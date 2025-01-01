2025'te hangi otomobiller satışa sunulacak?

Elroq 50, 60, 85 ve 85X olmak üzere dört versiyonla satışa sunulacak modelde, farklı ihtiyaçlara hitap eden üç ayrı batarya boyutu ve güç seçeneği bulunuyor. 55 kWh, 63 kWh ve 82 kWh boyutlarında üç farklı batarya kapasitesinin yanı sıra 125 kW ile 210 kW arasında değişen motor güç seçenekleri de bulunuyor.