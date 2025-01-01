2025'te hangi otomobiller satışa sunulacak?
2024'ü rekorlar ile geride bırakan otomobil markaları, yeni yılda ise birçok yeni modeli tüketici ile buluşturmayı hedefliyor. 2025'te Türkiye'de satışa sunulacak yeni modellerin büyük bir kısmını son yıllarda yıldızı parlayan SUV'lar oluştururken, yeni trendlere uygun olarak birçok elektrikli model de yıl içinde bayilerde yerini alacak. Ayrıca, yerli elektrikli otomobil markası Togg da, ikinci modelini yıl içinde tüketicilerin beğenisine sunacak
AUDI A6 E-TRON
Audi'de artık tek sayılar içten yanmalı motora sahip modelleri, çift sayılar ise elektrikli modelleri ifade ediyor. Bu kapsamda, yeni nesil A6 da sadece yüzde yüz elektrikli güç seçeneği ile yılın ilk çeyreğinde satışa sunulacak.
Arkadan itişli versiyon 270 kW (362 hp) güç üretirken, dört tekerlekten çekiş özelliğine sahip versiyon ise 315 kW'lık (422 hp) güç sunuyor.
94.4 kWsa net kapasiteye sahip bataryanın görev yaptığı modelde 800V elektrik mimarisi ve 270 kW maksimum DC hızlı şarj desteği dikkat çekiyor. Otomobilin menzil değeri ise 700 km'yi geçiyor.
AUDI A5
Audi’nin içten yanmalı motorlar için geliştirdiği yeni platformda üretilen ilk model olan A5, ilk olarak 40 TDI Quattro motorla Ocak ayında bayilere gelecek.
204 beygir güç ve 400 Nm tork üreten 2 litre hacmindeki dizel motorda, markanın ‘Mild Hybrid Plus’ ismini verdiği 48 Voltluk elektrik desteği de bulunacak.
7 ileri S-Tronic otomatik şanzıman ile kombine edilecek yeni A5, 0-100 km/s hızlanmasını 6.9 saniye yapabilecek. 265 beygirlik 45 TFSI benzinli motorun ise 2025 yılının ikinci yarısında gelmesi bekleniyor.
AUDI Q6 E-TRON
Markanın orta boy tam elektrikli SUV modeli Q6 e-tron, toplam 100 kWsa (94,9 kWsa net) brüt kapasiteye sahip yeni lityum iyon bataryalar ile donatılıyor. Otomobil 4 tekerlekten çekiş sistemi 'quattro' ile birlikte 625 kilometreye kadar menzil sağlıyor.
Audi Q6 e-tron quattro, arka aksta sabit mıknatıslı senkron motor (PSM) ve ön aksta senkron olmayan bir motorla (ASM) donatılıyor. Sistem 285 kW (387 hp) güç sağlıyor. Q6 e-tron quattro sıfırdan 100 km/s hıza 5.9 saniyede ulaşıyor. Otomobil yılın ilk çeyreğinde satışa sunulacak.
AUDI Q5
Alman markanın yılın ilk çeyreğinde satışa sunacağı bir diğer model de üçüncü nesil Q5 olacak.
Tüm ürün gamında hafif-hibrit ünitelere yer verilecek Q5'te, hibrit sistem 1.7 kWh’lık batarya ve 24 beygirlik elektrik motordan oluşuyor. Q5'in giriş versiyonunda 201 beygirlik (340 Nm tork) 2.0 litre TFSI benzinli motor sunuluyor.
BMW 2 SERİSİ GRAN COUPE
Her ne kadar diğer markalar gibi resmi açıklama yapılmasa da, 2025'te BMW'nin yeni 2 Serisi Gran Coupe modelini Türkiye'ye getirmesi bekleniyor. Tasarımı baştan aşağı değişen ve boyutlar artan modelde, iç mekan ise yeni 1 Serisi ile benzerlik gösteriyor.
Yeni nesil 220 Gran Coupe'da öncüsünden daha güçlün motor seçeneği yer alacak. 48 voltluk yarı hibrit teknolojisi ile eşleştirilen benzinli motor toplamda 170 bg güç üretiyor. Bu güç, 7 ileri Steptronic şanzıman ile ön tekerleklere aktarılıyor.
BYD SEALION 7
Çinli markanın kendi geliştirdiği Blade Batarya'nın görev yaptığı yüzde 100 elektrikli model, 2025'in üçüncü çeyreğinde Türkiye'ye gelecek.
0-100 km/s hızlanmasını sadece 4,5 saniyede tamamlayan Sealion 7, 230 kW’a kadar hızlı şarj desteği sunuyor ve maksimum 215 km/s hıza ulaşabiliyor.
CHERY ARRIZO 8
Chery'nin SUV modellerinden sonra Türkiye'deki ilk sedan modeli olacak Arrizo 8, yıl içinde Türkiye'de satışa sunulacak bir başka model.
Yaklaşık 4.8 metre uzunluğu ile D Segment'te yer alan otomobilde, Chery'nin yeni nesil hibrit motoru görev yapacak. Bu güç ünitesi otomobile 1200 km'ye kadar menzil sağlarken, sadece elektrikli sürüş ile 105 km yol gidilebilmesine imkan tanıyacak.
CITROEN C3
Fransız markanın B-Segmentteki yeni temsilcisi, ikinci çeyrekten itibaren hem elektrikli hem de hibrit motor seçenekleri ile alınabilecek. Fransız markanın B-Segmentteki yeni temsilcisi, ikinci çeyrekten itibaren hem elektrikli hem de hibrit motor seçenekleri ile alınabilecek.
Otomobilin iç mekanında da yeni direksiyon simidi ve grafikleri yenilenen multimedya ekranı bulunuyor. Ayrıca, dijital gösterge tablosu da makyaj ile birlikte yenilenmiş durumda.
Elektrikli versiyonda 320 kilometrelik mesafe gidebilen otomobil, yeni neslinde SUV modellere de göz kırpıyor. Otomobilde 44 kWsa LFP (Lityum Ferro Fosfat) batarya paketi görev yapıyor.
CITROEN C4
Citroen'in 2025'teki bir başka yeniliği ise makyajlı C4 ve C4 X olacak. Her iki otomobilin de ön tasarımları yenilendi ve markanın yeni tasarım diline uygun hâle getirildi.
FIAT GRANDE PANDA
İtalyan markanın yeni modeli Grande Panda, Stellantis Grubu'ndaki diğer kardeşleri ile aynı platformu paylaşıyor. Yaklaşık 4 metre uzunluğa sahip otomobil, köşeli hatları ile dikkat çekiyor.
Grande Panda'da da hem içten yanmalı hem tam elektrikli güç üniteleri sunulacak. C3'te karşımıza çıkan 83 kW'lık motora, 44 kWh kapasiteli bataryadan oluşan elektrili güç ünitesi, araca 320 km'lik bir menzil kazandırıyor. Hibrit ünitenin de C3 ile benzer olması bekleniyor.
FORD CAPRI
ABD'li üreticinin bir diğer yüzde 100 elektrikli modeli Capri, 340 beygir güç sunuyor ve tek şarj ile 627 km yol gidebiliyor.
Explorer ile aynı kabini paylaşan model, dış tasarımında ise SUV-Coupe çizgileri ile Explorer'dan ayrılıyor.
FORD PUMA GEN E
Ford'un b-segment SUV modeli Puma'nın yüzde 100 elektrikli versiyonu, Otosan'ın Romanya'daki fabrikasında üretiliyor.
Romanya'da üretilen ilk elektrikli otomobil olan Puma Gen E, yapılan açıklamaya göre karma kullanımda 376, sadece şehir içi kullanımda ise 523 km mesafe gidebiliyor. Ford'un en küçük elektrikli otomobilinin yılın ikinci çeyreğinde Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.
FORD EXPLORER
Volkswagen'in MEB platformunu temel alan tamamen elektrikli bir SUV model, 2025'te satışa sunulacak.
Yüzde 10- 80 arasında 26 ile 28 dakika arasında şarj olabilen Explorer’da Explorer ve Premium donanımları olacak.
52, 77 ve 79 kWh olmak üzere üç batarya ve 170 ile 340 HP güçlerinde üç güç seçeneği olacak. Otomobilin menzil değeri ise 600 kilometreye kadar çıkıyor.
HYUNDAI INSTER
Koreli markanın A-suv segmentindeki modeli Mart ayında satışa sunulacak. WLTP normlarına göre 355 km kadar bir menzil vaat eden araç, 42 kWh ve 49 kWh batarya seçeneklerine sahip.
Bu iki versiyon 71,1 kW (97 PS) ve 84,5 kW (115 PS) güç üretirken tek bir motorla hareket ediyor. Her iki versiyonun maksimum tork değeri ise 147 Nm.
HYUNDAI IONIQ 9
Haziran ayında satışa sunulması beklenen Hyundai'nin en büyük elektrikli otomobili, 3 sıra oturma düzenine sahip.
Ioniq 9'un arkadan itişli ve 19 inç jantlı Uzun Menzilli versiyonunda 616 km menzil sunuyor.
Uzun Menzil RWD modeli 160 kW'lık bir arka motorla, Uzun Menzil AWD alternatifi ise 70 kW'lık bir ön motor ve 160 kW'lık bir arka motorla çalışıyor. Performance AWD versiyonu ise, hem önde hem de arkada 160 kW'lık motorlarla donatılmış durumda.
OPEL FRONTERA
1992'den 2004'e kadar yollarda olan Opel Frontera, farklı bir formatta geri dönüyor. Yılın ikinci çeyreğinde satışa sunulacak Frontera'da, 83 kW (113 HP) güç üreten yüzde 100 elektrikli versiyonda 44 kWs kapasiteli batarya görev yapıyor.
Elektrikli versiyon ilk etapta 305 kilometre menzil sunan seçenek ile satışa sunulacak. Bu seçenekte araç elektronik olarak sınırlandırılmış 140 km/s azami hıza ulaşıyor. İlerleyen dönemde 400 kilometre yol gidebilen 'uzun menzilli' versiyon da satışa sunulacak.
OPEL GRANDLAND
Stellantis'in STLA Medium platformu üzerinde yükselen ilk Opel modeli olarak dikkat çeken Grandland, 400 voltluk bir çekiş bataryası kullanıyor.
Yeni Grandland Elektrik, 82 kWh batarya ile birlikte yaklaşık 582 kilometre menzil sunuyor. Modelin elektrikli motoru ise 213 HP (157 kW) güç ve 345 Nm doğrudan tork üretiyor.
Mild-Hybrid seçenekte ise, 136 HP (100 kW) güç üreten 1.2 litrelik turbo benzinli motor, 28 HP (21 kW) elektrikli motor ve 6 ileri çift kavramalı elektrikli şanzıman görev yapıyor.
SKODA ELROQ
2025'in ikinci çeyreğinde satışa sunulacak tam elektrikli model, tek şarj ile 560 kilometre menzile sahip.
Elroq 50, 60, 85 ve 85X olmak üzere dört versiyonla satışa sunulacak modelde, farklı ihtiyaçlara hitap eden üç ayrı batarya boyutu ve güç seçeneği bulunuyor. 55 kWh, 63 kWh ve 82 kWh boyutlarında üç farklı batarya kapasitesinin yanı sıra 125 kW ile 210 kW arasında değişen motor güç seçenekleri de bulunuyor.
SKODA ENYAQ
Skoda'nın, elektrikli araçlar için özel olarak geliştirilen MEB platformu üzerinde geliştirilen ilk model olarak öne çıkan Enyaq iV ve Coupe iV modelleri, Türkiye'ye gelecek modeller arasında.
Yılın ikinci çeyreğinde satışa sunulacak Enyaq iV, Enyaq iV Sportline, Enyaq Coupè iV ve Enyaq Coupè iV RS olmak üzere dört farklı versiyona sahip.
Enyaq iV SUV, 150 kw güç üretiyor. Aracın batarya kapasitesi 80 kwh olarak açıklanırken, tork değeri ise 310 Nm.
SKODA KODIAQ RS
Kodiaq'ın en güçlü versiyonu 2025 yılı Mart ayında satışa sunuluyor.
Yeni nesil Škoda Kodiaq RS, 265 HP güç üreten yeni 2.0 TSI benzinli motoru ile Türkiye pazarına sunulacak.
TOGG T10 F
Yerli elektrikli otomobil üreticisi Togg, 2025'te ikinci modeli olan T10 F'yi piyasa sürecek.
Liftback tasarıma sahip model, T10 X ile başlayan tasarım detaylarını sürdürüyor. Otomobilin 218 beygir güç üreten arkadan itişli versiyonu, 600 km'ye kadar menzil sunuyor. Bu versiyonun tork değeri 350 Nm olarak açıklanıyor.
Dört tekerlekten çekiş sistemine sahip versiyon ise 435 beygir güç üretiyor ve 700 Nm tork değeri sunuyor.
Kabin içinde de T10 X'den izler taşıyan Togg'un liftback modeli, 'V2L' (Araçtan Yüke) teknolojisine sahip olacak ve böylece harici güç kaynağı olarak da kullanılabilecek.
TOYOTA HILUX GR
Hilux'ın 2.8 lt dizel motor gücüne sahip GR Sport versiyonu da 2025 yılının ilk yarısında satışa sunulacak.
TOYOTA PROACE
Yılın ilk yarısında Toyota Professional Ailesi'nin Orta Boy Van segmentinde yeni üyeleri olan 8+1 koltuk seçenekli Proace ve Proace Panelvan modellerinin satışa sunulması planlanıyor.
VOLKSWAGEN TAYRON
Tiguan Allspace'in yerini alan Tayron, 7 kişilik oturma düzeni ile geliyor.
İki plug-in hibrit (eHybrid), bir hafif hibrit (eTSI), iki turboşarjlı benzinli motor (TSI) ve iki turboşarjlı dizel motor (TDI) ile satışa sunulacak modelde, güç seçenekleri 110 kW (150 PS) ile 200 kW (272 PS) arasında değişiyor.
Tiguan'dan 20 cm daha uzun olan Tayron'da, aynı Tiguan'da olduğu gibi Life, Elegance ve R-Line donanım paketleri olacak.
VOLKSWAGEN ID.3
VW'nin elektrikli çağını başlatan model olan ID.3'de, 52 kWh, 59kWh veya 77kWh batarya seçenekleri bulunuyor.
77 kWh batarya ile otomobil 204 PS'ye kadar güç üretiyor ve 550 km elektrik menzili sunuyor.
VOLKSWAGEN ID. BUZZ PURE
Alman markanın Türkiye'de satışa sunduğu ilk tam elektrikli model, 2025'te düşük ÖTV diliminde yer alacak bir versiyona kavuşacak.
Ocak ayında satışa sunulacak bu versiyonda otomobilin gücü 125 kw olarak açıklanıyor. 310 Nm tork sunan motor, 59 kWsa net kapasiteye sahip. Aracın menzil değeri ise 331 km olarak açıklanıyor.
VOLKSWAGEN ID. BUZZ GTX
Elektrikli ticari aracın en güçlü versiyonu da Ocak ayında bayilere gelecek. Bu versiyonda 250 kw güç sunulurken, 4x4 çekiş sistemi de araçta yer alacak.
VOLKSWAGEN MULTIVAN
Volkswagen'in yeni yılda satışa sunacağı bir diğer ticari araç da Multivan olacak. Bu model Nisan ayında Türkiye'de satışa sunulacak.
Plug-in hibrit çekiş sistemine sahip 1.4 TSI eHybrid model, toplam 218 PS güç üretiyor. 13 kWh’lik lityum-iyon batarya sistemi sayesinde günlük mesafelerde tamamen elektrik gücüyle kullanılabiliyor.
VOLKSWAGEN CARAVELLE
Volkswagen'in Transporter ile birlikte Türkiye'de üretilen bir diğer modeli olan Caravelle, Ford Otosan fabrikasında Transit Custom altyapısıyla üretiliyor.
Nisan ayında satışa sunulacak model, yeni nesil TDI motorların yanı sıra, şarj edilebilir hibrit ve tam elektrikli seçeneklere sahip olacak. TDI motorun 110, 150 ve 170 bg güç üretebilen seçenekleri satışa sunulacak.