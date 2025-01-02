Spor kulüpleri ve ünlüler, üzüntülerini dile getirdi
Ünlü şarkıcı Ferdi Tayfur, 79 yaşında yaşamını yitirdi. Tayfur'un vefat haberinin ardından spor kulüpleri ve ünlü isimler, yaşadığı üzüntüyü yayımladıkları mesajlarla dile getirdi
Fenerbahçe: Türk müziğinin usta isimlerinden Ferdi Tayfur’un vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Ferdi Tayfur’a Allah'tan rahmet; ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz.
Galatasaray: Türk müzik dünyasının değerli sanatçısı Ferdi Tayfur’un vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.
Beşiktaş: Türk müziğinin efsane isimlerinden, milyonların sevgilisi değerli sanatçı Ferdi Tayfur’un vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.
Ferdi Tayfur’a Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı dileriz.
Trabzonspor: Türk müziğinin duayenlerinden, değerli sanatçımız Ferdi Tayfur’un vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Merhum Tayfur’a Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Türk sanat camiasına başsağlığı dileriz.
Kasımpaşa Spor Kulübü: Türk müziğinin usta isimlerinden Ferdi Tayfur’un vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ferdi Tayfur’a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.
Adana Demirspor: Türk müziğinin efsane sanatçılarından, Ferdi Tayfur’un vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Değerli sanatçımıza Allah'tan rahmet; ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.
Reeder Samsunspor: Türk müziğinin efsane ismi Ferdi Tayfur’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Sanatçının ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyoruz. Eserleri ve unutulmaz şarkılarıyla her zaman hatırlanacaktır.
İstanbulspor: Başımız sağ olsun.
Hülya Koçyiğit: Arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden Ferdi Tayfur’un vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Bu mübarek günde aramızdan ayrılan Ferdi Tayfur, yorumladığı şarkılarla ve besteleriyle hepimizde yaşamaya devam edecek. Kendisine Allah’tan rahmet, tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum.
Tarkan: Bir yıldız daha kaydı. Efsane isim Ferdi Tayfur’un mekânı cennet olsun. Nurlar içinde yatsın. Ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.
Ajda Pekkan: Çok değerli sanatçı dostumuz Ferdi Tayfur’un vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Nam - ı diğer Ferdi Baba, nurlar içinde yatsın. Tayfur ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.
Ebru Gündeş: Çok üzgünüm.
Kerem Alışık: Regaip Kandilini idrak ettiğimiz bu mübarek günde, Ferdi Tayfur’un hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Bazı acılar dilsizdir, çığlıkları duyulmaz, içimize atarız, içimizden atamayız ama içimiz yanar, yanar, yanar... Hiçbir şey yapamayız. Mekânı cennet olsun, Ferdi Ağabey.
Ayşegül Aldinç: Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dilerim. Ruhu şâd, mekânı cennet olsun.
Cem yılmaz: Ferdi Baba'nın mekanı cennet olsun.
Özcan Deniz: "Bir gün gitsen bile hatıran yeter." Herkesin bir benzeri türedi, sen hariç. Yerin hiç dolmaz Ferdi Baba. Mekânın cennet olsun.
İbrahim Tatlises: Başımız sağ olsun. Mekânın cennet olsun usta.
Selami Şahin: Can dostum, kıymetli kardeşim Ferdi Tayfur’u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Yıllarca süren dostluğumuzda, birlikte müziği, sohbeti ve hayatı paylaştık. Onun sıcak gülüşü, zarif kalbi ve eşsiz sesi her zaman kalbimizde yaşayacak. Başta ailesi, sevenleri ve tüm müzikseverlere başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, ruhu şad olsun. Seni hep sevgiyle ve özlemle anacağım, can kardeşim.
Rafet El Roman: Allah, rahmet eylesin. Nur içinde yatsın. Güzel şarkıların adamı, büyük bir efsane.
Erol Evgin: Ferdi Tayfur'un kaybına çok üzüldüm. Arabesk müziğin en büyük temsilcilerinden biri olan Ferdi Tayfur, şarkıları ve sinema filmleriyle milyonların kalbinde taht kurmuş, çok iyi ve beyefendi bir insandı. Ailesine, sevenlerine sabır ve başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.
Mustafa Sandal: Bir efsaneye daha veda ediyoruz. Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Güle güle Ferdi Baba! İyi ki, seni dinlemek, müziğini ruhumuzda hissetmek bizlere nasip oldu.
Mustafa ceceli: Şarkılarına yeniden düzenleme yapma fırsatı bulduğum ustamız Ferdi Tayfur'u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Türk müziğinin ve sevenlerinin başı sağ olsun.
Reha Özcan: Çocukluğumdan bir parça daha yaktı beni, yaktı beni, yaktı beni... Allah rahmet eylesin.
Seda Sayan: Güle güle kral.
Melek Baykal: Başımız sağ olsun
Serdar Ortaç: Mekânın cennet olsun babam.
Alişan: En kıymetlilerimiz birer birer gidiyor. Çok üzüldüm, gerçekten çok üzüldüm. Mekânın cennet olsun, Ferdi Babam.
Burak Özçivit: Gerçek bir efsane daha göçtü. Mekânın cennet olsun.
Fırat Çelik: Nur içinde uyu.
Berk Oktay: Ferdi Baba... Gidenlere selam olsun.
Nebahat Çehre
Ahmet Kural
Mehmet Ali Erbil
Hadise
Zafer Alagöz
İbrahim Büyükak