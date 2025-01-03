22 yaşındaki Osman'dan 1 haftadır iz yok... Baraj gölü boşaltılıyor!
Niğde'de, kayıp 22 yaşındaki Osman Şükrü Dinçsoy'u arama çalışmaları kapsamında, motosikleti ve cep telefonunun yakınında bulunduğu Azatlı Baraj Gölü'nün suyu tahliye ediliyor. JAK ve SAK timlerinin katıldığı aramada şu ana kadar Osman Şükrü Dinçsoy'a ait herhangi bir iz bulunamadı
Niğde'nin Çiftlik ilçesi Azatlı beldesinde yaşayan Osman Şükrü Dinçsoy'dan (22) haber alamayan yakınları, 26 Aralık'ta jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.
MOTOSİKLETİ VE TELEFONU BULUNMUŞTU
DHA'daki habere göre bölgede yapılan araştırmada, Dinçsoy'un motosikleti ve cep telefonu Azatlı Baraj Gölü yakınlarında bulundu.
GÖLE GİRME İHTİMALİ DEĞERLENDİRİLİYOR
Dinçsoy'un göle girmiş olabileceği ihtimali üzerine suda arama çalışması başlatıldı. Aksaray, Kayseri, Karaman, Nevşehir AFAD ekiplerinin de katıldığı arama çalışmaları, aralıksız sürdürülüyor.
GÖLÜN SUYU TAHLİYE EDİLİYOR
Bugüne kadar Dinçsoy'un izine ulaşamazken, arama çalışmaları kapsamında dün sabah gölün suyu tahliye edilmeye başlandı.
Göl kıyısına getirilen tahliye pompalarıyla su çekilirken, diğer taraftan da botlarla arama çalışmaları yapılıyor.
BİR HAFTA OLDU BİR İZ YOK
JAK ve SAK timlerinin katıldığı aramada şu ana kadar Osman Şükrü Dinçsoy'a ait herhangi bir iz bulunamadı.
Yetkililer, çalışmanın aralıksız devam edeceğini bildirdi.