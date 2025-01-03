Antik Mısır'dan Roma'ya... Ayna icat edilmeden önce insanlar kendilerini nasıl görüyordu?

Parlak ve düz bir su yüzeyi, özellikle rüzgarsız bir havada, bir bireyin yüz hatlarını yansıtabilir. Bunun yanı sıra, doğada bulunan parlayan taşlar veya cilalanmış metaller de erken insanların kendi görünümlerini incelemek için kullandıkları bir araç olmuştur.