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        Haberler Ekonomi Turizm Antalya'ya 2024'te 16.9 milyon turist geldi - Turizm Haberleri

        Antalya'ya 2024'te 16.9 milyon turist geldi

        Antalya'ya gelen turist sayısı 2024'te 2023'e göre yüzde 8 artarak 16.9 milyona ulaştı. Böylece turist sayısında rekor kırıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2025 - 12:01 Güncelleme: 03.01.2025 - 12:15
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        Antalya'da turist rekoru
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        Antalya, 2024 yılında tüm zamanların en yüksek ziyaretçi sayısına ulaşarak yeni bir rekora imza attı. Antalya’ya 2024 yılında gelen turist sayısı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 16 milyon 925 bin 349’a ulaştı. Böylece 2.7 milyonluk nüfusa sahip Antalya geçen yıl nüfusunun 6.3 milyon katı ziyaretçi ağırlamış oldu.

        Antalya Havalimanı’ndan giriş yapan 352 bin 754 transfer yolcu sayısıyla birlikte, 2024 yılında kente gelen toplam ziyaretçi sayısı 17 milyon 278 bin 103 olarak kaydedildi. Bu rakamla Antalya, bir yıl içinde ağırladığı toplam ziyaretçi sayısı bakımından tüm zamanların en yüksek seviyesine erişti.

        "2025'TE YENİ REKORLARA İMZA ATMAYI DİLİYORUZ"

        Rakamları değerlendiren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy "Antalya turizmi; doğal güzellikleri, tarihî zenginlikleri ve dünya standartlarındaki hizmet kalitesiyle büyümeye ve Türkiye’yi bir turizm merkezi olarak zirvede tutmaya devam ediyor. Bu başarıda emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, 2025 yılında yeni rekorlara imza atmayı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

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        RUSYA İLK SIRADA

        Yılın 12 aylık döneminde Antalya’ya en çok turist gönderen ülkeler sıralamasında Rusya Federasyonu 3 milyon 909 bin 960 ziyaretçi ile birinci; Almanya 3 milyon 517 bin 589 ziyaretçi ile ikinci; İngiltere 1 milyon 574 bin 167 ziyaretçi ile üçüncü sırada yer aldı. İngiltere’yi sırasıyla Polonya, Hollanda, Kazakistan, Romanya, Ukrayna, Çek Cumhuriyeti ve Litvanya takip etti.

        Antalya 2024 yılında yurt dışından gelen Türk vatandaşı ziyaretçi sayısında da tarihi bir başarıya imza attı. Bir yıl içinde yurt dışından gelen vatandaş ziyaretçi sayısı ilk kez 1 milyon barajını aşarak 1 milyon 11 bin 99 oldu. Bu veri, Antalya turizmi açısından önemli bir dönüm noktası olarak kayıtlara geçti.

        Hava yoluyla 2024 yılında kente gelen günlük ziyaretçi sayısında da tarihi bir zirveye ulaşıldı. 3 Ağustos Cumartesi günü Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nden giriş yapan 102 bin 755 ziyaretçiyle tüm zamanların en yüksek günlük ziyaretçi sayısı elde edildi. Bu rakam, Antalya turizminin yoğunluğunu ve uluslararası cazibesini bir kez daha ortaya koydu.

        Antalya’ya aralık ayında gelen turist sayısı, 318 bin 641 olarak kaydedildi. Aralık'ta kente en çok ziyaretçi, 81 bin 244 ile Almanya’dan gelirken Rusya Federasyonu 46 bin 793 ziyaretçiyle ikinci, İngiltere ise 34 bin 170 ziyaretçiyle üçüncü sırada yer aldı. İngiltere’yi sırasıyla Polonya, Ukrayna, Bulgaristan, Kazakistan, Hollanda, Romanya ve Belçika takip etti.

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