Çürük veya çürümüş koku: Genellikle sinüzit gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarından kaynaklanır; bu enfeksiyonlarda, özellikle tıkanıklık ve ateşle birlikte, sıkışmış mukus enfekte olur. Sıkışmış bakteri ve mantarlar, nefesle salınan kükürt bileşikleri ve diğer kötü kokulu gazlar üretebilir. Bronşit ve zatürre de benzer bir kokuya neden olur.

Küflü koku: İleri karaciğer hastalığı veya ani karaciğer yetmezliğinin bir belirtisidir. Karaciğer kandaki toksinleri düzgün bir şekilde filtreleyemediğinde, dimetil sülfür, merkaptanlar ve amonyak gibi maddeler birikir ve nefesle dışarı atılır, bu da kendine özgü bir kokuya neden olur.

Ekşi süt veya asidik koku: Genellikle sjögren sendromu ve romatoid artrit gibi otoimmün hastalıklarda sık görülen ağız kuruluğu (kserostomi) sonucu ortaya çıkar. Tükürük bezlerinin işlev bozukluğu, parkinson gibi nörolojik rahatsızlıklar ve antihistaminikler ve antidepresanlar gibi ilaçlar da ağız kuruluğu kokusuna neden olabilir. Sigara ve elektronik sigara gibi alışkanlıklar bile zarları kurutarak bu ekşi kokuya yol açabilir.

Çürümüş et veya çöp kokusu: Bu rahatsız edici koku genellikle kötü ağız hijyeni, enfekte diş etleri veya bakteri ve yiyecek parçacıklarını hapseden bademcik taşları (tonsillolitler) nedeniyle oluşur. Diş fırçalama, diş ipi kullanma, antiseptik gargara ve diş hekimine gitme bu sorunu gidermeye yardımcı olabilir.