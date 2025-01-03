Meteoroloji'den Marmara ve Ege'ye lodos uyarısı! Ege'de sağanak var
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye yeni yağışlı sistemin etkisi altına giriyor. Marmara ve Ege'de etkili olacak kuvvetli lodosla birlikte Ege kıyıları sağanak yağışlı olacak. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da buzlanma, don ve çığ tehlikesi devam ediyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney kesimleri ve Ege Bölgesi ile Eskişehir'in kuzey, Bolu'nun batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde, buzlanma ve don ile birlikte, pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Hava sıcaklıklarının yurdun güney kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege ve Marmara Bölgesi'nde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile buzlanma, don ve ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.