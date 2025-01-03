Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Donald Trump'a: Putin'i durdurma yeteneğine sahip

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'nin 47. Başkanı seçilen ve 20 Ocak'ta koltuğa oturacak Donald Trump'ın 34 aydır süren Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i durdurmaya yardımcı olabileceğini söyledi.

Ukrayna'nın doğusunda Rus güçlerinin ilerlemesiyle karşı karşıya kalan Zelenskiy, Ukrayna televizyonuna verdiği röportajda, Trump'ın 20 Ocak'ta gerçekleşecek yemin töreninden sonra Washington'ı ziyaret edecek ilk kişilerden biri olacağını söylediğini söyledi.

Zelenskiy ayrıca, yeni yılın başlarında cephe hattını istikrara kavuşturmanın bir öncelik olduğunu söyledi ve Putin'in Rusya için bir yenilgi anlamına geleceği için müzakerelerden korktuğunu öne sürdü.

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"PUTİN'İ DURDURMAMIZA YARDIM EDEBİLİR"

"Trump belirleyici olabilir. Bizim için bu en önemli şey." diyen Zelenskiy, "Onun nitelikleri gerçekten ortada. Bu savaşta belirleyici olabilir. Putin'i durdurma yeteneğine sahip veya daha adil bir ifadeyle Putin'i durdurmamıza yardım edebilir. Bunu yapabilir." ifadelerini kullandı.