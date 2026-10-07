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        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump, Rusya'daki salgınla ilgili Rus lider Putin ile görüşecek

        ABD Başkanı Trump, Rusya'daki salgınla ilgili Rus lider Putin ile görüşecek

        ABD Başkanı Trump, Rusya'daki salgına ilişkin Rus lider Putin ile görüşeceğini duyurdu. Putin ile çok yakında görüşeceklerini belirten Trump, ABD istihbaratının salgına ilişkin bir rapor hazırladığını dile getirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Ekim 2026 - 07:16 Güncelleme:
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        Rusya'daki salgınla ilgili Putin ile görüşecek

        ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'daki salgınla ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile çok yakında görüşeceğini belirtti.

        ABD Başkanı Trump, Baltimore kentinde düzenlenen bir etkinliğin ardından Beyaz Saray'a dönüşünde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        Trump, Rusya'daki salgınla ilgili Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşüp görüşmediği sorusuna, "Ayarlanmış bir telefon görüşmemiz var. Çok yakında görüşeceğiz." yanıtını verdi.

        ABD istihbarat kurumlarının salgına ilişkin değerlendirmesinin ne olduğu yönündeki soru üzerine Trump, "Şu ana kadar konuyla yakından ilgileniyoruz. Muhtemelen bu konuda yarın bir rapor açıklayacağız." ifadesini kullandı.

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        Rusya'daki salgın

        Rusya'da İrkutsk Bölge Valisi İgor Kobzev, 2 Ekim'de bölgede yaşayan bir kişide "özellikle tehlikeli bir enfeksiyon şüphesi" bulunduğuna ilişkin bilgiler üzerine olağanüstü sıhhi ve salgınla mücadele komisyonu toplantısı düzenlendiğini duyurmuştu.

        Bazı sosyal medya kanallarında ise aynı gün bir vebayla mücadele enstitüsü çalışanının "akciğer vebası" nedeniyle hayatını kaybettiği ileri sürülmüştü.

        Rospotrebnadzor'dan yapılan açıklamada, Sibirya ve Uzak Doğu İrkutsk Veba ile Mücadele Enstitüsünün bir çalışanına "nedeni belirlenemeyen zatürre" teşhisi konulmasının ardından özel önlemlerin uygulandığı bildirilmişti.

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        #Donald Trump
        #rusya
        #haberler
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