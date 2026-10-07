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Mutluluğun resmini çiziyor! Yükselen trend: Düğün ressamı

Vinçler, uçan kayıklar, lazerler derken düğünlerde sıra tuvale geldi. Düğün ressamı aracılığıyla düğün gecelerinin sanat eserine dönüştürülmesi git gide popülerleşiyor. Bundan böyle, düğünde artık "Acaba kim, ne taktı?" sorusunun yanına bir de "Acaba kim tuvale girdi?" sorusunu eklemek gerekecek

Giriş: 07 Ekim 2026 - 07:32 Güncelleme: 07 Ekim 2026 - 07:32
Melike Tümer
Haberler Stil Mutluluğun resmini çiziyor! Yükselen trend: Düğün ressamı

Bu gözler vinçle piste ineni de gördü, çılgın bir dans koreografisiyle izleyenleri şoke edenleri de...

Cam asansörle düğün salonuna giren de vardı, uçan kayıkla giriş yaparken halatın kopması sonucu kendini yerde bulan da...

Lazer gösterileri, ateş dansçıları, davulcularla pistin hareketlenmesi, tiyatral nikah sanatçısıyla esprili nikah diyalogları, dronlarla film tadında çekimler ve benzeri bir sürü tercih öne çıkıyor artık düğünlerde.

Klasik salona girişlerden, düğün aktivitesi sınırlamalarından sıkılan ve davetlilere unutulmaz anlar yaşatmak isteyen çiftler, limitleri zorlamayı seviyor.

Ben size bu sınırları daha da zorlayan, ama güzel ve sanatsal bir şekilde zorlayan, son dönemin popüler uygulamasından bahsedeceğim: Düğün ressamlığı!

Herkesin elinde harika fotoğraflar elde edebileceği telefonlar varken ve herkes bir influencer edasıyla eşsiz fotoğraf ve videolar yaratmanın peşindeyken, eskiye gitmenin, yağlı boya tablo yaptırmanın ne anlamı var?

Düğün ressamı Kerem Gürkavcı'ya göre, çiftlerin en büyük beklentisi, kendilerini ve düğünlerinin atmosferini yıllar sonra baktıklarında yeniden hissedebilecekleri şekilde görmek. Gürkavcı, “Gelinliğin detayından mekanın ışığına, çiçeklerden davetlilere kadar pek çok ayrıntı önem taşıyor. Ben de fotoğrafın birebir kopyasını yapmak yerine, o gecenin duygusunu ve atmosferini resme taşımaya çalışıyorum” diyor.

Peki bir düğün ressamı tam olarak ne yapıyor?

Gürkavcı, şu şekilde açıklıyor:

“Düğün ressamı, düğünün en özel anlarından birini tuvale aktarır. Ben genellikle gelin ve damadın dansını, mekanın atmosferini ve o gecenin ışığını resmediyorum. Düğün sırasında canlı olarak çalışmaya başlıyorum, daha sonra atölyemde detayları tamamlayarak kalıcı bir yağlı boya esere dönüştürüyorum. Yani ortaya yalnızca düğünü gösteren bir resim değil, ailede yıllarca kalabilecek özgün bir sanat eseri çıkıyor.

Düğün ve etkinlik ressamlığının dünyada özellikle son yıllarda daha görünür hale geldiğini söyleyen Gürkavcı, kendisinin düğün ressamlığı yapmaya başladığı beş yıl öncesine kadar Türkiye’de bu işin neredeyse hiç bilinmediğini söylüyor.

Düğün ressamı Kerem Gürkavcı
Düğün ressamı Kerem Gürkavcı

“Dünyada canlı performans çalışmalar genelde akrilikle yapılır, ben çok daha profesyonel olan yağlı boya ile resmediyorum” diyen Gürkavcı’nın yaklaşık 20 yıllık bir portre ressamlığı geçmişi var. Son beş yıldır çalışmalarının önemli bir bölümünü düğün ve etkinlik ressamlığı oluşturan sanatçı, “Benim için bu, bir düğün hizmetinden çok, ressamlığımın özel bir uygulama alanı” diyor.

Bir düğün boyunca genellikle ana çalışma tek ve özgün bir tablo oluyor. Ancak çiftin isteğine göre farklı çalışmalar da yapılabiliyor. Gürkavcı, buna örnek olarak gelin-damat portresi veya başka özel portreler hazırlanabildiğini, düğün boyunca ortaya çıkan eser sayısının tamamen kişiye ve projeye göre şekillendiğini belirtiyor.

Kerem Gürkavcı'nın çalışması
Kerem Gürkavcı'nın çalışması

Üniversitede metalurji mühendisliği eğitimi alan, ancak yaklaşık 20 yıldır profesyonel olarak resimle uğraşan Gürkavcı, mühendislik eğitiminin kazandırdığı disiplin ve teknik bakışın, ressamlığına da katkısı olduğunu düşünüyor. “Bugün yaptığım işte canlı performansı klasik yağlı boya ressamlığıyla birleştiriyorum. Amacım düğünden yalnızca güzel bir hatıra değil, yıllar sonra da değerini koruyacak gerçek bir sanat eseri bırakmak” diyor.

Bir düğün ressamında aranan en önemli özellik hız olsa gerek diye düşünüyorum. Ama Gürkavcı, hızın tek başına kesinlikle yeterli olmadığını, öncelikle iyi bir ressam olmak gerektiğini belirtiyor. Ona göre desen bilgisi, anatomi, portre, perspektif, ışık, renk ve kompozisyon bilgisi çok önemli. Bir de düğün sırasında yüzlerce kişinin arasında çalışırken konsantrasyonunu koruyabilmek tabii…

"KİM, NE TAKTI?" DÖNEMİNDEN "KİM TUVALE GİRDİ?" DÖNEMİNE

Kuşkusuz ortaya özgün bir tablonun çıkarıldığı düğün ressamı tercihi, klasik düğün hizmetleriyle karşılaştırıldığında özel ve pahalı bir seçenek olarak duruyor. Ama git gide daha da popüler hale geleceği belli. Düğünde artık “Acaba kim, ne taktı?” sorusunun yanına bir de “Acaba kim tuvale girdi?” sorusunu eklemek gerekiyor yani.

Peki, siz bir düğünü daha özgün hale getirmek için ne kadar ileri gidebilirsiniz?

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