Detayları görmekte ne kadar iyisiniz? Bu görsellerde gizlenen nesneleri bulmak sandığınızdan daha fazla dikkat istiyor!
Gözlem gücünüzü test etmeye hazır mısınız? Bu bulmacalar, dikkat seviyenizi sınayacak ve detayları fark etme becerinizi ortaya çıkaracak! Gizlenen nesneleri bulmak sandığınız kadar kolay olmayabilir; odaklanın ve tüm ipuçlarını yakalamaya çalışın!
Bazı şeyler gözümüzün önünde saklanır, ama onları görmek için biraz daha dikkatli bakmak gerekir. Bu görsellerdeki gizli nesneleri bulmak için gözlerinizi dört açın! Bakalım, zihninizin ne kadar keskin olduğunu kanıtlayabilecek misiniz?
1. Kimin aç olduğunu tahmin edebilir misiniz?
Cevap: Soldaki adam aç çünkü kurabiye yiyor, sarışın adam ise çoktan yemek yemiş.
2. Müzede kaç kişi var?
Cevap: 7 kişi, biri tablonun arkasında gizli!
3. Mumu bulabilir misiniz?
Cevap: Çitlerin orada!
4. Resimde kaç tane çiçek var?
Cevap: Sadece bir tane, kadının boynunda!
5. Kaç tane kitap bulabilirsiniz?
Cevap: Resimde tam 5 tane kitap var!
6. Odada gizlenen kediyi bulabilir misiniz?
Cevap: Dolapta!
7. Kim gerçek bir prenses değil?
Cevap: Kırmızı elbiseli kadının parmağına dikkat! O bir uzaylı!
8. Kim hamile değil?
Cevap: Sarı giysili kadının göbeğinde bir yastık var!
9. Kadının kocası kim?