Gizli kitaplıkları açıyoruz: En sevdiğiniz dizi karakteri hangi kitabı okurdu?
Bir dizi karakterini gerçekten tanımak için onun ne söyleyeceğine değil, yalnız kaldığında hangi kitabı açacağına bakmak gerekebilir. Bihter'in Anna Karenina'sından Ezel'in Monte Kristo Kontu'na, 25 karakteri kendi hikayelerine en çok yakışan romanların yanına koyduk. İşte detaylar!
BİHTER - ANNA KARENİNA
Aşk-ı Memnu’nun tutku, kıskançlık ve toplumsal sınırlar arasında sıkışan Bihter’i için Anna Karenina güçlü bir eşleşme.
Aşkın yalnızca romantik bir duygu olmadığını, beraberinde çatışma ve bedeller de getirebildiğini anlatan roman, Bihter’in kendi dünyasına fazlasıyla yakın duruyor.
ALİ RIZA BEY - AHLAKIN SOYKÜTÜĞÜ
Yaprak Dökümü’nün doğrularından taviz vermemeye çalışan Ali Rıza Bey’in elinde Friedrich Nietzsche’nin Ahlakın Soykütüğü’nü görmek ironik ama yerinde olurdu.
Kendi değerlerinin temellerini sorgulamak zorunda kalacağı bir kitap, onun dünyasını ciddi biçimde sarsabilirdi.
EZEL BAYRAKTAR - MONTE KRİSTO KONTU
Ezel denince akla ihanet, dönüşüm ve intikam geliyor. Bu nedenle Alexandre Dumas’nın Monte Kristo Kontu, onun için yalnızca uygun değil, hikayesinin edebi bir karşılığı gibi duruyor.
Edmond Dantès’in geçirdiği dönüşüm, Ezel’in geçmişiyle bugünü arasındaki mesafeyi hatırlatıyor.
İSMAİL ABİ - KÜÇÜK PRENS
İsmail Abi’nin dünyasında mantık çoğu zaman yerini hayal gücüne bırakıyor. Antoine de Saint-Exupéry’nin Küçük Prens’i de tam burada devreye giriyor.
Dünyayı çocukça bir merakla sorgulayan, yetişkinlerin kurallarına kendi gözünden bakan bir karakter için oldukça doğal bir seçim.
BEHZAT Ç. - YERALTİNDAN NOTLAR
Behzat Ç.’nin öfkesi, yalnızlığı ve bitmeyen iç hesaplaşmaları onu Dostoyevski’nin Yeraltından Notlar’ına yaklaştırıyor.
Kendisiyle ve insanlarla sürekli çatışan anlatıcının huzursuzluğu, Behzat’ın dünyasında yabancı durmazdı.
HÜRREM SULTAN - HÜKÜMDAR
Hürrem Sultan için kitap seçmek söz konusu olduğunda mesele edebiyattan çok iktidara dönüşüyor.
Machiavelli’nin Hükümdar’ı, gücün nasıl kurulduğunu ve nasıl korunduğunu tartışırken Hürrem’in saray içindeki mücadelesini anlamlandırabileceği bir alan açıyor.
BURHAN ALTINTOP - CİMRİ
Burhan Altıntop’un para, statü ve gösterişle kurduğu ilişki, Molière’in Cimri’sini kaçınılmaz hale getiriyor.
Harpagon’un bitmeyen hesaplarıyla Burhan’ın tutumları arasındaki benzerlik, bu eşleşmeyi neredeyse kendi kendine kuruyor.
MİRA BEYLİCE - SIRÇA FANUS
Medcezir’de dışarıdan parlak görünen hayatının altında duygusal kırılmalar taşıyan Mira için Sylvia Plath’ın Sırça Fanus’u daha içe dönük bir seçim olurdu.
Kimlik, yalnızlık ve kişinin kendi hayatına yabancılaşması üzerine kurulu dünya, Mira’nın daha kırılgan tarafına dokunuyor.
KUZEY TEKİNOĞLU - SUÇ VE CEZA
Kuzey’in öfkesi kadar vicdanı da güçlü. Bu nedenle Dostoyevski’nin Suç ve Ceza’sı onun dünyasına yakışıyor.
Suç, pişmanlık ve insanın kendisiyle hesaplaşması üzerinden ilerleyen roman, Kuzey’in çalkantılı karakter yapısıyla örtüşüyor.
ÖMER İPLİKÇİ - GURUR VE ÖNYARGI
Ömer’in mesafeli tavrı ve duygularını kolay kolay belli etmemesi, Jane Austen’ın Gurur ve Önyargı’sını akla getiriyor.
İlk izlenimlerin, gururun ve duyguların giderek görünür hale gelmesinin belirleyici olduğu bir hikaye, Ömer için isabetli bir okuma olurdu.
SAFİYE DERENOĞLU - SARI DUVAR KAĞIDI
Safiye’nin dünyasında kontrol, korku ve zihnin kendi sınırları içinde kapanması önemli bir yer tutuyor.
Charlotte Perkins Gilman’ın Sarı Duvar Kağıdı da tam bu psikolojik sıkışmışlık hissine yaslanıyor. Bu yüzden kitap, onun iç dünyasına doğrudan dokunan bir seçim gibi görünüyor.
ASYA YILMAZ - GONE GIRL
Asya, sakin görünmenin güçsüz olmak anlamına gelmediğini bilen karakterlerden biri. Gillian Flynn’in Gone Girl’ü de ilişkiler, ihanet, manipülasyon ve güç oyunları üzerinden ilerliyor.
Asya’nın stratejik tarafı için bundan daha doğal bir roman seçmek zor.
ORÇUN ÇAKALER - OTOSTOPÇUNUN GALAKSİ REHBERİ
Orçun’un gerçeklikle kurduğu ilişki zaten başlı başına absürt. Douglas Adams’ın Otostopçunun Galaksi Rehberi ise bu absürtlüğü kozmik ölçekte büyütüyor.
Orçun’un elinde bu kitabın sayfaları kadar, cümle aralarında saklı saçmalıklar da uzun uzun konuşulurdu.
BEHLÜL HAZNEDAR - TEHLİKELİ İLİŞKİLER
Behlül için kitap seçerken romantizmden çok oyunlar devreye giriyor. Choderlos de Laclos’nun Tehlikeli İlişkiler’i, cazibenin, arzunun ve manipülasyonun birbirine karıştığı bir dünyanın kapısını açıyor.
Behlül’ün ilişkilerdeki tavrıyla bu kitap arasında belirgin bir akrabalık var.
FERHUNDE - MADAME BOVARY
Ferhunde’nin daha gösterişli ve hareketli bir hayata duyduğu ilgi, onu Gustave Flaubert’in Madame Bovary’sine yaklaştırıyor.
Emma Bovary gibi Ferhunde de kendisine sunulan hayatın sınırlarını kolay kolay kabullenmeyen bir karakter olarak okunabilir.
FARUK BORAN - BABALAR VE OĞULLAR
Faruk Boran için Babalar ve Oğullar’ın merkezindeki kuşak farkları ve değişen değerler dikkat çekici olurdu.
Aile, gelenek ve yeni düşünceler arasındaki gerilim, Faruk’un dünyasında da önemli bir karşılık buluyor.
AYŞEGÜL - FELSEFE TAŞI
Acemi Cadı’nın Ayşegül’ünün kitaplığında büyücülük dünyasına dair bir eser görmek neredeyse kaçınılmaz.
J.K. Rowling’in Felsefe Taşı’sı ise büyü, okul hayatı ve gizli bir dünyanın keşfiyle onun eğlenceli tarafına doğrudan hitap ediyor.
LEVENT - DOKTOR JİVAGO
Doktorlar’ın Levent’i için Boris Pasternak’ın Doktor Jivago’su yalnızca adı nedeniyle değil, taşıdığı çatışmalar nedeniyle de uygun.
Mesleki sorumlulukla kişisel hayat arasında gidip gelen bir karakter için aşk ve görev arasındaki gerilim tanıdık bir alan.
FERİHA - BÜYÜK UMUTLAR
Feriha’nın hikayesinde sınıf farkları, kendini yeniden kurma isteği ve başka bir hayat ihtimali önemli bir yer tutuyor.
Charles Dickens’ın Büyük Umutlar’ı da toplumdaki yerini değiştirmek isteyen bir karakterin dönüşümünü izliyor. Bu ortak damar, ikisini birbirine yaklaştırıyor.
BETÜŞ - BİR YAZ GECESİ RÜYASI
Büyünün gündelik hayatın doğal bir parçası olduğu Sihirli Annem evreninden çıkıp Shakespeare’e geçmek Betüş için çok uzak bir yol değil.
Bir Yaz Gecesi Rüyası’nın perileri, yanlış anlamaları ve birbirine karışan aşkları onun dünyasında oldukça tanıdık dururdu.
HALUK - ERKEKLER MARS’TAN, KADINLAR VENÜS’TEN
Haluk’un evlilik, kadınlar ve erkekler üzerine bitmek bilmeyen yorumlarının arasında John Gray’in Erkekler Mars’tan, Kadınlar Venüs’ten kitabını görmek şaşırtıcı olmazdı.
Büyük ihtimalle yalnızca okumakla kalmaz, kitaptaki fikirleri günlük hayatın her tartışmasına taşırdı.
EFE - YOLDA
Efe’nin hayatında gençlik, arkadaşlık, hareket ve özgürlük isteği belirleyici. Jack Kerouac’ın Yolda’sı da tam bu duyguların peşinden gidiyor.
Efe’nin bir yere ait olmaktan çok yolda olmayı tercih eden tarafıyla roman arasında güçlü bir bağ kurulabilir.
ALİ KAPTAN - VADİDEKİ ZAMBAK
Ali Kaptan’ın hayatında aşk, arzu ve aile sorumlulukları sürekli birbirine çarpıyor.
Honoré de Balzac’ın Vadideki Zambak’ı da ilişkilerin yalnızca duygulardan ibaret olmadığını, seçimlerin çevresindeki herkesi etkileyebildiğini anlatan bir dünya sunuyor.
POYRAZ - DON KİŞOT
Poyraz’ın mizahı, sivri dili ve gerçeklik karşısındaki kendine özgü tavrı onu Don Kişot’a yaklaştırıyor.
Cervantes’in kahramanı gibi o da dünyayı olduğu haliyle kabul etmek yerine, kendi anlatısını kurarak yaşamayı seçiyor. İkisinin ortak noktası belki de tam burada başlıyor.
PARGALI İBRAHİM PAŞA - KRAL LEAR
İbrahim Paşa’nın hikayesinin merkezinde yükselmek kadar gücün bedeli de var. Shakespeare’in Kral Lear’ı ise iktidar, gurur ve düşüş üzerinden ilerliyor.
Bu nedenle kitap, Pargalı’nın kaderiyle yan yana geldiğinde güçlü bir anlam kazanıyor.