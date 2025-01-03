22 yaşındaki Osman'dan 1 haftadır iz yok... Baraj gölü boşaltılıyor! Niğde'de, kayıp 22 yaşındaki Osman Şükrü Dinçsoy'u arama çalışmaları kapsamında, motosikleti ve cep telefonunun yakınında bulunduğu Azatlı Baraj Gölü'nün suyu tahliye ediliyor. JAK ve SAK timlerinin katıldığı aramada şu ana kadar Osman Şükrü Dinçsoy'a ait herhangi bir iz bulunamadı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 03.01.2025 - 08:36 Güncelleme: 03.01.2025 - 08:36 facebook

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